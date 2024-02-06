Байден застосує вето щодо законопроєкту про допомогу Ізраїлю без коштів для України, - Білий дім
Білий дім застосує право вето щодо законопроєкту про допомогу Ізраїлю, без видатків на допомогу Україні він є неповним.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Білого дому цитує Reuters.
Адміністрація Байдена хоче, щоб допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування безпеки кордонів було включено до єдиного пакету.
"Адміністрація наполегливо закликає обидві палати Конгресу відхилити цей політичний виверт і натомість швидко відправити двопартійний закон про надзвичайні додаткові асигнування на національну безпеку на стіл президента", - йдеться у заяві управління Білого дому.
Протягом кількох місяців адміністрація Байдена спільно з демократами та республіканцями Сенату вела роботу над законопроектом, який поєднує реформування імміграційної системи США, додаткові кошти на прикордонну безпеку, а також виділяє мільярди доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Заходи щодо витрачання 118 мільярдів доларів також дозволять надати гуманітарну допомогу цивільним особам, які постраждали від глобальних конфліктів.
"Адміністрація рішуче виступає проти цього прийому, який нічого не робить для забезпечення безпеки кордону, нічого не робить, щоб допомогти народу України захиститися від агресії Путіна, не підтримує безпеку американських синагог, мечетей та вразливих місць відправлення культу та відмовляє у гуманітарній допомозі палестинським цивільним особам, більшість із яких складають жінки та діти", - йдеться у заяві.
Що цьому передувало
Нагадаємо, 3 лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня буде голосування щодо законопроєкту про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд доларів.
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ненажерливих фашистів і зелену владу , а звинувачуєте
Президента США ?
А ось до "союзників" є питання. Бо складається враження, що існує якійсь сепаратний пакт Бьорнса-патрушева (та ви шо, не може такого бути).
Я не кажу, що "пакт" існує, я кажу "складається враження", ви читати вмієте? Якщо це буде вигідно, США кидануть нас, як робили це неодноразово з іншими країнами. Тому безмежно довіряти союзникам - це ознака невеликого ума. Треба прорабатувати усі варіанти та готуватись до найгіршого. Але кому я це кажу?
Тому можна припустити що є домовленість, що активна війна не повинна вийти за територію України. Тому і Хаймарси залочені на Україну без Криму. Тому і ATACMS не буде. Ну, може Трамп дасть одну, тільки щоб принизити Байдена, як зробив з джавелінами та Обамой.
Для гарячих хлопців: "можна припустити" на основі інформації у відкритому доступі. На жаль, у мене немає допуску Top Secret, тільки технічний LAA.
он трамп Байдену дебати пропонує, не здивуюся якщо на Madison Square Garden..
Джо, у тебе є фонд "cluster munition for allies" зі 250 мільйонами (!!) суб-***********. Більшість "allies" підписали конвенцію о не використанні кассетників. Зберігати такі обсяги вже не треба (і це коштує великих грошей для бюджету). В твоїх повноваженнях використати цей фонд для допомоги Україні без Сената та Конгреса. Чому ж не робимо? Переймаємось кацпськой нафтогазовой промисловістю?
Врешті, єврейське лоббі США, що фінансує респів і Трампа, накаже їм погодитись на компромісний законопроєкт, що передбачає також і допомогу Україні.
Життя в США дорожче, ніж в Китаї.
Аналітичні центри в Сполучених Штатах підрахували, що військові бюджети двох супротивників можна порівняти.
життя його нічого не навчило.
Хамас наступає, Тель-Авів оточено?
А-у-у-у! Двоє останніх президентів! ДЕ ВОНИ?