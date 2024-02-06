Доба на Херсонщині: під вогнем житлові квартали та припортова інфраструктура. 5 людей загинули

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Херсонщини, є жертви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, за минулу добу противник здійснив 16 обстрілів Херсонщини, випустивши 181 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ та БпЛА.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; припортову інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

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