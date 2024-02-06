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Новини Війна
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Міноборони РФ заявило про перехоплення безпілотників над Бєлгородщиною, Гладков каже про пошкодження будинків у регіоні

область,бєлгород,бєлгородська,бєлгородщина

У Міноборони РФ запевняють, що 7 нібито українських безпілотників було перехоплено вночі над Бєлгородською областю РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву російського Міноборони цитує пропагандистська агенція новин "РИА-Новости".

Своєю чергою, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков стверджує, що місто Губкін атакував безпілотник. За його словами, внаслідок падіння дрону та його подальшої детонації пошкоджено чотири приватні домоволодіння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє російських окупантів підірвалися на власній міні біля кордону з Україною, - росЗМІ

Автор: 

безпілотник (4133) Міноборони рф (703) Бєлгород (504)


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Чотири будинки ніпрощо,чотириста тисяч будинків повинно бути зрівняно!!!
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06.02.2024 06:39 Відповісти
Так вони ж будинками перехоплюють
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06.02.2024 07:37 Відповісти
Кацапи в черговий раз "пи₴дуна заряджають".
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06.02.2024 06:46 Відповісти
Ціллю були не приватні будинки кацапів , а військовий обʼєкт ,
але москальні заборонено про це говорити 🙁
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06.02.2024 07:38 Відповісти
Обождите, кацапы ща свою шарманку подключат , мол, 8 лет данбили белгородщину и мальчик бегал без трусиков(пропил), потому поймать не могли.
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06.02.2024 07:55 Відповісти
 
 