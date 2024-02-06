Конкурентка Трампа на виборах у США Хейлі попросила захисту через погрози

Кандидатка у президенти США від Республіканської партії та конкурента Дональда Трампа Ніккі Хейлі звернулася із запитом про захист до Секретної служби після того, як отримала велику кількість погроз.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Хейлі - найбільша суперниця кандидата у президенти США Дональда Трампа на висування від Республіканської партії у 2024 році.

Хейлі підтвердила журналістам видання свою заявку на захист.

"У нас було багато проблем. Це не завадить мені робити те, що я повинна робити", - наголосила вона.

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Прохання про захист було подано федеральним чиновникам. Однак журналістам WSJ не відповіли на запитання, які саме погрози вона отримувала.

Наприкінці минулого тижня в Колумбії, що у Південній Кароліні, невідому жінку схопив співробітник приватної охорони Хейлі, коли вона намагалася вибігти на сцену. На її заходах також були протестувальники, засмучені тим, що Хейлі підтримує Україну та Ізраїль, додає видання.

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