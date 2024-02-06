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Новини Війна
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Доба на Херсонщині: під вогнем житлові квартали та припортова інфраструктура. 5 людей загинули

херсонщина

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Херсонщини, є жертви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА. 

Як зазначається, за минулу добу противник здійснив 16 обстрілів Херсонщини, випустивши 181 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ та БпЛА.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; припортову інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару РФ по Золочеву на Харківщині: загинув двомісячний хлопчик, є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Через російську агресію 5 людей загинули, ще 1 людина дістала поранення.

Автор: 

обстріл (28365) жертви (1791) Херсонська область (5728)


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Мусора і в Африці-мусора. є порядні, але їх мусором не назвеш. А мусора тількі і можуть бабусь ганяти, та "тінь" кришувати. Кудиж вони в окопи полізуть з теплих місць.
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06.02.2024 09:20 Відповісти
Ви не туда зайшли. Тему переплутали
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06.02.2024 10:00 Відповісти
Це була відповідь переплутавшему тему. Мабуть вона йому дуже болить.
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06.02.2024 10:39 Відповісти
 
 