Байден застосує вето щодо законопроєкту про допомогу Ізраїлю без коштів для України, - Білий дім

Білий дім застосує право вето щодо законопроєкту про допомогу Ізраїлю, без видатків на допомогу Україні він є неповним.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Білого дому цитує Reuters.

Адміністрація Байдена хоче, щоб допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування безпеки кордонів було включено до єдиного пакету.

"Адміністрація наполегливо закликає обидві палати Конгресу відхилити цей політичний виверт і натомість швидко відправити двопартійний закон про надзвичайні додаткові асигнування на національну безпеку на стіл президента", - йдеться у заяві управління Білого дому.

Протягом кількох місяців адміністрація Байдена спільно з демократами та республіканцями Сенату вела роботу над законопроектом, який поєднує реформування імміграційної системи США, додаткові кошти на прикордонну безпеку, а також виділяє мільярди доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Заходи щодо витрачання 118 мільярдів доларів також дозволять надати гуманітарну допомогу цивільним особам, які постраждали від глобальних конфліктів.

"Адміністрація рішуче виступає проти цього прийому, який нічого не робить для забезпечення безпеки кордону, нічого не робить, щоб допомогти народу України захиститися від агресії Путіна, не підтримує безпеку американських синагог, мечетей та вразливих місць відправлення культу та відмовляє у гуманітарній допомозі палестинським цивільним особам, більшість із яких складають жінки та діти", - йдеться у заяві.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 3 лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня буде голосування щодо законопроєкту про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд доларів.