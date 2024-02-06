Останніми днями росіяни не застосовували "шахеди", шукають нові майданчики пуску, - ОК "Південь"

Російські загарбники наразі шукають нові майданчики для пуску ударних БПЛА "Shahed". Із цим пов’язано те, що останніми днями окупанти їх не застосовували.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог минулими днями та ночами не застосовував (шахеди. - Ред.). Зокрема, починаючи з вихідних. По зведеннях Повітряних сил бачимо, що їх не було навіть на інших напрямках і очевидно, що є певні складнощі", - зазначила вона.

Водночас речниця заявила, що спостерігалась активність вантажних бортів з напрямком "Тегеран - Москва".

"Не виключено, що вони вишукують і нові майданчики пуску, і проводять злагодження підрозділів для того, щоб виконувати такі завдання як масовані дронові атаки. Для цього теж необхідно навчити персонал і розподілити обов'язки і провести загальну координацію дій.

Вони обізнані. що ми знаємо місця їхнього запуску і уроки, які виносять з, до прикладу, атаки на Бельбек, вони теж вивчають і роблять висновки", - підсумувала Гуменюк.

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