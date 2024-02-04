Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 3 лютого уразили 13 районів зосередження окупантів та артилерійський засіб, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 3 лютого 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника".
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