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ОК "Південь" про боєприпаси: Максимально застосовуємо все, що в наявності, хоча цілей більше

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війна в Україні

Українські військові максимально застосовують наявні боєприпаси для ураження ворога, водночас кількість цілей переважає.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи кількість боєприпасів на півдні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Виходячи з результатів нашої бойової роботи бачимо, що навіть у таких складних умовах примудряємося максимально застосовувати все те, що є в наявності. Застосовуємо артилерію - це контрбатарейна боротьба. Застосовуємо дрони. Ворог досить високо оцінює результативність цієї нашої роботи", - сказала речниця.

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Вона наголосила, що ЗСУ завдають ударів по ворожих позиціях, зокрема й на островах.

"Намагаємось дошкуляти окупантам, у тому числі і на островах, там, де вони намагаються розгортати свої спостережні пункти... Таким чином, навіть визнаючи нестачу боєприпасів, але нестачу у сенсі переважної кількості цілей над наявними боєприпасами. Тобто, у нас дуже багато попереду роботи, якби вже зараз ми могли покрити всю ту роботу тими боєприпасами, що є в наявності, ми були б щасливі", - сказала Гуменюк.

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Вона також зауважила, що за минулу добу Сили оборони півдня "відмінусували понад пів сотні окупантів, є складнощі з дорозвідуванням кількості знищених ворогів та ворожої техніки через погодні умови".

При цьому вона констатувала, що активність російської авіації "все одно проглядається". "Не роблять вони висновків, як потужно втрачати свою авіацію можуть на південному напрямку. Вони намагають доводити, що вони мають ще потенціал у повітрі", - зауважила речниця.
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Топ коментарі
+7
Зрозуміло. Треба більше донатити на дрони Мадяру
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04.02.2024 00:05
+5
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.02.2024 00:09
+4
Українці, пам'ятають та «дякують» екс-міністра тарана та екс-НГШ хомчака, за те що вони, разом із зеленським, ВРУ, гончаруком+шмигалем і РНБОУ, забезпечили дуже значне пролиття крові Українцями, через зрив/блокування ДОЗ та НЕвиробництво *********** з 2019 року!!
Слава Захисникам України
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04.02.2024 00:21
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Зрозуміло. Треба більше донатити на дрони Мадяру
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04.02.2024 00:05 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.02.2024 00:09 Відповісти
Українці, пам'ятають та «дякують» екс-міністра тарана та екс-НГШ хомчака, за те що вони, разом із зеленським, ВРУ, гончаруком+шмигалем і РНБОУ, забезпечили дуже значне пролиття крові Українцями, через зрив/блокування ДОЗ та НЕвиробництво *********** з 2019 року!!
Слава Захисникам України
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04.02.2024 00:21 Відповісти
Порох в 18м році відкрив лінію по 152 снарядам. А в 21м 70% робітників цього заводу переведенні на одноденний робочий тиждень. Вороги це оцінили...
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04.02.2024 00:32 Відповісти
Гівно та лінія, як виробляться снаряди відео повно в Ютюбі.
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04.02.2024 00:38 Відповісти
Також не забудемо , що ця Зе-шобла на чолі з Єрмаком, розікравши гроші американських платників податків, дискредитувала Україну в очах американців і залишила її без зброї. Щоб в поздихали, суки зелені !
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04.02.2024 00:32 Відповісти
"Ворог добре оцінив..." Це ***** *******... І хутін зацінив. А Лавров у франції в 19м р похвалив ухилянта за розведення військ... Знайшли авторитетів!
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04.02.2024 00:25 Відповісти
коли воно нарешті шашликом вдавиться ?
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04.02.2024 00:40 Відповісти
Мені от цікаво - а скільки витрачено снарядів на півсотні окупантів? Хотілося в знати статистику.
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04.02.2024 00:40 Відповісти
50 країн не здатні забезпечити одну снарядами ! дві забити країни під санкціями забезпечують кацапів ! цивілізація приречена .
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04.02.2024 06:28 Відповісти
І на думку ЗЕ в цьому винуватий Залужний, а не "потужна" дипломатія Дермака.
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04.02.2024 07:27 Відповісти
на мою думку винні стікливі політики Заходу ! думку зе можеш послухати в вечірньому відосі , я таку херню не дивлюсь .
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04.02.2024 09:08 Відповісти
 
 