Угорщина не підтримала виділення додаткових 5 млрд євро на зброю Україні, але готова фінансувати поставки нелетального спорядження, - Сійярто
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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступив проти фінансування військової допомоги Україні країнами ЄС, проте зауважив, що угорський уряд готовий фінансувати нелетальну допомогу.
Із такою заявою Сійярто виступив за підсумками неформальної зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA
За словами міністра, Єврокомісія пропонувала збільшити Європейський фонд миру, з якого фінансується закупівля озброєнь для України, на €5 млрд у 2024 році. Ці кошти планували спрямувати на відшкодування країнам, які надали допомогу Україні з власних запасів.
"Ми не підтримаємо жодне рішення, яке покладе на нас політичний або фінансовий тягар. Ми не хочемо брати в цьому участь. Угорщина не робитиме внесків до Європейського фонду. Ми не зобов'язані виділяти гроші на ці потреби", - сказав міністр.
І додав, що Угорщина, як і раніше, не планує заважати іншим членам ЄС "постачати зброю і шукати кошти на неї".
"Ми продовжуємо вважати, що передача зброї є помилкою, і що ми повинні не передавати зброю, а сприяти побудові миру, тому що чим більше зброї буде залучено в цей конфлікт, тим довше триватиме війна і тим більше людей загине", - підсумував Сійярто.
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Як пише Bloomberg, сенатор засудив спроби прем'єра Угорщини Віктора Орбана затягнути обговорення фінансової допомоги ЄС для України на 50 млрд євро та протести проти вступу Швеції до НАТО.
Він заявив, що Білий дім має поширити на Орбана дію закону Магнітського та розглянути виключення Угорщини із програми безвізового режиму США.
Ще два сенатори - демократ Джин Шахін та республіканець Том Тілліс - заявили, що Орбан ризикує "незворотно зіпсувати" відносини Угорщини зі США та НАТО, якщо не ухвалить рішення про вступ Швеції до військового альянсу.
https://antikor.com.ua/articles/681864-v_senate_ssha_predlagajut_vvesti_sanktsii_protiv_vengrii_vremja_i_terpenie_zakanchivajutsja
Такий варіант не виключен у майбутньому.