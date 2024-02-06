Наслідки удару РФ по Золочеву на Харківщині: загинув двомісячний хлопчик, є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Нестерне, Комисарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, авіаударів війська РФ завдали по Синьківці, Іванівці, Степовій Новоселівці, Берестовому.

Удар по Золочеву

"Близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель.

Загинув двомісячний хлопчик. Отримали поранення три жінки, госпіталізовані до медичної установи", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджено сім приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто.

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"Черговий терор проти цивільних. З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року. Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини. Росіяни вночі вдарили двома ракетами С-300", - згодом уточнив Синєгубов.











Обстріли Харківщини за добу:

О 22:00 в с. Глушківка Куп’янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена територія фермерського господарства.

Після 21:00 окупанти завдали ударів по околицях Кругляківки та Глушківки Куп’янського району. У Глушківці пошкоджено складське приміщення на території ферми.

О 20:50 відбувся ворожий обстріл околиць селища Козача Лопань Харківського району. Вид озброєння встановлюється. Інформація про постраждалих не надходила.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 6 лютого окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району на Харківщині.