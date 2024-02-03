Протягом 3 лютого росіяни завдали 54 авіаційних ударів та здійснили 33 обстріли з РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо обстрілів російськими окупантами території України протягом 3 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Ворог завдав 54 авіаційних удари та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, а також інша цивільна інфраструктура".

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