Міноборони РФ заявило про перехоплення безпілотників над Бєлгородщиною, Гладков каже про пошкодження будинків у регіоні
У Міноборони РФ запевняють, що 7 нібито українських безпілотників було перехоплено вночі над Бєлгородською областю РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, заяву російського Міноборони цитує пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".
Своєю чергою, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков стверджує, що місто Губкін атакував безпілотник. За його словами, внаслідок падіння дрону та його подальшої детонації пошкоджено чотири приватні домоволодіння.
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але москальні заборонено про це говорити 🙁