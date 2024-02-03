Боррель після зустрічі глав МЗС країн ЄС: Фонд військової допомоги Україні можуть затвердити найближчими днями

ЄС зберігає тверду позицію щодо підтримки України у боротьбі за свободу й незалежність та вже протягом кількох наступних днів, імовірно, зможе створити фонд допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні відбулася змістовна дискусія щодо військової допомоги для України, щодо нашої єдності, а також щодо мирного майбутнього для України та її народу. Ми обговорили ситуацію на полі бою, ситуацію з військовими поставками, створення фонду допомоги для України, який, сподіваюся, буде погоджений протягом наступних днів ув межах Європейського фонду миру", - сказав високий представник ЄС.

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За його словами, перемога України критично важлива для миру й стабільності в Європі.

"Наша позиція залишається твердою. Україна потребує більшої та швидшої підтримки. Ця допомога має надійти зараз. Перемога України є критично важливою не лише для України, а й для миру й стабільності в Європі", - наголосив Боррель.

Європейського фонду миру

Як повідомлялося, сьогодні у Брюсселі відбулася неформальна Рада міністрів ЄС із закордонних справ. Одне з питань, яке обговорювалося - пропозиція високого представника ЄС щодо створення фонду допомоги для України в рамках Європейського фонду миру в обсязі 20 мільярдів євро на наступні чотири роки. Ці гроші мають бути використані для постачання в Україну військової техніки й озброєння, а також для посилення виробничого потенціалу європейської оборонної промисловості, зокрема, з виробництва більшої кількості боєприпасів для України.