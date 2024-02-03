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Європарламент планує завершити переговори щодо 50 млрд євро допомоги Україні в понеділок

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макалістер

Європейський парламент сподівається завершити формальні переговори з Радою ЄС щодо створення Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро у багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 наступного понеділка.

Про це заявив голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макалістер у Брюсселі перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС (Gymnich), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми всі зараз обговорюємо ситуацію в Україні. Європейський парламент вітає, що, нарешті, минулого четверга Європейська рада дійшла згоди та прийняла рішення щодо багаторічного бюджету ЄС. Зараз важливо якомога швидше завершити роботу над Українським фондом. Будемо сподіватися, що ввечері у понеділок у Страсбурзі ми зможемо завершити переговори щодо цього. Європейський парламент готовий працювати, щоб питання просувалися далі в терміновому порядку", - наголосив голова парламентського комітету.

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Допомога ЄС Україні

Європейська рада 1 лютого ухвалила політичне рішення щодо створення Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки в уточненому багаторічному бюджеті ЄС. Воно має пройти формальне затвердження на рівні Ради ЄС і Європарламенту.
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Так а может быть уже в четверг после дождичка? Абаждемподдождем! Гнусаки & бучие.
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03.02.2024 22:28 Відповісти
Та щоб мене!!!! Це ще не все?
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03.02.2024 22:32 Відповісти
Сподіваємося, усі Українці, такі важливі рішення для України, не пройдуть без участі, єрмака і гетьманцева…ну або хоть їх фото…
Патамушо, шо ж воно, як же, без отих… Оманських інвесторів..
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03.02.2024 22:35 Відповісти
Орбана хай в буді запруть, бо кави не напасешся.
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03.02.2024 22:35 Відповісти
50 млд. -- це 50 ядерних боєголовок ! Цікаво, на що підуть ?...
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03.02.2024 23:04 Відповісти
50 миллиардов : 12 миллиардов - это проценты от 300 миллиардов хранимых российских активов в ЕЕС. Остальные 38...Украина одалживает в ЕЕС на 4 года . Вот такая правда про 50 милиярдов от ЕЕС.
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03.02.2024 23:36 Відповісти
Європарламент "формально переговорюється", а тим часом кацапня реально захоплює...
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04.02.2024 09:31 Відповісти
 
 