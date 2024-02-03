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Угорщина не підтримала виділення додаткових 5 млрд євро на зброю Україні, але готова фінансувати поставки нелетального спорядження, - Сійярто

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступив проти фінансування військової допомоги Україні країнами ЄС, проте зауважив, що угорський уряд готовий фінансувати нелетальну допомогу.

Із такою заявою Сійярто виступив за підсумками неформальної зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA

За словами міністра, Єврокомісія пропонувала збільшити Європейський фонд миру, з якого фінансується закупівля озброєнь для України, на €5 млрд у 2024 році. Ці кошти планували спрямувати на відшкодування країнам, які надали допомогу Україні з власних запасів.

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"Ми не підтримаємо жодне рішення, яке покладе на нас політичний або фінансовий тягар. Ми не хочемо брати в цьому участь. Угорщина не робитиме внесків до Європейського фонду. Ми не зобов'язані виділяти гроші на ці потреби", - сказав міністр.

І додав, що Угорщина, як і раніше, не планує заважати іншим членам ЄС "постачати зброю і шукати кошти на неї".

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"Ми продовжуємо вважати, що передача зброї є помилкою, і що ми повинні не передавати зброю, а сприяти побудові миру, тому що чим більше зброї буде залучено в цей конфлікт, тим довше триватиме війна і тим більше людей загине", - підсумував Сійярто.
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Топ коментарі
+26
Знов забули свиню прив'язати.
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03.02.2024 23:21
+24
це якийсь сюр... голі-босі мадяри не хочуть давати чужі гроші на зброю і пропонують, типу свої, на гумдопомогу
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03.02.2024 23:22
+19
Здається, мадяри сумують за 56-тим. Мабуть, вже друкують плакати " путін, ввєді".
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03.02.2024 23:33
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Знов забули свиню прив'язати.
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03.02.2024 23:21 Відповісти
Спасибо и на том... Хряку привет
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04.02.2024 01:18 Відповісти
Твари ************
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04.02.2024 09:05 Відповісти
було б дивно якщо б підтримали
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03.02.2024 23:22 Відповісти
це якийсь сюр... голі-босі мадяри не хочуть давати чужі гроші на зброю і пропонують, типу свої, на гумдопомогу
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03.02.2024 23:22 Відповісти
МЛ - мадярська логіка.
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03.02.2024 23:25 Відповісти
Якщо Україна програє ,то москаляндія подарує угорщині закарпатя, а ті тупі дурні повірили.
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04.02.2024 08:03 Відповісти
То не люди. Нехай їм та по всій харі
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04.02.2024 00:09 Відповісти
Вы не правы наш министр Лопата сказал ,что провенгерские Да что тут скажешь дипломатия у нас на самом высшем уровне одним словом Ганьб
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04.02.2024 05:57 Відповісти
****** прокацапські
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03.02.2024 23:26 Відповісти
Здається, мадяри сумують за 56-тим. Мабуть, вже друкують плакати " путін, ввєді".
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03.02.2024 23:33 Відповісти
Мадяри живуть з надією що кацапня захватить Україну і їм віддасть Закарпаття.
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04.02.2024 01:34 Відповісти
Це ж треба, припертися з-за Уралу і вимагати якесь Закарпаття?
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04.02.2024 06:28 Відповісти
Шкода що не можна транзитом пропустити пару сотень російських танків в сторону Угорщини. Дехто тамуже забув як воно в руськом мірє.
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03.02.2024 23:43 Відповісти
чи то дурнувата кулеба ху...ову каву робив в ужгороді, чи то "патужний" дєрьмак замало закарпаття мадярам пообіцяв, але успіхи зеленої дипломатії потужньо вражають
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03.02.2024 23:45 Відповісти
Мабуть в Ужгороді мадяр поговорив із завхозом і домовився про продовження з Цапії транзиту газу і нафти через Україну до мадярів. А ще мабуть дозволити вивчати мадярську мову за гроші українців у всіх наших школах на території Закарпатської області.
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03.02.2024 23:50 Відповісти
- А скажіть, Беррімор, чому вони так себе поводять?
- *****, сер...
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03.02.2024 23:46 Відповісти
Хоч пернути, аби тіко турулом відгонило!
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03.02.2024 23:46 Відповісти
І нічого кулебка не зробить - навіть йього пугалки, шо навіть останній дурень не повірить у те шо ***..ло не нападе на Европу. Не нападе - бо Европа давно зрозуміла - зеленский, то сумісна війскова операція рашистів та кв 95, медведчука,бойка...... з ************* у суммі 73% українців. мадьяри все чудово розуміють, як до речі і у весь світ - в Україні дуже велики проблеми з мобілізацією - все що міг зеленский з своїм кровавим режимом зробити - зробив. Гаплик.
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03.02.2024 23:47 Відповісти
Причиною антиукраїнської поведінки Угорщини є економічний егоїзм окремих бізнесових груп. Потрібно ретельно дослідити їх видатки та прибутки. Це дозволить заблокувати діяльність жадібних придурків які "косять під політиків ЄС" займаючись деструктивним популізмом "совкового розливу".
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03.02.2024 23:52 Відповісти
иди ***** *************** мадьяр ****...............................забыло гандонище 1956 год....................лижи дальше кремлевскому *************.......................................
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03.02.2024 23:56 Відповісти
В уявленні угро-нацистів нелетальне спорядження - труни із жовто-блакитною стрічкою.
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03.02.2024 23:56 Відповісти
А почему страны ЕС ОБЯЗАТЕЛЬНО должны ВСЕ решения принимать единогласно, можно же выделять деньги в фонд помощи Украины не обязательно в институциях ЕС. Кто мешает собраться и сброситься деньгами?
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03.02.2024 23:58 Відповісти
Підараси, та й годі
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04.02.2024 00:05 Відповісти
нелетальне обладнання в них будуть ковдри. китайські
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04.02.2024 00:15 Відповісти
Мадьяров лишить дотаций ЕС, выкинуть из НАТО и предложить сосать путину всерьез, а не понарошку. А то они быстро 1956-й забыли,им могут повторить.
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04.02.2024 00:41 Відповісти
Угорщина стала найбільш ненадійним членом НАТО, тому проти неї слід запровадити санкції. Таку думку висловив голова комітету із закордонних справ Сенату США Бен Кардін.
Як пише Bloomberg, сенатор засудив спроби прем'єра Угорщини Віктора Орбана затягнути обговорення фінансової допомоги ЄС для України на 50 млрд євро та протести проти вступу Швеції до НАТО.
Він заявив, що Білий дім має поширити на Орбана дію закону Магнітського та розглянути виключення Угорщини із програми безвізового режиму США.
Ще два сенатори - демократ Джин Шахін та республіканець Том Тілліс - заявили, що Орбан ризикує "незворотно зіпсувати" відносини Угорщини зі США та НАТО, якщо не ухвалить рішення про вступ Швеції до військового альянсу.

