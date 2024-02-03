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Новини За кордоном
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Крим (12746) Дуда (626)

Дуда після заяви про Крим підкреслив, що Україна повинна перемогти: "Російський імперіалізм має бути розгромлений"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда після своєї скандальної заяви про особливу ситуацію довкола Криму заявив, що російська окупація український територій є злочином.

"Мої дії та позиція щодо жорстокої агресії Росії проти України були і є чіткими з першого дня: Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом", – заявив Дуда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Дуда наголосив, що російська агресія проти України та окупація міжнародно визнаних українських територій, включно з Кримом, є злочином.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда висловив сумнів щодо деокупації Криму. Посол Зварич відреагував: "Крим - це Україна: так є і так буде". ВIДЕО

"Ця війна не може закінчитися перемогою Росії. Російський імперіалізм має бути зупинений, розгромлений і заблокований на майбутнє. Україна повинна перемогти, тому що цю війну повинен виграти вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч з вільною, суверенною та незалежною Україною проти агресії та жорстокого імперіалізму!", – наголосив президент Польщі.

Заява президента Дуди про Крим

У п'ятницю Дуда в інтерв'ю Kanal Zero на запитання, чи поверне Україна Крим, відповів, що не знає. Він підкреслив, що вірить у те, що Україна поверне Донецьк і Луганськ.

Він додав, що Кримський півострів є "особливим і з історичних причин", тому що "якщо дивитися історично, то більшу частину часу він був під контролем Росії".
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Топ коментарі
+6
Шо це иого так штормить ?
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03.02.2024 17:35
+3
Правильно говорит:"Надо воевать,а не видосики делать и барыжничеством заниматься".
Если только ****@нца гонять то он сам по себе не освободится.
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03.02.2024 17:46
+3
Мабуть, після томатного соку чувака штормить.
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03.02.2024 17:48
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Шо це иого так штормить ?
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03.02.2024 17:35 Відповісти
Схоже, совість нечиста.
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03.02.2024 19:04 Відповісти
Флюгер или Фигаро там Фигаро тут короче как говаривал дедушка Ленин " политическая куртизанка"...пардон за тавтологию и Эзопов язык...
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03.02.2024 19:15 Відповісти
Правильно говорит:"Надо воевать,а не видосики делать и барыжничеством заниматься".
Если только ****@нца гонять то он сам по себе не освободится.
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03.02.2024 17:46 Відповісти
Мабуть, після томатного соку чувака штормить.
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03.02.2024 17:48 Відповісти
https://youtu.be/671Z5tFs1Q4?si=K3qCzB4T3RjLS1uf...

Чем Янукович круче любого Голобородьки?😁😁😁🙈
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03.02.2024 17:56 Відповісти
Анджей Дуда отправит всех Украинцев домой... Сергей Лещенко зовёт домой даже детей из Мариуполя..у которых остались только руины и мама .. отец погиб...
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03.02.2024 18:00 Відповісти
Они себя великолепно будут в Киеве чувствовать.
А у них в Польше мама,папа и не разрушенный дом появились?
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03.02.2024 18:06 Відповісти
В комментариях дебилов не нуждаюсь..чувак..не парься..купи себе утюг...
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03.02.2024 18:12 Відповісти
Та нормальний він хлопака...Ляпнув трохи не те...Потім реверснув відразу...Буває.
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03.02.2024 18:09 Відповісти
Беженцев из Украины вернут...тем которым платили пособие чтобы выжить.. Британия Германия Голландия Ирландия и т.д., выживут только те,кто не брал бабло у Европы... Испания Италия и Греция, частично Хорватия и Чехия.. где я был год назад ...
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03.02.2024 18:10 Відповісти
Вчера всем вернувшимся в Мариуполь детям повесили красный галстук и звезду октябрёнок... теперь они стали краснопузые Шариковы рабZeи..с праздником рабZeянцы...
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03.02.2024 18:28 Відповісти
А хіба від слів щось зміниться...сказати ковбаса ,то що вона смачніше стане ?
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03.02.2024 18:29 Відповісти
Дуді стало незручно,тай думає скажу...порадую словами українців... tak tak.,wygracie tę walkę
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03.02.2024 18:41 Відповісти
Та да .ещё недавно Дуда целовал Голобородьку...😁 Сегодня Дональд Туск правит балом...👌
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03.02.2024 18:40 Відповісти
Те, проти чого борешся, тільки сильніше зміцнюється
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03.02.2024 18:41 Відповісти
https://youtu.be/EMtBeVGIUTo?si=asayc-xGoVEm1lE0..

Тем кого я баню...😜
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03.02.2024 18:43 Відповісти
А скільки століть Польща входила до складу російської імперії? Скільки, Дуда? Так може пора і її повернути до складу росії?
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03.02.2024 19:35 Відповісти
А таки зуд у вас. Він президент своєї держави. Має незалежно від нас це мовити. Контроль питання: чи існують сьогодні лапувки(хабарі) в на теренах польських?
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03.02.2024 20:28 Відповісти
Схоже, дуда молока з сільодкою поїв. Бо щось його сьогодні пре нєпадєцкі
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03.02.2024 21:28 Відповісти
А я признаю границы Украины по состоянию на 22 января 1919 года!
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03.02.2024 22:48 Відповісти
 
 