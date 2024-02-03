Дуда після заяви про Крим підкреслив, що Україна повинна перемогти: "Російський імперіалізм має бути розгромлений"

Президент Польщі Анджей Дуда після своєї скандальної заяви про особливу ситуацію довкола Криму заявив, що російська окупація український територій є злочином.

"Мої дії та позиція щодо жорстокої агресії Росії проти України були і є чіткими з першого дня: Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом", – заявив Дуда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Дуда наголосив, що російська агресія проти України та окупація міжнародно визнаних українських територій, включно з Кримом, є злочином.

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"Ця війна не може закінчитися перемогою Росії. Російський імперіалізм має бути зупинений, розгромлений і заблокований на майбутнє. Україна повинна перемогти, тому що цю війну повинен виграти вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч з вільною, суверенною та незалежною Україною проти агресії та жорстокого імперіалізму!", – наголосив президент Польщі.

Заява президента Дуди про Крим

У п'ятницю Дуда в інтерв'ю Kanal Zero на запитання, чи поверне Україна Крим, відповів, що не знає. Він підкреслив, що вірить у те, що Україна поверне Донецьк і Луганськ.

Він додав, що Кримський півострів є "особливим і з історичних причин", тому що "якщо дивитися історично, то більшу частину часу він був під контролем Росії".