https://antikor.com.ua/articles/681864-v_senate_ssha_predlagajut_vvesti_sanktsii_protiv_vengrii_vremja_i_terpenie_zakanchivajutsja
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04.02.2024 00:52 Відповісти
УКРАЇНСЬКІ ТАНКИ НА НАБЕРЕЖНІЙ БУДАПЕШТА БУДУТЬ КРАСИВО ВИГЛЯДАТИ.
Такий варіант не виключен у майбутньому.
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04.02.2024 03:02 Відповісти
Якщо ***** прийде в Угорщину то полами спідниці хай воює сам. АРХ М
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04.02.2024 03:22 Відповісти
Іуди
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04.02.2024 03:53 Відповісти
а сприяти побудові миру, тому що чим більше зброї буде залучено в цей конфлікт, тим довше триватиме війна і тим більше людей загине", - підсумував Сійярто. ((угорський іпанат "всеріято" їдь скажи це куйлу всія 3,14дерації .Мудило угорське. Нехай ,РАШИСТСЬКИЙ НЕЛЮД ,прибере з УКРАЇНИ ВСЮ СВОЮ ЗАЛУЧЕНУ ЗБРОЮ ДЛЯ ВБИВСТВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ , І ВИВЕДЕ ВСІ СВОЇ ВІЙСКА З УКРАЇНИ ДО ОСТАННЬОГО ОРКА .ТОДІ І НАСТАНЕ МИР.МУДОЗВОН.
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04.02.2024 09:41 Відповісти
цікаво, що цей покидьок передав Дерьмаку на зустрічі?
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04.02.2024 09:46 Відповісти
Пора припиняти бійню. Люди хочуть миру
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04.02.2024 10:43 Відповісти
Напишіть це на сайті *******.
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04.02.2024 11:22 Відповісти
Люди так, русотварини ні. То що робити ? З тваринами жити ?
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04.02.2024 13:20 Відповісти
Чому Угорщину не позбавили права голосу???
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04.02.2024 11:32 Відповісти
Треба відсортувати вміст транзиту через трубопроводи,щось пропускаємо,а щось ні)))
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04.02.2024 13:03 Відповісти
Нехай хоч те дають. Після війни вони все "відгребуть". По повній. Буде їм і нафта, і сльози.
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04.02.2024 13:22 Відповісти
Цікаво ,що буде скулити цей гніда орбан ,коли після перемоги йому обидві руки відрубають
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04.02.2024 16:44 Відповісти
 
 