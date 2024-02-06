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Українська формула миру передбачає, що Чорне море буде безпечним для судноплавства, - Зеленський

море,чорне,мінування,міна,міни

Одним із відчутних результатів реалізації Української формули миру стане вільне й безпечне судноплавство в Чорному морі, а його акваторія буде звільнена від російської збройної агресії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Черкащині під час регіонального засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

"У нас є, наприклад, Формула миру. Ми вирішимо питання щодо першого саміту на рівні лідерів. І ми хочемо вийти з результатом, зокрема - вільного та безпечного Чорного моря. Саме так, як передбачено Формулою миру. Всі будуть заходити в Чорне море: габаритні, негабаритні судна, будь-який об'єм. Буде вільне мореплавство", - сказав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів, ворог обирає нову тактику, - ВМС

Президент нагадав, що торік Україна відтіснила російські кораблі із судноплавних шляхів у Чорному морі й показала, що експортні коридори працюють без російського впливу й не треба шукати інших шляхів і портів для експорту продовольства.

Нагадується, що у пункті 2 Формули миру президента Володимира Зеленського "Продовольча безпека" зазначається, що питання продовольчої безпеки має бути позбавлене збройної складової (deweaponized). Зокрема, необхідно забезпечити вільне, повне та безпечне судноплавство в Чорному та Азовському морях, відновити суверенний контроль України над українськими портами, створити нові порти й розширити асортимент українських товарів, що транспортуються морем.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Чорне море (1666)


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Топ коментарі
+11
Гигант мысли, отец сруськой дерьмократии, особа, приближённая к Ху#лу.
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06.02.2024 07:40
+7
хвора людина
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06.02.2024 07:34
+7
Тупорилий ішак ніяк не вгамується з своєю "формулою". Це чмо спить і мріє про переговори, як перспективу втриматись при владі та відтермінувати хоч на якийсь час своє покарання. Не вийде гнидо!
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06.02.2024 07:45
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хвора людина
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06.02.2024 07:34 Відповісти
Хвора, не хвора, а кораблі треба топити. І пам'ятник вже є

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06.02.2024 08:30 Відповісти
Оце розум, аж страшно!
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06.02.2024 07:34 Відповісти
Просто поговорити він любить.Але від слова до діла далека дорога
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06.02.2024 07:39 Відповісти
Гигант мысли, отец сруськой дерьмократии, особа, приближённая к Ху#лу.
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06.02.2024 07:40 Відповісти
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06.02.2024 07:41 Відповісти
Высер об "убийце брата" Порохе устарел. Теперь у зебилов во всём виноват Залужный.
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06.02.2024 08:15 Відповісти
Ви повинні вірити геополітику ЗЕ!! без сумнівів, ви ж його обирали.
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06.02.2024 08:17 Відповісти
Я к числу 73% идиотов никогда не относился.
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06.02.2024 08:18 Відповісти
Тупорилий ішак ніяк не вгамується з своєю "формулою". Це чмо спить і мріє про переговори, як перспективу втриматись при владі та відтермінувати хоч на якийсь час своє покарання. Не вийде гнидо!
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06.02.2024 07:45 Відповісти
А розміновувати море будуть ті ж специ,що і Чонгар? Тоді можна бути спокійним.
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06.02.2024 07:52 Відповісти
Там про Чорне море нічого не було, як і про кордони 1991 року.
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06.02.2024 07:52 Відповісти
Знов за рибу гроші?
Їрмакаку Китай послав із тією хвормулою до Будди, тепер цей крутить заїжджену платівку
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06.02.2024 07:54 Відповісти
Фуфлогону Зеленському з його формулами потрібно подавати у відставку. Україні потрібен президент що поверне мир та справедливість тобто атомну зброю.
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06.02.2024 07:55 Відповісти
Формула миру в ситуації, яка є складується: на фронті, - відсутні резерви, озброєння, **********, авіація... і з допомогою ніби союзників в т.п. в такій мірі актуальна як "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!».

Зовсім про інше слід говорити, а головне приймати конкретні заходи - мобілізувати країну.
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06.02.2024 08:00 Відповісти
Бла-бла... Для початку потрібно викинути рашистів з Півдня і Криму, а тоді про якісь "формули" говорити.
А то виходить, що тепер ворожі кораблі допоміжні судна топити ні-ні. Бо ж у нас, бачте, "формула" така.
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06.02.2024 08:05 Відповісти
Поїхав на Черкащину щоб там поговорити про море - ніби лисим розказав про гребінець.
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06.02.2024 08:07 Відповісти
Так навіть ,,легітимного"не довбали,ото заслужив.
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06.02.2024 08:09 Відповісти
Реально, вже так заїбав цей клоун. Раніш терпіти не міг, а зараз просто вивертає на цю зелену тварь.
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06.02.2024 08:36 Відповісти
І тут Володьку понеслО!

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06.02.2024 11:17 Відповісти
 
 