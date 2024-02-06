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Японія та інші країни G7 посилять правила імпорту російської нафти, - ЗМІ

рф,нафта

Японія та інші країни "Групи семи" розглядають посилення правил дотримання стелі цін для імпортерів російської нафти з 20 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Nikkei.

Як зазначається, наразі від страхових компаній та перевізників потрібно отримувати запевнення в тому, що ціна на нафту не перевищує встановлену міжнародними санкціями межу.

Відповідний документ діє на весь період договору страхування чи транспортування. Наразі передбачається, що подібний документ буде потрібен на кожне навантаження.

Як додає видання, про посилення правил домовилися представники країн G7, Євросоюзу та Австралії.

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Автор: 

G-7 G7 (1033) нафта (5499) санкції (11806) Японія (1200)


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