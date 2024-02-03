Результати нацвідбору на Євробачення-2024 оголосять 4 лютого через збій в застосунку "Дія"

Через збій у застосунку "Дія" результати Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024" оголосять 4 лютого.

Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

"Голосування за переможця Нацвідбору відбору Євробачення-2024 триватиме з моменту відновлення "Дії" та протягом завтрашнього дня", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, лінії голосування закриють та оголосять переможця конкурсу завтра орієнтовно о 19:05.

Раніше повідомлялося, що в застосунку "Дія" стався збій у зв'язку з великим напливом охочих проголосувати за учасника від України у пісенному конкурсі "Євробачення-2024".

3 лютого, в Україні відбувається Національний відбір на участь у Євробаченні-2024. Переможець має бути визначений за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Глядацьке онлайн-голосування відбувається у "Дії".

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