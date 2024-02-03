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Sony заборонила активувати свої ігри на Steam користувачам з РФ та Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Технології

Sony

Російські та білоруські акаунти Steam більше не можуть активувати ігри розробника Sony.

Про це повідомляють російські дистрибьютори, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Видавець обмежив активацію цієї гри на території РФ і Білорусі. Тобто гра не активується на російських і білоруських акаунтах Steam. На території інших країн СНД гра активується успішно", - таке повідомлення ортримали користувачі сервісу "Бука".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Sony відмовилася відкривати магазин ігор PlayStation Store у Казахстані через доступ росіян

Про обмеження також повідомив російський магазин ігор Steampay.

Нагадаємо, у березні 2022 року Sony зупинила всі продажі PlayStation в Росії через війну.
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Топ коментарі
+15
Sony ще й безкоштовну підписку подарували українським користувачам PlayStation. Крім цього, Sony Music заблокували рашистам доступ до своєї музики та повністю вийшли з кацапського ринку і те саме зробили і Sony Pictures на ринку кіно, крім цього вони розірвали угоду на 10 мільярдів з індійською компанією через її зв'язки з паРашею. Поважаю за таку позицію та надаватиму перевагу саме продукції цього бренду, тим паче, що з тих виробів Sony, які купував раніше жоден не зламався і не розчарував.
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03.02.2024 19:17
+12
..."а не очень-то и хАтелась" - подумает народ-терпила и импортозаместит "чуждые-вражеские технологии" деревянными игрушками из твёрдых пород леса
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03.02.2024 19:01
+12
Пропоную нову гру "Вєрнуть папу домой" ...Гра починається..приходить повістка-ваш муж здох на сво
оці так звані матері в білих платочках,беруть мусорні пакєти і їдуть в зону бойових дій, і розшукують по полях шматки тіл..збирають в пакет...ну і звичайно там різні пастки їх очікують..мінні поля...дрони...касетні снаряди ...
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03.02.2024 19:02
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..."а не очень-то и хАтелась" - подумает народ-терпила и импортозаместит "чуждые-вражеские технологии" деревянными игрушками из твёрдых пород леса
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03.02.2024 19:01 Відповісти
Пропоную нову гру "Вєрнуть папу домой" ...Гра починається..приходить повістка-ваш муж здох на сво
оці так звані матері в білих платочках,беруть мусорні пакєти і їдуть в зону бойових дій, і розшукують по полях шматки тіл..збирають в пакет...ну і звичайно там різні пастки їх очікують..мінні поля...дрони...касетні снаряди ...
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03.02.2024 19:02 Відповісти
****. Це сильний ход, тепер вони повісяться
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03.02.2024 19:04 Відповісти
Зроби сильніший.....
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03.02.2024 19:33 Відповісти
Мої сильні ходи в донатах...А гумор треба розуміти
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03.02.2024 19:37 Відповісти
Ахах, від твоїх донатів москалі вішаються
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03.02.2024 20:27 Відповісти
Тобі з Швеції видніше
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03.02.2024 20:30 Відповісти
Гумор треба розуміти)))
Ти з тих хто думає що локація і іп співпадають? Чи що з Швеції донатити не можна?
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03.02.2024 21:28 Відповісти
З Швеції можна і треба донатити.
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03.02.2024 21:30 Відповісти
Хєрня вааайна, на запрєт праааклятіх іпошєк дадім наш ісконна пацакскій ааатвєт,- ааатвєтім нашім імпартазаміщєнієм, - ударім скрєпнай лаптой по басурманьскаму плєйстєшіну🤔🧐😁 І да, захалянь няш, кунашір тожє няш, - вот вам 😝😝😝😝😝😜🤪
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03.02.2024 19:06 Відповісти
Это не сон, это Sony!
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03.02.2024 19:16 Відповісти
Sony ще й безкоштовну підписку подарували українським користувачам PlayStation. Крім цього, Sony Music заблокували рашистам доступ до своєї музики та повністю вийшли з кацапського ринку і те саме зробили і Sony Pictures на ринку кіно, крім цього вони розірвали угоду на 10 мільярдів з індійською компанією через її зв'язки з паРашею. Поважаю за таку позицію та надаватиму перевагу саме продукції цього бренду, тим паче, що з тих виробів Sony, які купував раніше жоден не зламався і не розчарував.
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03.02.2024 19:17 Відповісти
Это агалтелая русафобия!!!!! Адназначна!!!!
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03.02.2024 19:20 Відповісти
Скоро кацапи можуть північну корею переплюнути.
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03.02.2024 19:20 Відповісти
По самі помідори...
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03.02.2024 19:40 Відповісти
заборонили - ви не задоволені, не заборонили - ви не задоволені... не дивно, що Україну нищать... ми просто невдячні паразити... грішники
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03.02.2024 20:05 Відповісти
супер!
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03.02.2024 20:01 Відповісти
"...доигрался х-й на скрипке. о-о-о-чєнь музику любил".
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03.02.2024 20:19 Відповісти
Тітка Соня,дякуємо за проукраїнську позицію.
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03.02.2024 20:28 Відповісти
А шо VPN на роісє вже не працює?
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03.02.2024 21:00 Відповісти
Вот это мощный удар по экономике расеи..
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03.02.2024 21:38 Відповісти
 
 