Росіяни готують програму масового заселення окупованої Запорізької області, - мер Мелітополя Федоров
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Російські окупанти планують здійснити масове переселення в захоплену частину Запорізької області мешканців РФ, Білорусі та Казахстану.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ворог затвердив нову програму, яка називається "Запорізька цілина" - вони намагаються здійснити масове переселення громадян РФ на тимчасово окуповану територію. І не лише громадян РФ, зараз вони шукають людей з різних куточків РФ, громадян Білорусі, Казахстану, щоб вони приїжджали на тимчасово окуповану територію", - розповів Федоров.
За словами Федорова, таким чином ворог має намір вирішити дві проблеми.
"1) погасити той спротив, який продовжує існувати в тимчасовій окупації, зробити заміну генофонду, заміну населення.
2) в них шалений дефіцит кадрів на тимчасово окупованій території, тому що наші мешканці не погоджуються масово співпрацювати з ворогом, у них дефіцит 1:4 лікарів, у них дефіцит будівельників.
Тож вони готові купувати кадри, щоб вони переїжджали на тимчасово окуповану територію, поселялися в наші захоплені квартири та будинки, і таким чином вирішувати свої демографічні проблеми", - додав Федоров.
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ТОМУ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ ТРЕБА ВИЗВОЛЯТИ.
Дагестантські села і бурятські местечки як на окупованому Донбасі Україні ні до чого.
У пілота Ту-95 Стєгачова, який завдавав ударів по Україні, стріляли в російському Енгельсі.
МАЄ БУТИ
У лікаря (сантехніка, учителя, рабочего), який переселився у Токмак (Бердянськ, Олешки) стріляли
Оманській чувак усе продав... Голобородько знав що робив..
В кацапів 90% територій незаселено. А вони лізуть до сусідів, воюють і вбивають. Шоби шо? Шоб отримати ще більше спустошених територій, які треба заселяти. Нація ідіотів і дегенератів.
Параллельная реальность ..у Андрея дЕрмака 40 советников...которые нигде не значатся,но за работу получают зарплату не в конверте...,по фактуре в Украине два правительства,которые не министры артисты... весело живём и вперёд не Идём. 😜