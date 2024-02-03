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Росіяни готують програму масового заселення окупованої Запорізької області, - мер Мелітополя Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мер Мелітополя Іван Федоров

Російські окупанти планують здійснити масове переселення в захоплену частину Запорізької області мешканців РФ, Білорусі та Казахстану.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ворог затвердив нову програму, яка називається "Запорізька цілина" - вони намагаються здійснити масове переселення громадян РФ на тимчасово окуповану територію. І не лише громадян РФ, зараз вони шукають людей з різних куточків РФ, громадян Білорусі, Казахстану, щоб вони приїжджали на тимчасово окуповану територію", - розповів Федоров.

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За словами Федорова, таким чином ворог має намір вирішити дві проблеми.

"1) погасити той спротив, який продовжує існувати в тимчасовій окупації, зробити заміну генофонду, заміну населення.

2) в них шалений дефіцит кадрів на тимчасово окупованій території, тому що наші мешканці не погоджуються масово співпрацювати з ворогом, у них дефіцит 1:4 лікарів, у них дефіцит будівельників.

Тож вони готові купувати кадри, щоб вони переїжджали на тимчасово окуповану територію, поселялися в наші захоплені квартири та будинки, і таким чином вирішувати свої демографічні проблеми", - додав Федоров.
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Топ коментарі
+27
Дебілів на расєї-матушкє вистачає..
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03.02.2024 17:56
+20
Повториться 1947 рік! І ніяка "Амнесті інтернешнл" їх не врятує Будуть летіть вночі гранати у вікна
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03.02.2024 18:00
+19
Як приїдуть, так і поїдуть. З конфіскацією майна.
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03.02.2024 17:50
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Як приїдуть, так і поїдуть. З конфіскацією майна.
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03.02.2024 17:50 Відповісти
Небагато буде бажаючих приїхати на прифронтові території
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03.02.2024 17:53 Відповісти
Дебілів на расєї-матушкє вистачає..
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03.02.2024 17:56 Відповісти
Й зарити там.
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03.02.2024 17:55 Відповісти
Не треба, щоб вони просто пішли. Бидло, яке осмілиться приїхати на окуповані землі мае знати, що пад радния бярезки воно може вернутися тільки в чорних мішках для сміття.
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03.02.2024 18:44 Відповісти
прийдеться їх вибірково знищувати. кацап розуміє тільки силу.
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03.02.2024 17:55 Відповісти
Так як і після геноциду в 33 .. роках. Навезли всякої срані!
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03.02.2024 17:57 Відповісти
Повториться 1947 рік! І ніяка "Амнесті інтернешнл" їх не врятує Будуть летіть вночі гранати у вікна
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03.02.2024 18:00 Відповісти
Гадаю, після деокупації там буде особливо "весело". В першу чергу "повеселяться" пасєлєнци, котрим забракне клепки забратися вслід за асвабадітілямі.
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03.02.2024 18:32 Відповісти
Там і ДО деокупації" буде "не сумно" Бо уже зараз почали убивать колаборантів А ці люди перебувають хоча-б під частковою охороною Прості ж "переселенці" такої охорони не матимуть
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03.02.2024 18:38 Відповісти
Забагато оптимізму! Якутів завезуть на Запоріжжя, а українців в Якутію і не буде кому гратися гранатами. Зачекайте ще рік-два.
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03.02.2024 18:56 Відповісти
Це робиться не одним днем А гранати полетять відразу після появи "переселенців" - як тільки вони почнуть захоплювать землі
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03.02.2024 18:58 Відповісти
Російські окупанти планують здійснити масове переселення в захоплену частину Запорізької області мешканців РФ, Білорусі та Казахстану. Джерело: https://censor.net/ua/n3471445

ТОМУ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ ТРЕБА ВИЗВОЛЯТИ.
Дагестантські села і бурятські местечки як на окупованому Донбасі Україні ні до чого.
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03.02.2024 18:08 Відповісти
Будем посмотреть....
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03.02.2024 18:19 Відповісти
Є
У пілота Ту-95 Стєгачова, який завдавав ударів по Україні, стріляли в російському Енгельсі.

