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Шмигаль про створення фонду Ukraine Facility: ЄС підтверджує, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно

шмигаль

Європейський парламент та Рада ЄС досягли політичної угоди щодо створення програми Ukraine Facility.

Це підтвердив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це ще один важливий крок до затвердження ініціативи. У межах цього фінансового інструменту Україна отримає 50 млрд євро протягом чотирьох років.

"Європейський Союз вкотре довів, що єдиний у своїй непохитній підтримці України в боротьбі з російською агресією.

ЄС демонструє свою важливу роль у відновленні та модернізації. Та підтверджує, що підтримуватиме нашу країну стільки, скільки буде потрібно", - впевнений прем'єр

Також читайте: Перший транш від ЄС Україна отримає у березні, - фон дер Ляєн

Що цьому передувало

Як повідомлялося, Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо нового механізму підтримки України, зокрема створення Українського фонду у розмірі 50 мільярдів євро упродовж наступних 4 років. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що перший транш від ЄС Україна отримає у березні.

Автор: 

допомога (8328) Євросоюз (13381) Шмигаль Денис (4569)


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Зешобла готується до дерибану!!!
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06.02.2024 10:33 Відповісти
Так вони і не відмовлялися . От тільки у кожного свої таракани . У нас зелені в Штатах рижі а в Європі всі кольори починаючи від Орбана і йому подібних
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06.02.2024 11:44 Відповісти
 
 