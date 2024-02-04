За пів року роботи українського морського коридору вантажі з України експортувало 661 судно, - Кубраков
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Із початку роботи українського чорноморського коридору з портів України вивезли понад 20 млн тонн вантажів.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, проінформувала пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ
"Понад 20 млн тонн вантажів експортовано з портів Великої Одеси українським коридором. За пів року роботи українського коридору з портів Великої Одеси 661 судно експортувало [...] до 32 країн світу", – ідеться в повідомленні.
За даними відомства, "14,3 млн тонн – це продукція українських аграріїв".
"Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку світу. Порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів. У січні було експортовано 6,3 млн тонн, що майже дорівнює довоєнному рівню. Порти очікують на підхід ще 104 суден, які мають вивезти понад 3 млн тонн вантажів", – озвучили дані Кубракова у Мінвідновлення.
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