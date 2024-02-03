Росія оголосила бананову війну Еквадору після обіцянки країни передати зброю Україні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Россільгоспнагляд звернувся до Міністерства сільського господарства Еквадору з проханням призупинити сертифікацію бананів п’яти еквадорських компаній із 5 лютого через нібито виявлення небезпечного карантинного шкідника.
Проте рішення про припинення експорту бананів було ухвалено після погроз російського МЗС та рішення Еквадору передати США техніку російського виробництва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ
Минулого місяця уряд Еквадору заявив, що прийме пропозицію Вашингтона обміняти озброєння, яке було вироблено у РФ та Україні, на сучасне американське обладнання вартістю $200 млн.
Сполучені Штати заявили, що зброя, яку вони отримають від Еквадору, буде відправлена в Україну, щоб "допомогти зміцнити її сили на полі бою проти Росії".
Після цього представниця МЗС Росії Марія Захарова накинулася на Еквадор через рішення передати США російську техніку. За її словами, це рішення Еквадор ухвалив під "серйозним тиском ззовні".
Будь ласка, зачекайте...
- це таку негри варять?
- Та ти що?! Кум сам гнав! Негри брагу з бананів тільки п"ють!
До речі - знаменита "текіла" на смак нічим не відрізняється від нашої самогонки з буряків Різниця у двох речах : у ціні і вигляді При ціні півлітри "текіли" у 80 грн, наша "бурячиха" коштувала 3-4 грн І вона - каламутна (тому й називається "сивухою")
Да, маракуйово діла там у них... 🤣
У нас на Поліссі люди вже не тільки персики вирощують! Дійшло вже до арахісу!
загиблих російських хробаків будуть без бананів!!??
Є звісно китайози..но розмір не той