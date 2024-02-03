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Євробачення (518) Дія (450)

Застосунок "Дія" працює з перебоями після початку глядацького голосування у відборі на Євробачення-2024

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Застосунок "Дія" працює з перебоями після початку глядацького голосування в нацвідборі на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У суботу, 3 лютого відбувається національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024".

Після виступу всіх фіналістів, ведучі оголосили початок глядацького голосування, яке цьогоріч відбувається в застосунку "Дія".

Водночас користувачі соціальних мереж повідомляють, що під час входу в застосунок він видає повідомлення "На жаль, трапилася помилка", і відповідно, не дає можливості проголосувати за конкурсантів.

Дія збій

Пізніше в телеграм-каналі сервісу з'явилося повідомлення: "Скільки охочих проголосувати за свого кандидата фаворита нацвідбору! "Дії" потрібно трохи часу, щоб оговтатися від такої кількості відвідувачів. Отже, якщо у вас не відкривається опитування - спробуйте проголосувати за кілька хвилин!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні опівночі у "Дії" запрацює онлайн-послуга купівлі-продажу авто, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
Не думаю, що в Україні більше ніж 3-5% дивляться цей конкурс і тим паче, далеко не кожен з них голосує. Відтак, виявляється що розпіарена "Дія", якій за заявами ЗЕскотів ніби-то заздрить весь світ не здатна витримати напливу навіть відносно невеликої кількості користувачів. Як і слід було очікувати - це недороблене сміття, яке здатне лише ефективно тягнути гроші з бюджету.
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03.02.2024 21:35
+19
Есть такие долбоебы у которых дия?Контуженым безнадежно нужно быть,что бы юзать это говно
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03.02.2024 21:24
+15
А ще, доступ до неї знаходиться "в надьожних" руках кацапських програмістів, що і писали код для неї! Тобто, ФСБшники абсолютно просто отримають ВСЮ інфу з цієї проги.
Ця хєровіна страшніша за атомну бомбу, бо завдяки їй нам "призначать"(реально призначать!) президентом того, кого треба кацапам. Не дарма ж ЗЕрмак вже закидує про голосування через цю прогу!
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03.02.2024 21:51
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Есть такие долбоебы у которых дия?Контуженым безнадежно нужно быть,что бы юзать это говно
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03.02.2024 21:24 Відповісти
Юзай берестовий лист і гівно замість чорнил московський тролю
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03.02.2024 21:26 Відповісти
Юзай прогу made in раха.Доверяешь рахе?Или они тебе братья??
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03.02.2024 21:38 Відповісти
Водки нет!
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03.02.2024 21:40 Відповісти
Мозгов у тебя нет
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03.02.2024 21:43 Відповісти
От прям "тролю"? Стьопа-зєлєбобік, ти з гугл-транслєйтом вчишся відмазумвати інтернет-жуліка Фьодорова і його гундосого шефа коміка-гоміка?
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03.02.2024 22:12 Відповісти
"Довбойоп", буряте - це тупорогий валянок, якому бракує клепки навіть опанувати державну.
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03.02.2024 21:28 Відповісти
Для твоего развития инфа.ДИЮ делали кацапы,а им не никуя от слова совсем не доверяю и мысли нету скачать это приложение.
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03.02.2024 21:36 Відповісти
А от з цим і не посперечаєшся! Це "дєтіщє" придурка федорова, який ще й досі вважає, що важливість комп'ютерної антивірусної безпеки дуже перевищена. Цей клоун навіть дупля не ріже, що кацапи і роблять ці віруси і вони в цьому реально мастаки - бо по їншому жити вони і не вміють, а от шкодити - це їхня сутність.
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03.02.2024 21:44 Відповісти
І можеш все одночасно загубити. Як акумулятор сяде, наприклад. І в туалет на вокзалі не сходиш.
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04.02.2024 09:32 Відповісти
Очень важное событие може е Дия проверит мнениями народа о политике и адекватности клоуна ....по закону о дебилизации мобилизации и военных.... о мега воровстве власти стыдливо называемых реформами???
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03.02.2024 21:26 Відповісти
оце в людей проблеми і заботи. заздрю.
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03.02.2024 21:27 Відповісти
З острахом очікую наступні вибори
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03.02.2024 22:03 Відповісти
"Нє лєзь, нє нада" - випадок в залі суду на пітьмі - відео.
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03.02.2024 21:32 Відповісти
Можно пока идут збои с Евровидением повесточки всем разослать.
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03.02.2024 21:33 Відповісти
Федоров, де Мінцифри?
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03.02.2024 21:34 Відповісти
В "госУслугах" 🐷
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03.02.2024 22:36 Відповісти
Не думаю, що в Україні більше ніж 3-5% дивляться цей конкурс і тим паче, далеко не кожен з них голосує. Відтак, виявляється що розпіарена "Дія", якій за заявами ЗЕскотів ніби-то заздрить весь світ не здатна витримати напливу навіть відносно невеликої кількості користувачів. Як і слід було очікувати - це недороблене сміття, яке здатне лише ефективно тягнути гроші з бюджету.
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03.02.2024 21:35 Відповісти
А ще, доступ до неї знаходиться "в надьожних" руках кацапських програмістів, що і писали код для неї! Тобто, ФСБшники абсолютно просто отримають ВСЮ інфу з цієї проги.
Ця хєровіна страшніша за атомну бомбу, бо завдяки їй нам "призначать"(реально призначать!) президентом того, кого треба кацапам. Не дарма ж ЗЕрмак вже закидує про голосування через цю прогу!
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03.02.2024 21:51 Відповісти
це ваші особисті роздуми
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03.02.2024 22:16 Відповісти
Не не роздуми а московські боти будь-яку новину фарбують у чорний колір. Робота у них така
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03.02.2024 22:40 Відповісти
О-о! У ЗЕшобли вийшли нові методички.
У дебілів завжди є "простиє рєшєнія" - об'явити єрєсью все, що заважає вішати локшину на вуха лохторату! Бо тями ж не має в тому, про що тут пишеться. УйоПки, блдь.
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04.02.2024 12:00 Відповісти
придурку- це не для тебе, а Альбертовича, що Фьодоров:

