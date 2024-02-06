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Новини
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Наслідки удару РФ по Золочеву на Харківщині: загинув двомісячний хлопчик, є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Нестерне, Комисарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, авіаударів війська РФ завдали по Синьківці, Іванівці, Степовій Новоселівці, Берестовому.

Удар по Золочеву

"Близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель.

Загинув двомісячний хлопчик. Отримали поранення три жінки, госпіталізовані до медичної установи", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджено сім приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто.

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"Черговий терор проти цивільних. З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року. Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини. Росіяни вночі вдарили двома ракетами С-300", - згодом уточнив Синєгубов.

Удар по Золочеву
Удар по Золочеву
Удар по Золочеву
Удар по Золочеву
Удар по Золочеву

Обстріли Харківщини за добу: 

  • О 22:00 в с. Глушківка Куп’янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена територія фермерського господарства.
  • Після 21:00 окупанти завдали ударів по околицях Кругляківки та Глушківки Куп’янського району. У Глушківці пошкоджено складське приміщення на території ферми.
  • О 20:50 відбувся ворожий обстріл околиць селища Козача Лопань Харківського району. Вид озброєння встановлюється. Інформація про постраждалих не надходила.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 6 лютого окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району на Харківщині.

Автор: 

діти (5057) обстріл (28365) Харківщина (6054) жертви (1791)


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Топ коментарі
+28
Кацапські тварюки! Щоб ви всі вмилися кров'ю. Ненажерливі вампіри! Харківщина. Золочів.
Бідна матуся. Як пережити таке горе? Двомісячна дитинка😭
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06.02.2024 08:35
+20
А тим часом в кремлі коптить небо старий чокнутий вурдалак з підручними,які живляться людською кров'ю і стражданнями. Це якийсь пи₴дець.
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06.02.2024 08:44
+19
кацапедики тварі
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06.02.2024 08:29
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дуже потужна стаття, повністю підтримую автора генерал-лейтенанта Григорія Омельченка
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06.02.2024 10:02 Відповісти
кацапедики тварі
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06.02.2024 08:29 Відповісти
Кацапські тварюки! Щоб ви всі вмилися кров'ю. Ненажерливі вампіри! Харківщина. Золочів.
Бідна матуся. Як пережити таке горе? Двомісячна дитинка😭
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06.02.2024 08:35 Відповісти
А тим часом в кремлі коптить небо старий чокнутий вурдалак з підручними,які живляться людською кров'ю і стражданнями. Це якийсь пи₴дець.
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06.02.2024 08:44 Відповісти
Та ще більшість росіян його підтримує.
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06.02.2024 13:42 Відповісти
Міста Дніпропетровськ на мапі України нема вже кілька років. Є місто Дніпро!
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06.02.2024 09:31 Відповісти
Это тренируется ИИ. Никто не сможет связать стариков, детей и женщин и спокойствие полиции.
Не обращайте внимание.
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06.02.2024 09:55 Відповісти
Внаслідок обстрілу кафе в окупованому кацапами Лисичанську Луганської області загинули троє представників окупаційної влади: міністр з надзвичайних ситуацій "ЛНР" Олексій Потелещенко та депутати "муніципального району" Лисичанська Артем Тростянський та Іван Жушма.
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06.02.2024 08:54 Відповісти
Дитя тільки прийшло у цей світ. росіяни - вбивці, найбільше кримінальне угрупування на чолі з іродом
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06.02.2024 10:12 Відповісти
От тобі і "какая разніца" пане президент, бо свій до свого по своє! Правда чомусь більше страждають невинні уукраїномовні села, а не міста з російськомовними " українцями" ( бо вони в в більшості за кордоном)
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06.02.2024 10:20 Відповісти
Підтримка Залужного, "БАТЬКА", серед воїнів.
Ця возня - підлість ЄРМАКОВЩИНИ в воєному одягу, вояки ГБ-істські.

https://www.youtube.com/shorts/txGzzIvFH_8
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06.02.2024 11:00 Відповісти
Царство небесне невинному дитяті.
Кляті кацапи, горіть у пеклі всі!
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06.02.2024 14:33 Відповісти
 
 