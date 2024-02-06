Міноборони РФ заявило про перехоплення безпілотників над Бєлгородщиною, Гладков каже про пошкодження будинків у регіоні

У Міноборони РФ запевняють, що 7 нібито українських безпілотників було перехоплено вночі над Бєлгородською областю РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву російського Міноборони цитує пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

Своєю чергою, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков стверджує, що місто Губкін атакував безпілотник. За його словами, внаслідок падіння дрону та його подальшої детонації пошкоджено чотири приватні домоволодіння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє російських окупантів підірвалися на власній міні біля кордону з Україною, - росЗМІ