Дія: падає при 1500 запитів на секунду. Ще раз, словами: тисяча п'ятсот запитів.
Монобанк: стоїть собі та посміюється при 580 мільйонів (!) запитів на секунду. Майже в чотири тисячі разів більше навантаження, на секундочку. Це про що взагалі? Паперовий будиночок буквально. Джерело: https://censor.net/ua/b3471495
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04.02.2024 12:17 Відповісти
Ні, це висновки фахівців з кібербезпеки. Але ж вам це не цікаво, бо для вас це терра інкогніта.
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04.02.2024 12:01 Відповісти
де ці висновки, яких "фахівців"?
Без конкретики це просто бла бла бла
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04.02.2024 12:57 Відповісти
А шо, вас в Гуглє забанили?
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04.02.2024 13:47 Відповісти
прочитати в "гугле" все одно що на паркані
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04.02.2024 14:30 Відповісти
Та тут багато тролів москворотих і місцевих корисних ідіотів. Сперечатись немає ніякого сенсу
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04.02.2024 15:04 Відповісти
Ідіот! Гугл - це для пошуку інформації! Але ж тобі і "Ґ+Ґ" заходить по-повному! То ж, їж Ґ і не обляпайся.
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04.02.2024 15:30 Відповісти
а що буде з кабінетом військовозобовязаного можно і не прогнозувати
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03.02.2024 22:44 Відповісти
Тут ви помиляєтесь не 3-5 а 73%-75% дивляться. Дія дійсно класний додаток, тільки не на вибори. В ЄВРОПІ Дійсно заздрять нашому додатку, і вних ведуться аналогічні роботи .
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03.02.2024 23:52 Відповісти
Це ви у единому телемарафоні почули, як Европа нам заздрить??? Вони про цей додаток навіть не чули! Держпослуги?! Повірте, з держпослугами там, на багато краще ніж в нас і той додаток їм для цього не потрібен.
Але охотно вірю, що деякі європейські політики, які катаються в Україну, таки знають про цей додаток. І такі заздрять (і зовсім не через те, що там є держпослуги або що там все так зручно, що піпець), а через плани нашої влади, дистанційно і не підіймаючи сраки з крісла, втюхівати через нього локшину на вуха виборцям. Звісно заздрять, бо самі так хотять, але там розвинена демократія і свободи...і там така хрінь не проканає
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04.02.2024 00:07 Відповісти
75? Та на який уй те відєніє нада?
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04.02.2024 09:35 Відповісти
Тестування перевиборів найвеличнішого проходить з перешкодами
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03.02.2024 21:36 Відповісти
Спробуйте єВіагру!
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03.02.2024 21:41 Відповісти
А ви що чекали від зельоного творіння? Ще й з кацапськими спецами. Революційне відхилення від чергового лайна, на якому розпіляли мільйони? Пам'ятаю як розповідали спецам, про те, який же це карколомний продукт буде. З залу один все задавав питання про захист і движок. І сказав, що це лайно діряве, і його небезпечно роздавати людям. Його урезонювали, і він пішов. Тоді доповідач сказав, що чого ми того мужика слухаємо? Де спеціаліст IT по безпеці? Відповіли, що ото й був самий ліпший спец по безпеці. Ще потім Зелі текст дали, то він вийшов і розповів, що не потрачено ні копійки. Потім була пресуха, де була циферка, здається 5млн?
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03.02.2024 21:47 Відповісти
до зеленої когорти не маю відношення а сервісом ДІЯ користуюсь. Мене він влаштовує. Про безпеку нехай дбають фахівці. Офіційних заяв про "дірки" і т.п. не було. Все інше плітки а москалі зацікавлені в дискредитації як ніхто інший
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04.02.2024 13:17 Відповісти
