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Байден застосує вето щодо законопроєкту про допомогу Ізраїлю без коштів для України, - Білий дім

байден

Білий дім застосує право вето щодо законопроєкту про допомогу Ізраїлю, без видатків на допомогу Україні він є неповним.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Білого дому цитує Reuters.

Адміністрація Байдена хоче, щоб допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування безпеки кордонів було включено до єдиного пакету.

"Адміністрація наполегливо закликає обидві палати Конгресу відхилити цей політичний виверт і натомість швидко відправити двопартійний закон про надзвичайні додаткові асигнування на національну безпеку на стіл президента", - йдеться у заяві управління Білого дому.

Протягом кількох місяців адміністрація Байдена спільно з демократами та республіканцями Сенату вела роботу над законопроектом, який поєднує реформування імміграційної системи США, додаткові кошти на прикордонну безпеку, а також виділяє мільярди доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також читайте: Сенат США схвалив законопроєкт щодо допомоги Україні. Байден закликав Конгрес його прийняти

Заходи щодо витрачання 118 мільярдів доларів також дозволять надати гуманітарну допомогу цивільним особам, які постраждали від глобальних конфліктів.

"Адміністрація рішуче виступає проти цього прийому, який нічого не робить для забезпечення безпеки кордону, нічого не робить, щоб допомогти народу України захиститися від агресії Путіна, не підтримує безпеку американських синагог, мечетей та вразливих місць відправлення культу та відмовляє у гуманітарній допомозі палестинським цивільним особам, більшість із яких складають жінки та діти", - йдеться у заяві.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 3 лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня буде голосування щодо законопроєкту про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд доларів.

Автор: 

Байден Джо (2885) Конгрес США (1226) допомога (8328)


