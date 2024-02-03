Застосунок "Дія" працює з перебоями після початку глядацького голосування у відборі на Євробачення-2024
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Застосунок "Дія" працює з перебоями після початку глядацького голосування в нацвідборі на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У суботу, 3 лютого відбувається національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024".
Після виступу всіх фіналістів, ведучі оголосили початок глядацького голосування, яке цьогоріч відбувається в застосунку "Дія".
Водночас користувачі соціальних мереж повідомляють, що під час входу в застосунок він видає повідомлення "На жаль, трапилася помилка", і відповідно, не дає можливості проголосувати за конкурсантів.
Пізніше в телеграм-каналі сервісу з'явилося повідомлення: "Скільки охочих проголосувати за свого кандидата фаворита нацвідбору! "Дії" потрібно трохи часу, щоб оговтатися від такої кількості відвідувачів. Отже, якщо у вас не відкривається опитування - спробуйте проголосувати за кілька хвилин!"
Будь ласка, зачекайте...
Ця хєровіна страшніша за атомну бомбу, бо завдяки їй нам "призначать"(реально призначать!) президентом того, кого треба кацапам. Не дарма ж ЗЕрмак вже закидує про голосування через цю прогу!
У дебілів завжди є "простиє рєшєнія" - об'явити єрєсью все, що заважає вішати локшину на вуха лохторату! Бо тями ж не має в тому, про що тут пишеться. УйоПки, блдь.
Дія: падає при 1500 запитів на секунду. Ще раз, словами: тисяча п'ятсот запитів.
Монобанк: стоїть собі та посміюється при 580 мільйонів (!) запитів на секунду. Майже в чотири тисячі разів більше навантаження, на секундочку. Це про що взагалі? Паперовий будиночок буквально. Джерело: https://censor.net/ua/b3471495
Без конкретики це просто бла бла бла
Але охотно вірю, що деякі європейські політики, які катаються в Україну, таки знають про цей додаток. І такі заздрять (і зовсім не через те, що там є держпослуги або що там все так зручно, що піпець), а через плани нашої влади, дистанційно і не підіймаючи сраки з крісла, втюхівати через нього локшину на вуха виборцям. Звісно заздрять, бо самі так хотять, але там розвинена демократія і свободи...і там така хрінь не проканає
Використовувати ДІЮ була дурна ідея.
Дія не для цього
Навіть нікчемний конкурс фальсифікують!