Керівник Мінцифри Федоров пояснив збій у "Дії" під час відбору на Євробачення: кількість запитів зросла у 20 разів
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Збій у застосунку "Дія" під час відбору на конкурс Євробачення-2024 стався внаслідок різкого зростання запитів з боку користувачів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуку віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, — 15 000 запитів. Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів, а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга", - написав він.
Урядовець перепросив за цю ситуацію, пообіцявши детальний розбір, аналіз та організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку.
"Ми разом пишемо історію найшвидшого та наймасштабнішого розвитку цифрової держави у світі. Пройдемо, пофіксимо, вийдемо на наступний рівень. Ситуація вже стабілізується, а за декілька годин усе запрацює на повну, та всі охочі зараз, уночі й завтра протягом дня зможуть проголосувати", - запевнив Федоров.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в застосунку "Дія" стався збій у зв'язку з великим напливом охочих проголосувати за учасника від України у пісенному конкурсі "Євробачення-2024".
Будь ласка, зачекайте...
Уявляю результат...☹️
Ну правильно - цирк повинен бути видовищним. Шоу повинно продовжуватись!
І ці генії ще хочуть прив'язати вибори до "Дії"??!
Це щоб кацапи влізли в систему і порахували голоси?
Аматор мамкин. Не тестував національну систему на 20тис. транзакцій за секунду, придурок. Вони що її, на Raspberry Pi 3b ганяють? Хоча я не здивуюсь, що на закупках обладняння вкрали 90% і в результаті воно (не-) працює на чиємусь старому пентіумі.
Але ж і таке гуано можна і треба тестувати і горизонтально масштабувати.
Проблема не в дизайні і не в обладнанні - а в голові.
я з 97 з ораклом працюю
Та нічого!.. Завтра новий день, чергове інтерв'ю і все - я знову красунчик!
то що? вибори через дію відміняються?
як що дія не витягла голосування домогосподарок, в маргінальному шоу, то як дія буде тягнути 30 млн запитів на протязі двох п'яти годин?
а зе!поц так хотів, так хотів. йому не можна перечить.
дуже багато йдуть зранку.
захід україни, після обіду.
і ближче к закриттю починаються гойдалки та фальсіфікації.
тому, як що зранку все зависне, то до вечора переможе зе!поц з результатом 98%.
Опять пир во время чумы...
Похоже всё-таки необучаемые.
И эти люди когда-то опять пойдут выбирать президента...
от і "стався" збій у їхній гнилій програмі...ще хакерську атаку приплітіть.
Таке ж буде і при будь-якому серйозному голосуванні.
Раби не ми, Ми не раби - це з довоєнного совіцького букварика....
@HRskiy
Румунія відмовилася від участі у Євробаченні через брак коштів, а у нас просто казна ломиться. Ідіоти…
Отец Солдата
@uspenovka19632
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6 мин
Румунія вкладає гроші в інфраструктуру, будуючи дороги та розв"язки,високої та середньої якості,шаленими темпами(4 рази спостерігав,проїздаючі туди-сюди),за помірні кошти.А ЗЕ&мародери і на цьому вкрали.