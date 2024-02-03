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Новини За кордоном
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Росія оголосила бананову війну Еквадору після обіцянки країни передати зброю Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

банан

Россільгоспнагляд звернувся до Міністерства сільського господарства Еквадору з проханням призупинити сертифікацію бананів п’яти еквадорських компаній із 5 лютого через нібито виявлення небезпечного карантинного шкідника.

Проте рішення про припинення експорту бананів було ухвалено після погроз російського МЗС та рішення Еквадору передати США техніку російського виробництва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ

Минулого місяця уряд Еквадору заявив, що прийме пропозицію Вашингтона обміняти озброєння, яке було вироблено у РФ та Україні, на сучасне американське обладнання вартістю $200 млн.

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Сполучені Штати заявили, що зброя, яку вони отримають від Еквадору, буде відправлена в Україну, щоб "допомогти зміцнити її сили на полі бою проти Росії".

Після цього представниця МЗС Росії Марія Захарова накинулася на Еквадор через рішення передати США російську техніку. За її словами, це рішення Еквадор ухвалив під "серйозним тиском ззовні".
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Топ коментарі
+74
С чем я вас, касабы и прочее говно человечесвта с коеймом "россиянин" и поздравляю. Банан теперь вы будите видеть только в сруской в бане, между ног у дяди Вани. Смачного.
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03.02.2024 19:25
+43
Бананы нескрепная еда. А репу в Эквадоре вряд-ли выращивают
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03.02.2024 19:26
+35
Раша - "лучше есть траву стоя, чем Еквадоробандеровские бананы на коленях"!
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03.02.2024 19:28
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Хлопці "миротворили" у С"єрра-Леоне Якось захотілося смаженої картоплі "З гріхом пополам" знайшли свинячого сала на ринку (купили жирної свинини, пообрізали сало і присолили) Але картоплі так і не знайшли Батат і ямс "забракували" - "не той смак" Мусили купить "овочеві" банани Є в тропіках такі сорти Вони не солодкі і їх їдять як овочі - варять і роблять пюре чи просто печуть на вогні
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04.02.2024 05:49 Відповісти
В Анголі прості банани (зелені) смажили, як картоплю. Більш менш схожі за смаком.
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04.02.2024 06:34 Відповісти
Про що я й кажу! А самогонкою з бананів мене у Ніжині пригостили Знайомий сказав, що йому кум з Чернігова пляшку привіз Самогон - як самогон! Я його спитався:
- це таку негри варять?
- Та ти що?! Кум сам гнав! Негри брагу з бананів тільки п"ють!
До речі - знаменита "текіла" на смак нічим не відрізняється від нашої самогонки з буряків Різниця у двох речах : у ціні і вигляді При ціні півлітри "текіли" у 80 грн, наша "бурячиха" коштувала 3-4 грн І вона - каламутна (тому й називається "сивухою")
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04.02.2024 07:04 Відповісти
хай ще Россільгоспнагляд призупинить сертифікацію еквадорської маракуйї та гуаби, а то у мешканців Чухломи і Свіногорья від них срачка.
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03.02.2024 21:04 Відповісти
😁😂

Да, маракуйово діла там у них... 🤣
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03.02.2024 21:20 Відповісти
Кацапы осталась без эквадорских бананов, а Кремль без сопутсвующего бананам товара - "кокса". Был в Эквадоре недавно (ещё до напряжёнки). Заказал в нашем банке пачку $2 купюр для чаевых. Столько радости у местных! Носили на руках. Прикольная страна, доброжелательный народ, хорошие продукты. Нормальный климат в горах. Минимум кацапских ублюдков-бродяг. Рекомендую для разнообразия путешествий город Куэнко.
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04.02.2024 00:29 Відповісти
Посіви бананів Мордору під загрозою…
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03.02.2024 21:06 Відповісти
Солдати-українці які служили в Росії насмішкувато називали її - "Страна зелёных помидоров"! Я в армії дивився на квашені зелені помідори як на "дивину" Бо вдома їв лише дозрілі!
У нас на Поліссі люди вже не тільки персики вирощують! Дійшло вже до арахісу!
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04.02.2024 05:56 Відповісти
Ага , вже чавили помідори турецькі . А тепер турки загнали свої яйця кацапам по самі помідори
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03.02.2024 21:08 Відповісти
як же тепер вдови
загиблих російських хробаків будуть без бананів!!??

Є звісно китайози..но розмір не той
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03.02.2024 21:11 Відповісти
я перепрошую, москалі кажуть, що їм бананів не треба: коров'ячі млинці з шуфлі оце фест...
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03.02.2024 21:31 Відповісти
Остались без яиц, теперь и бананов не будет!
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03.02.2024 22:01 Відповісти
це якась пошесть на кацапів, не ******* їх у світі ще й банани їм не підійшли
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03.02.2024 22:21 Відповісти
Эквадор пол мира бананами кормит--- не обеднеют.
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03.02.2024 22:31 Відповісти
Вітаємо такі нові відносини між країнами! Нема яєць-- не треба й бананів!
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03.02.2024 22:36 Відповісти
Марии Захаровой - персональный банан
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03.02.2024 23:14 Відповісти
Как теперь кокос завозить будут? Останутся без кокса или перейдут на боярку?😄
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04.02.2024 00:17 Відповісти
При совку бачив банани в продажі один раз у Кишиневі у 1979 році. Потім прийшли санкції за Афганістан і фсьо. Пізніше на службі у головному штабі військ ППО під москвою ніяких ні бананів, ні апельсинів у воєнторзі не було, хіба що грузнські *********.
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04.02.2024 00:25 Відповісти
А навіщо Московії холодильники, якщо в них нічого немає ?
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04.02.2024 08:47 Відповісти
А как же кацапо-вдовушки обойдутся без упругих длинных эквадорских бананов?
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04.02.2024 12:38 Відповісти
Зачем россиянам бананы? Я однажды написалa русскому: "Вы будете жить в каменном веке". Это постепенно становится реальностью.
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04.02.2024 17:04 Відповісти
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