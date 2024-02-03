Sony заборонила активувати свої ігри на Steam користувачам з РФ та Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Технології
Російські та білоруські акаунти Steam більше не можуть активувати ігри розробника Sony.
Про це повідомляють російські дистрибьютори, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
"Видавець обмежив активацію цієї гри на території РФ і Білорусі. Тобто гра не активується на російських і білоруських акаунтах Steam. На території інших країн СНД гра активується успішно", - таке повідомлення ортримали користувачі сервісу "Бука".
Про обмеження також повідомив російський магазин ігор Steampay.
Нагадаємо, у березні 2022 року Sony зупинила всі продажі PlayStation в Росії через війну.
Топ коментарі
+15 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар03.02.2024 19:17
+12 albano miner
показати весь коментар03.02.2024 19:01
+12 Bob Fayn
показати весь коментар03.02.2024 19:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
оці так звані матері в білих платочках,беруть мусорні пакєти і їдуть в зону бойових дій, і розшукують по полях шматки тіл..збирають в пакет...ну і звичайно там різні пастки їх очікують..мінні поля...дрони...касетні снаряди ...
Ти з тих хто думає що локація і іп співпадають? Чи що з Швеції донатити не можна?