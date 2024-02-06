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Новини
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Конкурентка Трампа на виборах у США Хейлі попросила захисту через погрози

ніккі,хейлі

Кандидатка у президенти США від Республіканської партії та конкурента Дональда Трампа Ніккі Хейлі звернулася із запитом про захист до Секретної служби після того, як отримала велику кількість погроз.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Хейлі - найбільша суперниця кандидата у президенти США Дональда Трампа на висування від Республіканської партії у 2024 році.

Хейлі підтвердила журналістам видання свою заявку на захист.

"У нас було багато проблем. Це не завадить мені робити те, що я повинна робити", - наголосила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден і Трамп перемогли на праймеріз у Нью-Гемпширі

Прохання про захист було подано федеральним чиновникам. Однак журналістам WSJ не відповіли на запитання, які саме погрози вона отримувала.

Наприкінці минулого тижня в Колумбії, що у Південній Кароліні, невідому жінку схопив співробітник приватної охорони Хейлі, коли вона намагалася вибігти на сцену. На її заходах також були протестувальники, засмучені тим, що Хейлі підтримує Україну та Ізраїль, додає видання.

Читайте також: Десантіс знявся на користь Трампа із перегонів за висунення кандидата від Республіканської партії

Автор: 

США (22685) Трамп Дональд (5576) Хейлі Ніккі (60)


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Топ коментарі
+26
Рыжий объединил и возглавил агрессивных маргиналов, у которых такой интеллигентный кандидат, как Хейли, ничего другого кроме неприязни и даже классовой ненависти, вызвать не может.
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06.02.2024 09:34
+25
Рудий чубчик працює *********** методами.
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06.02.2024 09:34
+22
Трамп в своєму репертуарі.
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06.02.2024 09:22
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Трамп в своєму репертуарі.
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06.02.2024 09:22 Відповісти
Рыжий объединил и возглавил агрессивных маргиналов, у которых такой интеллигентный кандидат, как Хейли, ничего другого кроме неприязни и даже классовой ненависти, вызвать не может.
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06.02.2024 09:34 Відповісти
У таких випадках невдовзі з'являються тітушки.
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06.02.2024 09:38 Відповісти
Рудий чубчик працює *********** методами.
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06.02.2024 09:34 Відповісти
А що там теж тако можна?
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06.02.2024 09:35 Відповісти
Гарний буде президент, егеж?
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06.02.2024 09:37 Відповісти
вона з рейганівського крила республіканців, для України це, як мінімум, краще ніж рижий трамп ...
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06.02.2024 09:38 Відповісти
Тут походу хто завгодно буде кращим, ніж Трамп.
Те що він робить - це пряма дорога в "русскій мір".
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06.02.2024 09:39 Відповісти
Хейлі - це найкращій варіант для України. Та і для всього світу, мабуть. От балотувалась би вона від демів, легко перемогла би і Байдена на праймеріз, і Трампа на виборах. Але.... Все через сраку, як завжди.
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06.02.2024 09:39 Відповісти
доводиться визнати, шо значна частина американського населення скотилась у авторитарний вождізм росіянського штибу. це абсолютно нова електоральна тенденція для америки. і, очевидно, великий ризик для самого існування америки. здається, ця країна друге пришестя трампа не переживе.
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06.02.2024 09:40 Відповісти
Русня довго думала над цією операцією.
Поки країна жерла "ножкі Буша", ображені чекісти шукали спосіб помститись і зробити з США те, що вони зробили з СРСР.
І знайшли спосіб.
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06.02.2024 09:41 Відповісти
ну добре русня, а куди дивилася уся та могутня махіна із американських спецслужб?
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06.02.2024 09:51 Відповісти
Раптово, могутня махіна американських спецслужб - то хлопчики у порівнянні з руснею в царині маніпуляцій, дезінформації та ІПсО.
Русняві традиції бойової хитрості тягнуться ще з часів Золотої Орди.
Коли тієї Америки на мапах не було.
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06.02.2024 09:54 Відповісти
як же ж вони змогли цим хлопчикам програти в 91?
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06.02.2024 09:58 Відповісти
Цікаве питання. Простої відповіді немає.
Якщо коротко: змогли довести совєцкім людям, що той совок разом з строітєльством коммунізма їм нах не потрібен.
Тепер русня доводить всім примітивам по всьому світу, що оті "яйцеголові цивілізатори" занадто розумні, забагато під себе нагребли, і тепер прийшов час "взять свойо".
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06.02.2024 10:10 Відповісти
щоб реднеки дали якісь жінці перемогти , замість білого мужчини (яким вони вважають трампа) ? ух, тільки через їх труп!

