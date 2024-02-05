В окупованому Лисичанську ліквідовано "главу МНС ЛНР" Потелещенка та двох "депутатів" (оновлено)

У тимчасово окупованому Лисичанську було ліквідовано "міністра надзвичайних ситуацій" так званої "ЛНР" Олексія Потелещенка.

Про це повідомило пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

Потелещенко очолив так зване міністерство у вересні 2023 року.

Олексій Потелещенко

Ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник згодом підтвердив ліквідацію Потелещенка "під час жорстокого обстрілу пекарні в Лисичанську".

Також пропагандистське видання ТАСС заявило, що внаслідок удару було ліквідовано двох "муніципальних депутатів" - Артема Тростянського та Івана Жушму.

Удар по Лисичанську

3 лютого повідомлялось про удар по пекарні в окупованому Лисичанську. Росіяни використовували будівлю у своїх цілях.

МВА повідомила, що пекарня у цьому місці почала функціонувати вже після окупації міста. Приліт відбувся тоді, коли там зібралися російські загарбники.

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