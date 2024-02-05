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Новини Окуповані території Війна
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В окупованому Лисичанську ліквідовано "главу МНС ЛНР" Потелещенка та двох "депутатів" (оновлено)

У тимчасово окупованому Лисичанську було ліквідовано "міністра надзвичайних ситуацій" так званої "ЛНР" Олексія Потелещенка.

Про це повідомило пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

Потелещенко очолив так зване міністерство у вересні 2023 року.

Олексій Потелещенко
Олексій Потелещенко

Ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник згодом підтвердив ліквідацію Потелещенка "під час жорстокого обстрілу пекарні в Лисичанську".

Леонід Пасічник

Також пропагандистське видання ТАСС заявило, що внаслідок удару було ліквідовано двох "муніципальних депутатів" - Артема Тростянського та Івана Жушму.

Удар по Лисичанську

3 лютого повідомлялось про удар по пекарні в окупованому Лисичанську. Росіяни використовували будівлю у своїх цілях.

МВА повідомила, що пекарня у цьому місці почала функціонувати вже після окупації міста. Приліт відбувся тоді, коли там зібралися російські загарбники.

Читайте: Між окупованими Лисичанськом та Сєверодонецьком майже пів року немає транспортного сполучення. Єдина надія на "попутки"

Автор: 

ліквідація (3918) Лисичанськ (315) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+31
Яка ще пекарня нашо кацапське ипсо розповсюджуєте?! Удар був по вечірці яка проходила в ресторані Адріатік, де цей орк і подох
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05.02.2024 12:21
+30
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05.02.2024 12:30
+25
Частіше б так ,на одного колоборанта стало менше.
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05.02.2024 12:15
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Частіше б так ,на одного колоборанта стало менше.
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05.02.2024 12:15 Відповісти
як мінімум - на 20 стало менше "хороших" сепарів.
І ще сотня - трьохсотими; скільки важких - ще повідомлять.
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05.02.2024 12:58 Відповісти
ОПЗЖ -РЫГі , предводитель Бойко всі гадять ,ГетьманцевШУРМА МАРОДЕРІТЬ , ТАТАРОВ ВСТАНОВИВ ДИКТАТ всіх СИЛОВИХ СТРУКТУР
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05.02.2024 15:08 Відповісти
Шо ж він так нас рашку поміняв
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05.02.2024 12:16 Відповісти
Ось і результат обміну! Не прогадав
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05.02.2024 12:48 Відповісти
Спікся
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05.02.2024 12:17 Відповісти
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05.02.2024 12:18 Відповісти
А хіба вони не знали,що гарячий хліб їсти не можна,бо буде живіт боліть.Іноді випадки бувають летальними.
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05.02.2024 12:19 Відповісти
..одним "пекарем" меньше
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05.02.2024 12:19 Відповісти
ЦСН ФСБ "Альфа" выражается соболезнования... И вряд ли они так скорбят по случайным гражданским
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05.02.2024 12:20 Відповісти
Ще молодий, міг би жити таі жити і щось корисне міг би зробити для Україні. Але ні, він видрав інший шлях, шлях зрадника. Тому хай бетоном йому стане земля.
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05.02.2024 12:20 Відповісти
Яка ще пекарня нашо кацапське ипсо розповсюджуєте?! Удар був по вечірці яка проходила в ресторані Адріатік, де цей орк і подох
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05.02.2024 12:21 Відповісти
Наверное на кухне что-то пекли - вот и "пекарня"
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05.02.2024 13:33 Відповісти
навіщо оркам ресторани?
опять зашли не в ту дверь?
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05.02.2024 14:45 Відповісти
це місцевий чи за порєбріка?
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05.02.2024 12:21 Відповісти
Загибель кожного прокацапленого манкурта в лавах окупантів тішить кожного українця - карма в дії.
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05.02.2024 12:24 Відповісти
не його одного !!! Смерть окупантам, запроданцям-колоборантам !!! Слава ЗСУ !!!

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05.02.2024 12:25 Відповісти
Интересно ,что эти пи..ары называют ОСВОБОЖДЕННЫМИ территориями ?
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05.02.2024 20:56 Відповісти
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05.02.2024 12:30 Відповісти
Ну так пекарня ж! Спекли кілька кацапів і колаборантів.
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05.02.2024 12:33 Відповісти
А ЧЕГО НЕ РАСКРЫВАЮТ АДРЕСА ДЕТЕЙ РОССИЙСКИХ ГОССЛУЖАЩИХ !!!???
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05.02.2024 12:42 Відповісти
eксначальник СБУ та агент ФСБ літінант баканаФФ НЄ вєліт....
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05.02.2024 16:14 Відповісти
Ну вбили "міністра", і що?
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05.02.2024 12:43 Відповісти
І *уй на нього
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05.02.2024 12:52 Відповісти
Сльози мєшают мнє ГАВарiть *****
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05.02.2024 13:11 Відповісти
сепары совсем нюх потеряли
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05.02.2024 13:35 Відповісти
Хоть хлебушка поел.
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05.02.2024 13:39 Відповісти
Подох якийсь зрадник.
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05.02.2024 14:20 Відповісти
Мальчик в трусиках пришёл в "пекарню" за пирожками. А тут коварные жидобандеровцы...
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05.02.2024 14:27 Відповісти
Та і яух на нього!!! Не жалко пацана…. До гіві з мотрилою у компанію! Буде у пеклі язиком гарячу потельню лізати та у чортів пісюна смоктати.
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05.02.2024 14:35 Відповісти
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05.02.2024 16:24 Відповісти
Файно. Але треба більше, значно більше!
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05.02.2024 14:52 Відповісти
Мальчика в трусиках к кобзону отправили
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05.02.2024 16:01 Відповісти
кабзДон на них чекав... довго чекав.....
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05.02.2024 16:17 Відповісти
И ещё одно фото ******* сепаратюги из Лисичанска!
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05.02.2024 16:03 Відповісти
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05.02.2024 16:12 Відповісти
кабзДон на них чекав... довго чекав.....
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05.02.2024 16:18 Відповісти
Пекарня - це передпокій пекла? Ну ок.
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05.02.2024 16:14 Відповісти
Как кацапня говорит, предбанник
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05.02.2024 16:18 Відповісти
Прям сюпріз, во как льошкє падфартіла, літерним снарядам, білєт на канцерт кабзона, в пікарню-абригалавку !
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05.02.2024 21:28 Відповісти
А кому итнересно ..бало этого недаросского утырка ? Написали две строчки "Сдох Максим. Да и хер с ним" - было-бы вполне достаточно.
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05.02.2024 23:06 Відповісти
 
 