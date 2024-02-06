Люксембург продовжив тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2025 року

Уряд Люксембургу продовжив тимчасовий захист для біженців з України ще на рік - до 4 березня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на luxtimes.lu.

Про рішення повідомили в МВС Люксембургу. Статус дає право працювати, але обмежує доступ до допомоги на дітей.

Зазначається, що у Люксембурзі наразі проживають понад 4200 людей, які користуються тимчасовим захистом. Українці, які знайшли роботу та не живуть у державних притулках, мають право подати заяву на проживання в Люксембурзі.

За оцінками асоціації LUkraine, з Люксембургу виїхали близько 1000 біженців, які прибули з початку війни. Невідомо, скільки з них повернулися в Україну чи виїхали в інші країни.

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"Ситуація залишається нестабільною, і рішення повернутися є глибоко особистим, на яке впливають фактори безпеки, родинні зв’язки та економічна ситуація в Україні. Багато людей часто їдуть на короткий час в Україну, але через ситуацію з безпекою вони, як правило, повертаються до Люксембургу", - зазначив президент асоціації LUkraine Ніколас Жаров.

Як розповів Юрій Скобель з Українському домі в Штрассені, деякі біженці повертаються додому, бо не мають роботи або житла. Багато проблем виникає з пошуком будинку або квартири, оскільки сім'ї біженців, які складаються з одного годувальника, часто отримують відмову від приватних орендодавців.

У грудні в уряді країни заявляли, що притулки для біженців у Люксембурзі досягають максимальної заповненості, переважна більшість комун або не мають місць, або можуть розмістити лише кількох нових людей.

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