МАЄ БУТИ
У лікаря (сантехніка, учителя, рабочего), який переселився у Токмак (Бердянськ, Олешки) стріляли
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03.02.2024 18:15 Відповісти
ці циркуляри розроблені ще за катерини 2-ої.
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03.02.2024 18:19 Відповісти
так, то правда, як залізут то потім не виженемо бо ми ж по законам які таку наволоч захищают а вони по бую. тому нас і переграют. сумно дівчата.
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03.02.2024 18:20 Відповісти
Я зі своєї квартири, якщо вона ціла, нікого не буду вигоняти, там і поховаю ...
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03.02.2024 20:34 Відповісти
Потому что нужно херачить артой по общагам Мариуполя и других городов понаехавших орков. Иначе потом будем очень долго и больно расхлебывать все ето и доказывать разным гамнести интернешнл и ООН, что орки не являются местными жителями
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03.02.2024 18:21 Відповісти
Чи ведеться з боку влади роз'яснювальна робота з попередження оцих заселенців про неминуче примусове виселення після звільнення України? Здалося б вже поприймати відповідні закони про незаконний статус цих дикунів.
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03.02.2024 18:25 Відповісти
Подоляка тре туди відправити, хай розкаже їм.
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03.02.2024 18:38 Відповісти
Це якийсь сюрреалізм. Х..... згадало кочове буття рускоязичних.
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03.02.2024 18:35 Відповісти
В Крим вже приперлись 500 тис -- і гріють пузо під кримським сонечком
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03.02.2024 18:36 Відповісти
Приподнятая целина.
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03.02.2024 19:02 Відповісти
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03.02.2024 22:30 Відповісти
https://youtu.be/vgaHj8wPsDs?si=yJpyeORUuDiNEuut.

Оманській чувак усе продав... Голобородько знав що робив..
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03.02.2024 19:37 Відповісти
То же самое рашисты делали в оккупированных странах Балтии с 1944 года. 😡 С Литвой не так легко им удавалось: русские побаивались переселяться к "националистам", о непримиримости которых ходили легенды. А вот Эстонию и Латвию заселили плотно. До сих пор латыши и эстонцы расхлебывают, не удается переварить... В Литве теперь их меньше 5% осталось. И то проблемы доставляют периодически, хотя притихли, но выжидают... При советах около 8% было...
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03.02.2024 20:55 Відповісти
..bet spangsti..Все кр города были заселены комсомольцами,часть их детей шмонька и прочие твари Литву грабят..Клайпеда,Кедайняй,Jonava,Visaginas были забиты мокшанскими комсомольцами
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03.02.2024 22:25 Відповісти
Беларусам и казахам это на кой черт надо? Слабо верится.
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03.02.2024 22:17 Відповісти
..тут нюанс будет,как потом это все мокшанскими заселенное выгонять!РазноПродажные ЕС выть будут, я не буду называть это слово,но Литовцев мокши называют и националистами и нацистами и тд и тп.О шайке агентов нб не стоит,этого добра до фига...
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03.02.2024 22:22 Відповісти
Не буде ніяких проблем. Зовсім. Бо окупанти не мають ніяких майнових прав нінащо. Навіть якшо вони купили шось за гроші. І частина буде виселена реальними власниками нерухомості, а всі інші - бандюками.
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03.02.2024 22:33 Відповісти
"что нє дєлаєт дурак - всьо он дєлаєт нє так" (С)

В кацапів 90% територій незаселено. А вони лізуть до сусідів, воюють і вбивають. Шоби шо? Шоб отримати ще більше спустошених територій, які треба заселяти. Нація ідіотів і дегенератів.
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03.02.2024 22:29 Відповісти
гумусу за багато не буває
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03.02.2024 23:02 Відповісти
Ніякий він не мер. Це зелена "пустишка". "Дурілка картонная".
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04.02.2024 00:23 Відповісти
может пока на неоккупированных территориях разрешить народу свободное ношение\производство\оборот оружия и бк чтобы было чем "сопротивляться" - нет? не на часі? только вилы?
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04.02.2024 00:57 Відповісти
https://youtu.be/6K0i-yd_KNk?si=3J5bzLkJXKE3jrj3...

Параллельная реальность ..у Андрея дЕрмака 40 советников...которые нигде не значатся,но за работу получают зарплату не в конверте...,по фактуре в Украине два правительства,которые не министры артисты... весело живём и вперёд не Идём. 😜
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04.02.2024 06:37 Відповісти
Украину постоянно оккупировали при всех властях. Переселяли украинцев на рф. а завозили кацапов
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04.02.2024 08:39 Відповісти
 
 