Дійсно. Навіщо думати головою? Хай про це думають зельониє. Скандали зі зломом "Дії" неодноразово були від самого початку запуску. Зельониє або ігнорують питання журналістів, або розказують про фейки й руку Мацкви. До речі, перед самим вторгненням її знову зламали. Всі свіженькі дані користувачів пішли до ворога. Який порядок реєстрації в Дії? Чомусь через вхід до банків. "Революційний" підхід від створювачів кацапів. І дані зберігаються на закордонних серверах. Всупереч закону. Але який закон Зельониє не порушили?
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05.02.2024 14:56 Відповісти
це що не можна було передбачити що Дія ляже ? професіонали ...
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03.02.2024 21:49 Відповісти
Заодно тестується можливість голосування в ''дії''-а там для махінацій все приготоване.
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03.02.2024 22:01 Відповісти
Ну тест вона не пройшлп...
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03.02.2024 22:06 Відповісти
только мне кажется, что это приговор країні?
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03.02.2024 22:04 Відповісти
Якщо це правда, то країна невиліковно хвора
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03.02.2024 22:07 Відповісти
Нарешті "дія" по-справжньому "подіяла". Треба було усього два рочки війни. Найбільш "свідомі" громадяни миттєво "отэрогировали". Браво !
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03.02.2024 22:08 Відповісти
сталось щось типу DDos атаки.
Використовувати ДІЮ була дурна ідея.
Дія не для цього
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03.02.2024 22:15 Відповісти
Нарешті побачив купу адекватних відгуків про Дію, яка була створення для тотального контролю і фальсифікацій майбутніх виборів!
Навіть нікчемний конкурс фальсифікують!
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03.02.2024 22:17 Відповісти
Я навіть і не знав що воно почалося як і 99,9% громадян України.
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03.02.2024 22:20 Відповісти
"дію" ліплять під вибори віслюка-це факт
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03.02.2024 22:23 Відповісти
Я давно про це кажу, що буде як в *********, і фовка поставить собі скільки захоче, і ніхто нічого не скаже, бо небуде кому....
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03.02.2024 23:44 Відповісти
Як завжди в зелених все через сраку а вони ще вибори провести хотіли довбні справжні
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03.02.2024 22:42 Відповісти
Країна в смартфоні...добре, що у путіна нема смартфона...страшно навіть подумати, що би було, якби він в нього був!
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03.02.2024 22:56 Відповісти
Ось що народ турбує, хто співати буде, а те що її вже зробили скотом без будь якого права відкрити рот, то це пофіг(((( Чому в дії немає нормальних опитувань, а все просто, бо вони і так знають що мудрий нарід скаже.
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03.02.2024 23:41 Відповісти
Кому це взагалі цікаво? Я маю на увазі Євробачення.
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03.02.2024 23:44 Відповісти
"Дія" це цифрове гетто. Кожен хто засунув голову в це ярмо гірко розкається - втратить спокій, майно, здоровя і свободу. Зєлєнскій таки приніс вам все про що попереджали розумні люди в 2019 - "долар по 40", війну, злидні, втрату майна, житла, масову загибель рідних і цифрове гетто. Голосування через "дію" на Євобачення це репетиція і відпрацювання механізму фальсифікації політичних виборів. Кожний хто зареєструвався в "дії" є дурнем і кожного "зелені" "юзнуть" як туалетний папір...
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04.02.2024 00:13 Відповісти
Наприклад, їду на авто. Порушив, не порушив - зупинила поліція. Хочуть документи глянути. І тут виявляється, шо якісь довпойопи запхали в дію євробачення, а інші довпойопи полізли туди голосувати...
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04.02.2024 03:40 Відповісти
 
 