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Топ коментарі
+14
Цеи пінг - понг надовго ? - а Украіна спливає кров"ю
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06.02.2024 08:05
+12
Тому що кацапня винна by default. Але сенсу їх звинувачувати немає, їх треба просто знищувати.
А ось до "союзників" є питання. Бо складається враження, що існує якійсь сепаратний пакт Бьорнса-патрушева (та ви шо, не може такого бути).
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06.02.2024 08:16
+10
От кажіть що хочете, але мені здається, що обидві сторони отримують задоволення від цього бурхливого процесу. Я наклав на тебе вето! А я не поставив твій закон на голосування! Гаррі [censored] Поттер якійсь. А страждає Україна.
Джо, у тебе є фонд "cluster munition for allies" зі 250 мільйонами (!!) суб-***********. Більшість "allies" підписали конвенцію о не використанні кассетників. Зберігати такі обсяги вже не треба (і це коштує великих грошей для бюджету). В твоїх повноваженнях використати цей фонд для допомоги Україні без Сената та Конгреса. Чому ж не робимо? Переймаємось кацпськой нафтогазовой промисловістю?
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06.02.2024 08:09
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Када? на 23-е февраля?
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06.02.2024 07:56 Відповісти
І скільки грошей дасть нам те вето?
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06.02.2024 07:59 Відповісти
Це змусить єврейське лоббі натиснути на респів
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06.02.2024 08:22 Відповісти
Навряд. У цих 60 мільярдів, начебто для України, до 10 мільярдів можуть піти до Хамасу. Якщо для вас це тупа нісенітниця, то в мене для вас погані новини: Байден вас надурив. Він завжди робив так, щоб Україна не могла перемогти. Надавав лише мінімум допомоги, щоб в Росія теж не перемогла. Наприклад, зараз в нього є близько 4 мільярдів на озброєння для України, але він не витрачає ці гроші, бо начебто це послабить обороноздатність США.
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06.02.2024 08:58 Відповісти
Цеи пінг - понг надовго ? - а Украіна спливає кров"ю
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06.02.2024 08:05 Відповісти
і шо пропонуєш?
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06.02.2024 08:20 Відповісти
Константую -- а як я можу на них повпливати ?
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06.02.2024 08:23 Відповісти
за "таварища Бонеубежал" голосував?
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06.02.2024 08:24 Відповісти
За Кошулинського
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06.02.2024 08:27 Відповісти
Це вже класика
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06.02.2024 08:30 Відповісти
цей пінг-понг до січня 25-го року, поки трамп знову не стане президентом і остаточно не скаже: "Україна пнх". тоді припиниться і пінг і понг.
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06.02.2024 08:46 Відповісти
Чому ніхто не звинувачує в цьому випадку кремлівських ,
ненажерливих фашистів і зелену владу , а звинувачуєте
Президента США ?
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06.02.2024 08:09 Відповісти
Тому що кацапня винна by default. Але сенсу їх звинувачувати немає, їх треба просто знищувати.
А ось до "союзників" є питання. Бо складається враження, що існує якійсь сепаратний пакт Бьорнса-патрушева (та ви шо, не може такого бути).
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06.02.2024 08:16 Відповісти
боте нафуй
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06.02.2024 08:22 Відповісти
Який слог, яка культура, так і тхне лаптями та болотом. Факти є, чим заперечити? Скількі разів Бьорнс зустрічався з кацапнею? Перед вторгненням, потім був Рейк'явик, щось ще, вже не пам'ятаю. Чому після початку ударів по кацапії допомога від США зменшилась з мільярдів до 200 млн на місяць? Чому після початку випілювання нафтогазової промисловості взагали зупинилась? Чому категорично заборонили добити термінал в новососсійську? Є якісь ідеї? Чи то все Злий Трамп не дає Доброму Байдену нічого зробити? Байден може багато чого зробити без Конгресу та Сенату, мова йде про найменш мільон 155mm + MLRS. Шо ж не робить?
Я не кажу, що "пакт" існує, я кажу "складається враження", ви читати вмієте? Якщо це буде вигідно, США кидануть нас, як робили це неодноразово з іншими країнами. Тому безмежно довіряти союзникам - це ознака невеликого ума. Треба прорабатувати усі варіанти та готуватись до найгіршого. Але кому я це кажу?
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06.02.2024 08:51 Відповісти
Чутки ходять, що таки існує. А чутки просто так не виникають.
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06.02.2024 11:15 Відповісти
Так і я про те ж саме. Всі ж помітили, що після того, як Україна почала регулярно атакувати територію кацапії, почались прямі та регурярні погрози країнам Балтії, Фінляндіі та Польші (навіть Німеччині?)?
Тому можна припустити що є домовленість, що активна війна не повинна вийти за територію України. Тому і Хаймарси залочені на Україну без Криму. Тому і ATACMS не буде. Ну, може Трамп дасть одну, тільки щоб принизити Байдена, як зробив з джавелінами та Обамой.
Для гарячих хлопців: "можна припустити" на основі інформації у відкритому доступі. На жаль, у мене немає допуску Top Secret, тільки технічний LAA.
