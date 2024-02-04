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За пів року роботи українського морського коридору вантажі з України експортувало 661 судно, - Кубраков

Новини Цензор.НЕТ Економіка

зерно,коридор,зерновий

Із початку роботи українського чорноморського коридору з портів України вивезли понад 20 млн тонн вантажів.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, проінформувала  пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ

"Понад 20 млн тонн вантажів експортовано з портів Великої Одеси українським коридором. За пів року роботи українського коридору з портів Великої Одеси 661 судно експортувало [...] до 32 країн світу", – ідеться в повідомленні.

За даними відомства, "14,3 млн тонн – це продукція українських аграріїв".

"Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку світу. Порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів. У січні було експортовано 6,3 млн тонн, що майже дорівнює довоєнному рівню. Порти очікують на підхід ще 104 суден, які мають вивезти понад 3 млн тонн вантажів", – озвучили дані Кубракова у Мінвідновлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українським зерновим коридором у Чорному морі експортували приблизно 13 млн тонн, - Кубраков

Автор: Роман Свиридович
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Тому і прибили той Іванівець.

Чи хтось думає, що він в тому Донузлаві квіточки збирав з свома 4 протикорабельними ракетами Москіт (бойова частина 300кг, дальність 120-250 км)? Та ні - мета в кацапів там одна - кошмарити судоплавство в північно-західній частині акваторії Чорного моря...
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04.02.2024 01:42 Відповісти
Головна метв це кошмарити селян фермерів скупляючи у них зерно майже за даром щоб почали продавати землю . Стануть українці як індіанці у яких скупили землю жити в резерваціях
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04.02.2024 03:13 Відповісти
А навіщо селянам продавати свою землю? Навіщо фермери продають своє зерно задарма - їх хтось силою змушує? Може вони щось не те вирощують? Я купляю щосуботи яблука у одного фермера, там постійно велика черга.
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04.02.2024 10:16 Відповісти
В казну скільки грошей накапало?
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04.02.2024 05:47 Відповісти
Більше 10 млрд
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04.02.2024 10:08 Відповісти
"...земельный вопрос - одна из основных фишек экономической программы Зеленского, источник глобального инвестирования в Украину - закончился запретом участия иностранцев и будущим дерибаном земли между узким кругом людей по бросовой цене," "и т д - про досягнення політики Єрмака - рішали з кацапами та олігархами власними читайте, нижче статтю від жовтня 2019 р ,коли Єрмак з НЕЛОХОМ здавав укріпленні АТО захоплені під ОРДЛО позиції за 30 км від Донецька

Из Испании в Золотое
https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_26.html
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04.02.2024 08:04 Відповісти
Ви просто уявіть собі: Україна, яка фактично не має власного ВМФ, знищила 30% піторського флоту і прорубала морський шлях для експорту своїх товарів.
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04.02.2024 10:11 Відповісти
Нельзя ограничивать работу украинских портов одними аграриями. Есть еще руда, металл, стройматериалы, удобрения... все это тоже важно для экономики
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05.02.2024 21:11 Відповісти
 
 