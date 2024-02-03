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Генштаб ЗС (4589) Дніпро (280) Херсонщина (4349) плацдарм (39)

Наші воїни відбили 4 спроби росіян штурмувати плацдарми на лівому березі Дніпра, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області протягом 3 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Так, протягом доби здійснено 4 безуспішних спроби штурму позицій наших військ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни протягом 2 лютого 6 разів безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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03.02.2024 22:28 Відповісти
Пока еще теплого...
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04.02.2024 12:32 Відповісти
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03.02.2024 23:16 Відповісти
колобок - я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл...
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03.02.2024 23:23 Відповісти
 
 