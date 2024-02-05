В окупованому Лисичанську ліквідовано "главу МНС ЛНР" Потелещенка та двох "депутатів" (оновлено)
У тимчасово окупованому Лисичанську було ліквідовано "міністра надзвичайних ситуацій" так званої "ЛНР" Олексія Потелещенка.
Про це повідомило пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
Потелещенко очолив так зване міністерство у вересні 2023 року.
Ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник згодом підтвердив ліквідацію Потелещенка "під час жорстокого обстрілу пекарні в Лисичанську".
Також пропагандистське видання ТАСС заявило, що внаслідок удару було ліквідовано двох "муніципальних депутатів" - Артема Тростянського та Івана Жушму.
Удар по Лисичанську
3 лютого повідомлялось про удар по пекарні в окупованому Лисичанську. Росіяни використовували будівлю у своїх цілях.
МВА повідомила, що пекарня у цьому місці почала функціонувати вже після окупації міста. Приліт відбувся тоді, коли там зібралися російські загарбники.
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І ще сотня - трьохсотими; скільки важких - ще повідомлять.
опять зашли не в ту дверь?