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Новини За кордоном
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Ми не можемо відкрити кордон з Росією, готуються заходи проти незаконного проникнення, - прем’єр Фінляндії Орпо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Східний кордон Фінляндії

Східний кордон Фінляндії з Росією наразі залишатиметься закритим, оскільки безпека кордонів країни - на першому місці.

Про це повідомив прем'єр-міністр Петтері Орпо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами глави фінського уряду, на російській території в різних прикордонних районах тисячі громадян третіх країн очікують на те, щоб нелегально потрапити до Фінляндії. В такій ситуації не може йтися про відкриття пропускних пунктів на кордоні з Росією.

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"Очевидно, що ми не можемо відкрити кордони. Одночасно з цим нам потрібно підготувати заходи проти будь-якого нелегального проникнення. Цим зараз активно займається уряд. Легких рішень не буде. Але головний принцип у тому, що ми подбаємо про безпеку кордонів Фінляндії, про національну безпеку. Це стоїть на першому місці", - заявив він.

Згідно з рішенням уряду, поки що кордон з РФ залишається закритим до 11 лютого.

Раніше конституційний комітет парламенту постановив, що східний кордон може бути повністю закритий на короткий період у виняткових обставинах.

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У січні пересіченою місцевістю на кордон Фінляндії та Росії перейшли кілька десятків людей, які згодом попросили притулку у Фінляндії.
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03.02.2024 18:09 Відповісти
От і блукайте по своїй пітьмі. А далі - зась.

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03.02.2024 18:19 Відповісти
Финны готовьте побольше снайперов и закупайте у соседей шведские гранатометы и самоходки с БМП и никто к вам не полезет.
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03.02.2024 18:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eK1TWTSeDR4
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03.02.2024 18:31 Відповісти
Це тільки Зеля, все намагався з 2019 року, кудись прутіну-***** зазирнути, акакаяразніца куди, аби ЗАЗИРНУТИ …
А фіни, ті одразу ***** послали, не чекали Оманських зустрічей на лижах…
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03.02.2024 18:37 Відповісти
Друзі фіни, чим більше ви з партнерами по НАТО передасте зброї ЗСУ, тим менше буде у вас проблем. Включно з кордоном. Ви ж ,наче, вже давно обізнані ?
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03.02.2024 20:31 Відповісти
Да, вообще, лучше построть бетонную стену с колючей проволокой и конрольную минную полосу этак лет на 75-100, пока за паребриком не сменится три-четыре поколения!
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03.02.2024 22:05 Відповісти
 
 