Конкурентка Трампа на виборах у США Хейлі попросила захисту через погрози
Кандидатка у президенти США від Республіканської партії та конкурента Дональда Трампа Ніккі Хейлі звернулася із запитом про захист до Секретної служби після того, як отримала велику кількість погроз.
Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
Хейлі - найбільша суперниця кандидата у президенти США Дональда Трампа на висування від Республіканської партії у 2024 році.
Хейлі підтвердила журналістам видання свою заявку на захист.
"У нас було багато проблем. Це не завадить мені робити те, що я повинна робити", - наголосила вона.
Прохання про захист було подано федеральним чиновникам. Однак журналістам WSJ не відповіли на запитання, які саме погрози вона отримувала.
Наприкінці минулого тижня в Колумбії, що у Південній Кароліні, невідому жінку схопив співробітник приватної охорони Хейлі, коли вона намагалася вибігти на сцену. На її заходах також були протестувальники, засмучені тим, що Хейлі підтримує Україну та Ізраїль, додає видання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Те що він робить - це пряма дорога в "русскій мір".
Поки країна жерла "ножкі Буша", ображені чекісти шукали спосіб помститись і зробити з США те, що вони зробили з СРСР.
І знайшли спосіб.
Русняві традиції бойової хитрості тягнуться ще з часів Золотої Орди.
Коли тієї Америки на мапах не було.
Якщо коротко: змогли довести совєцкім людям, що той совок разом з строітєльством коммунізма їм нах не потрібен.
Тепер русня доводить всім примітивам по всьому світу, що оті "яйцеголові цивілізатори" занадто розумні, забагато під себе нагребли, і тепер прийшов час "взять свойо".
Демократію треба заслужити своєю повагою до законів та конституції. А не плювати на все це, а потім йти на вибори і голосувати за тих, хто тобі ці плювки дозволятиме. Таких демократів - геть з політики. Бо вони давно профанували це поняття демократії. У нас те ж саме - чотирижди ухилянт стає президентом. А інші ухилянти і їх оточення його вибирають.
А что путин умеет лучше всего?
Угрожать
WSJ по подписке - просто так не проверить
В других газетах, которые ссылаются на WSJ такого нет.
А про угрозы сказано, что может быть связано с работой в иране послом ООН
Ще хтось там в груди себе б'є і доводить наче Трамп не рашистський агент