Росія розблокувала частину фінансових активів КНДР в обмін на постачання зброї, - NYT

Північна Корея надала Росії зброю для війни проти України в обмін на розблокування своїх активів на мільйон доларів в одному з російських банків, які були заморожені через санкції ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання The New York Times.

Видання посилається на джерела у розвідках країн-союзниць США.

Домовленості Росії та КНДР

Зазначається, що Росія дозволила розблокувати 9 мільйонів доларів із 30 мільйонів заморожених активів Північної Кореї, що зберігаються у російській фінансовій установі.

Ці гроші, за словами розвідки, КНДР збирається використати для придбання сирої нафти.

Як стверджують у розвідці, також північнокорейська компанія відкрила рахунок в іншому російському банку - у невизнаній Південній Осетії. Це може свідчити про те, що Росія допомагає КНДР обійти санкції ООН, які забороняють фінансові операції з цією країною.

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Водночас американські чиновники заявили виданню, що не можуть підтвердити деталі банківських домовленостей між Росією і КНДР.

За словами одного з високопосадовців, ці домовленості відповідають очікуванням США щодо того, чого Північна Корея вимагатиме від Росії в обмін на постачання зброї. Доступ до світової фінансової системи, вважає він, справді міг бути серед умов збройової угоди.

Вимоги Північної Кореї

На думку експертів, доступ до фінансових мереж - лише один пункт у списку бажань Північної Кореї. За їхніми словами, КНДР найбільше хоче від Росії військової техніки, такої як супутникові технології та атомні підводні човни.

Тісніші зв'язки вже принесли дипломатичні плоди. Після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрівся Володимиром Путіним на сході Росії минулої осені, Путін зустрівся в січні з міністром закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі в Москві.

За даними державних ЗМІ Північної Кореї, під час цієї зустрічі Путін дав зрозуміти, що він незабаром може відвідати Пхеньян, що стане його першою поїздкою до столиці Північної Кореї майже за 25 років.

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Через Росію для КНДР відкриваються можливості для опосередкованої торгівлі з такими країнами, як Туреччина і Південна Африка.

Колишній помічник міністра фінансів США по боротьбі з фінансуванням тероризму Хуан Сарате вважає, що влада Кремля "перейшла Рубікон", якщо справді дозволила КНДР використовувати банки або розморозила активи. А також, що Росія готова "бути фінансовим та комерційним шахраєм".