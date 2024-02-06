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Новини
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У ЄС побоюються відплати та кібератак з боку РФ після конфіскації її заморожених активів, - Politico

кремль

Деякі країни Євросоюзу висловили побоювання щодо можливої відплати та кібератак з боку Москви за конфіскацію заморожених російських активів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico з посиланням на джерела.

Як зазначається, кілька європейських чиновників, які брали участь в обговоренні, попередили, що таке рішення може спровокувати зворотну реакцію проти європейських активів у Росії.

Крім того, за словами чиновників, це може "заплямувати репутацію єврозони, зробивши її менш привабливою для інвесторів".

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"Ми входимо в незвідані води. Будь-хто був би стурбований потенційними наслідками конфіскації активів", - сказав виданню дипломат ЄС на умовах анонімності.

Видання зазначає, що у Європі також побоюються помсти Москви у вигляді шквалу апеляцій проти бельгійського фінансового депозитарію Euroclear, який зберігає переважну більшість російських резервів у Європі.

За словами бельгійського чиновника, обізнаного з перебігом судових процесів, російські компанії вже подали 94 позови в Росії з вимогою повернути кошти компанії Euroclear, яка працює за бельгійським законодавством, після того, як їхні інвестиції та прибутки в Європі були заморожені.

План конфіскації російських активів може принести понад 200 мільярдів євро на підтримку відбудови України після війни.

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Один дипломат ЄС, з яким поспілкувалося Politico, попередив, що Росія також може посилити свої кібератаки на західні фінансові установи, намагаючись повернути свої гроші.

Керівник компанії з кібербезпеки висловив занепокоєння, що конфіскація активів може призвести до того, що РФ зможе перенаправляти великі фінансові транзакції на російські рахунки.

Однак другий європейський дипломат відкинув ці застереження, зазначивши, що Росія вже захопила місцеві філії європейських компаній задовго до того, як питання конфіскації активів з’явилося на політичному порядку денному G7.

Він додав, що Кремль продовжить підривати європейські фінансові інтереси в Росії незалежно від того, чи буде реалізований план конфіскації.

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Автор: 

росія (65052) Євросоюз (13381) заморожені активи (557)


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Топ коментарі
+8
Їх там в ЄС самих від себе не нудить? Слизняки.
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06.02.2024 09:54
+5
Ключеве слово - побоюються.
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06.02.2024 09:39
+5
Дочекаєтесь не кібератак, а справжніх ...
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06.02.2024 10:23
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Ключеве слово - побоюються.
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06.02.2024 09:39 Відповісти
Годі сцяться.
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06.02.2024 09:46 Відповісти
Їх там в ЄС самих від себе не нудить? Слизняки.
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06.02.2024 09:54 Відповісти
а до цього не було кібератак??
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06.02.2024 10:10 Відповісти
так атакуйте московію , не чекайте поки вас атакують ...
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06.02.2024 10:13 Відповісти
Дочекаєтесь не кібератак, а справжніх ...
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06.02.2024 10:23 Відповісти
Коли вже,нарешті, до вас дійде, що це ще не саме страшне с того що може реально трапитись з вами і вашим благополуччам?!
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06.02.2024 10:55 Відповісти
О, нарешті знайшли робочу відмовку щоб не конфісковувати кацапські активи
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06.02.2024 11:09 Відповісти
Как всякий ростовщик боятся потерять клиентов.
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06.02.2024 12:31 Відповісти
Навіть не знаю, що сказати. Лише вульгарщина: "Зубів боятися - в рот не давати!" Вибачте...
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06.02.2024 12:35 Відповісти
Всю статтю можна скоротити до "У ЄС побоюються".
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06.02.2024 12:52 Відповісти
 
 