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06.02.2024 09:42 Відповісти
От і в Америки є свій януковощ!
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06.02.2024 09:46 Відповісти
года через 3 - Трамп прикажет херачить танками по американскому конгрессу - все идет именно к этому - на Лубянке подскажут -что и как делать -конечно если рыжего выберут - но глубинный американский народ весь за него -за традиционные ценности -против радуги -негров -толерастов -демократов -и всего чего не понимает колхозник Джек у себя на техаском ранчо -которому нужна сильная рука -сильный лидор и американские скрепы
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06.02.2024 09:52 Відповісти
подивися - як живуть і білі, і чорні в США ті, що працюють. Купа відео в ютубі. А деми якраз розраховують на голоси ледацюг та збоченців.
Демократію треба заслужити своєю повагою до законів та конституції. А не плювати на все це, а потім йти на вибори і голосувати за тих, хто тобі ці плювки дозволятиме. Таких демократів - геть з політики. Бо вони давно профанували це поняття демократії. У нас те ж саме - чотирижди ухилянт стає президентом. А інші ухилянти і їх оточення його вибирають.
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06.02.2024 10:52 Відповісти
Якось воно не так.... Вибори у США тільки 05 листопада, а вже сьогодні країну так роздирає по політичним мотивам і кандидатським уподобанням?! То б то майже 9 місяців країну буде трясти у виборчих перегонах! Жирує демократичний світ.
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06.02.2024 09:54 Відповісти
Протестувальники на заходах не "засмучені", а розлютовані.
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06.02.2024 10:20 Відповісти
Це все шоу.
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06.02.2024 10:34 Відповісти
В этом одна из главных целей трампа - посеять хаос и превратить США в *********. Когда ничего не работает - законы, суды, государственные институты. Власть грубой силы. Только один человек всё решает, а остальные ему подчиняются - в республиканской партии это уже так . трамп разрушает основы США, многолетнюю систему сдержек и противовесов. Выход из НАТО или как минимум саботаж участия в этой организации - только цветочки, если он победит на выборах.
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06.02.2024 10:58 Відповісти
не здивуюсь якщо руда нікчема захоче її згвалтувати прямо на прймеріз
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06.02.2024 12:15 Відповісти
У рудого орангутанга ж є товарищ «хороший парєнь» чекіст. Він його навчить, як захоплювати владу та фальсифікувати результати виборів. Для цього до ******* і відправили ультраправого трампіста Такера Карлсона.
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06.02.2024 12:20 Відповісти
Путин помогает Трампу
А что путин умеет лучше всего?
Угрожать
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06.02.2024 12:23 Відповісти
Какойто вброс "На ее мероприятиях также находились протестующие, огорченные тем, что Хейли поддерживает Украину и Израиль, добавляет издание."

WSJ по подписке - просто так не проверить

В других газетах, которые ссылаются на WSJ такого нет.
А про угрозы сказано, что может быть связано с работой в иране послом ООН
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06.02.2024 12:25 Відповісти
Самые сумасшедшие это сторонники Палестины.
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06.02.2024 12:33 Відповісти
Трамп діє за лекалами проведення імітації виборів на московії, Білорусії, Казахстані та Україні.
Ще хтось там в груди себе б'є і доводить наче Трамп не рашистський агент
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06.02.2024 18:00 Відповісти
 
 