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06.02.2024 12:26 Відповісти
Та пишуть західні оглядачі що ***** купив репсів. І що з того? у них «вірус 2019» гуляє?
он трамп Байдену дебати пропонує, не здивуюся якщо на Madison Square Garden..
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06.02.2024 08:54 Відповісти
От кажіть що хочете, але мені здається, що обидві сторони отримують задоволення від цього бурхливого процесу. Я наклав на тебе вето! А я не поставив твій закон на голосування! Гаррі [censored] Поттер якійсь. А страждає Україна.
Джо, у тебе є фонд "cluster munition for allies" зі 250 мільйонами (!!) суб-***********. Більшість "allies" підписали конвенцію о не використанні кассетників. Зберігати такі обсяги вже не треба (і це коштує великих грошей для бюджету). В твоїх повноваженнях використати цей фонд для допомоги Україні без Сената та Конгреса. Чому ж не робимо? Переймаємось кацпськой нафтогазовой промисловістю?
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06.02.2024 08:09 Відповісти
Тактика вірна.
Врешті, єврейське лоббі США, що фінансує респів і Трампа, накаже їм погодитись на компромісний законопроєкт, що передбачає також і допомогу Україні.
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06.02.2024 08:10 Відповісти
А ці все забавляються. Не буде у нас грошей ні до виборів, ні після
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06.02.2024 08:12 Відповісти
ВОТ ДЕДУШКА МОЛОДЕЦ !!!
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06.02.2024 08:13 Відповісти
Байден вообще отличный политик. Даже с бывшими лидерами стран советуется. Вот на днях с Миттераном встречался. Правда тот умер в 1996 году. Выходит Байден даже с потусторонним миром общаться может. Куда там остальным.
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06.02.2024 12:52 Відповісти
ИДИ НАХЙ !!!
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06.02.2024 13:20 Відповісти
И Вам всего хорошего. Оскорблять в интернете это конечно хамство, но если Вы так воспитаны это меняет дело. Заканчивали вероятно не Оксфорд, а что-то парнокопытное в Жмеринке или Бердичеве.
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06.02.2024 14:57 Відповісти
ХЙНЯ ТЫ ПСЕВДОКУЛЬТУРНАЯ !!!
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06.02.2024 22:25 Відповісти
Критики величезного оборонного бюджету США (886 мільярдів доларів) вказують на відносно невеликі військові витрати Китаю - 230 мільярдів доларів на папері. Однак досвідчені стратеги зазначають, що Сі Цзіньпін отримує вищу прибутковість за кожен вкладений юань.
Життя в США дорожче, ніж в Китаї.
Аналітичні центри в Сполучених Штатах підрахували, що військові бюджети двох супротивників можна порівняти.
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06.02.2024 08:17 Відповісти
Те що Україні обходиться в 1$, для США обійдеться в 10$. Так, що дешевше фінансувати Україну, ніж США.
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06.02.2024 08:23 Відповісти
а бонквтік вирішив в цей час державу валити.
життя його нічого не навчило.
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06.02.2024 08:23 Відповісти
Боневтіку на@рати на Украіну, так як не для цього популіста і злодюгу притягли до влади кремлівські шулєри 😡
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06.02.2024 08:48 Відповісти
Українські зебілоїди
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06.02.2024 09:14 Відповісти
Трамподрочери того і хочуть
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06.02.2024 08:45 Відповісти
Хтось пояснить навіщо допомога Ізраїлю у війні в Газі?
Хамас наступає, Тель-Авів оточено?
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06.02.2024 08:51 Відповісти
По великому рахунку допомоги ім зараз не потрібно . Шоб показати шо США Ізраіль не покинуть
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06.02.2024 09:17 Відповісти
это все результат "работы" фсбэшника Елдака и его кодлы, под крышей бениного Оманского Нарика, системные сливы интересов Украины, тотальная коррупция, отсутствие проф.кадрови т.д все это дает повод Европейским партнерам и Штатам... Украине нужно избавляться от этой Мрази и чем быстрее, тем лучше....
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06.02.2024 09:29 Відповісти
Союзники союзниками, але Україна має мати СВОЇ патронні і снарядні заводи. І не один!
А-у-у-у! Двоє останніх президентів! ДЕ ВОНИ?
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06.02.2024 09:44 Відповісти
Нам потрібна ядерна збря негайно і нехай щось там скажуть доброжелателі.
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06.02.2024 09:48 Відповісти
Зрозуміти не можу. Навіщо різні фінансові питання складати в один пакет? Будь-яке завдання треба вирішувати методом спрощення, а не ускладнення.
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06.02.2024 09:49 Відповісти
Дед хоть помнит что такое вето?
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06.02.2024 09:53 Відповісти
Надо с евреями договориться - делим бабки 50/50
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06.02.2024 10:10 Відповісти
И забрать себе большую половину! 👌
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06.02.2024 12:42 Відповісти
"байден приде - порядок наведе" ну что, байданутые, как вам при байдене то, отлично?
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06.02.2024 10:48 Відповісти
 
 