Дуда після заяви про Крим підкреслив, що Україна повинна перемогти: "Російський імперіалізм має бути розгромлений"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Польщі Анджей Дуда після своєї скандальної заяви про особливу ситуацію довкола Криму заявив, що російська окупація український територій є злочином.
"Мої дії та позиція щодо жорстокої агресії Росії проти України були і є чіткими з першого дня: Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом", – заявив Дуда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Дуда наголосив, що російська агресія проти України та окупація міжнародно визнаних українських територій, включно з Кримом, є злочином.
"Ця війна не може закінчитися перемогою Росії. Російський імперіалізм має бути зупинений, розгромлений і заблокований на майбутнє. Україна повинна перемогти, тому що цю війну повинен виграти вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч з вільною, суверенною та незалежною Україною проти агресії та жорстокого імперіалізму!", – наголосив президент Польщі.
Заява президента Дуди про Крим
У п'ятницю Дуда в інтерв'ю Kanal Zero на запитання, чи поверне Україна Крим, відповів, що не знає. Він підкреслив, що вірить у те, що Україна поверне Донецьк і Луганськ.
Він додав, що Кримський півострів є "особливим і з історичних причин", тому що "якщо дивитися історично, то більшу частину часу він був під контролем Росії".
Будь ласка, зачекайте...
Если только ****@нца гонять то он сам по себе не освободится.
Чем Янукович круче любого Голобородьки?😁😁😁🙈
А у них в Польше мама,папа и не разрушенный дом появились?
Тем кого я баню...😜