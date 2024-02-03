Результати нацвідбору на Євробачення-2024 оголосять 4 лютого через збій в застосунку "Дія"
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Через збій у застосунку "Дія" результати Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024" оголосять 4 лютого.
Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.
"Голосування за переможця Нацвідбору відбору Євробачення-2024 триватиме з моменту відновлення "Дії" та протягом завтрашнього дня", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, лінії голосування закриють та оголосять переможця конкурсу завтра орієнтовно о 19:05.
Раніше повідомлялося, що в застосунку "Дія" стався збій у зв'язку з великим напливом охочих проголосувати за учасника від України у пісенному конкурсі "Євробачення-2024".
3 лютого, в Україні відбувається Національний відбір на участь у Євробаченні-2024. Переможець має бути визначений за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).
Глядацьке онлайн-голосування відбувається у "Дії".
Будь ласка, зачекайте...
Монобанк: стоїть собі та посміюється при 580 мільйонів (!) запитів на секунду. Майже в чотири тисячі разів більше навантаження, на секундочку. Це про що взагалі? Паперовий будиночок буквально. Джерело: https://censor.net/ua/b3471495
Всі ж пам'ятають скільки раз я суворо критикував Дію? У січні 2022 ми з колегами навіть список основних її гріхів склали. Джерело: https://censor.net/ua/b3471495
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Это в 20 раз больше, чем год назад во время голосования за фаворита Нацотобора. Ситуация уже стабилизируется, а через несколько часов все заработает по полной, отметил министр цифровой трансформации.
Це шо, вкраїнчики, як іпонуті, хотіли за 10 хвилин усі проголосувать?
А тепер, на хвилинку, прикиньте - що це, скоріш за все була репетиція голосування/виборів президента..зараз все відремонтують, зроблять роботу над помилками, закриють в Дію пару лярдів..й проведуть вибори в Дії..а результати домалюють..
оргазмусарказму
Сьогодні була рекордна кількість користувачів у «Дії» за всю історію проекту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування минулого року, - 15 000 запитів, - міністр мінцирку Федоров
Вірю! Вірю міністру. Навіть порахував. 15 000 запитів в секунду × 60 секунд × 30 хвилин. Це 27 мільйонів. Тоді виходить, що всі, хто живе в Україні, і дорослі і діти і немовлята, за півгодини намагалися проголосувати. Або майже всі виборці України. А їх 30 мільйонів, згідно реєстру. І в Україні, і за кордоном. От як не вірити Федорову? ))
Ну, міністр же не міг збрехати. То все так і було. Чи не зовсім? ))
15 000×60×30=27 000 000
Для довбойобів поясню. Якщо не було постійно такого навантаження і Дія не витримала декілька секунд, то надійність такій системи нижче плинтусу. І якщо людина цього не розуміє, то вона довб.....об. А зараз в Мінцирку треба обрати хто вони - пі.....боли чи рукодупи.