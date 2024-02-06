Доба на Херсонщині: під вогнем житлові квартали та припортова інфраструктура. 5 людей загинули
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Херсонщини, є жертви.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, за минулу добу противник здійснив 16 обстрілів Херсонщини, випустивши 181 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ та БпЛА.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; припортову інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.
Через російську агресію 5 людей загинули, ще 1 людина дістала поранення.
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Татьяна Неверовская
показати весь коментар06.02.2024 09:20 Відповісти Мені подобається 0
Kan Kan #518965
показати весь коментар06.02.2024 10:00 Відповісти Мені подобається 0
Татьяна Неверовская
показати весь коментар06.02.2024 10:39 Відповісти Мені подобається 0
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