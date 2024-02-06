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Росія розблокувала частину фінансових активів КНДР в обмін на постачання зброї, - NYT

кндр,чен,росія,путін,кім,ин

Північна Корея надала Росії зброю для війни проти України в обмін на розблокування своїх активів на мільйон доларів в одному з російських банків, які були заморожені через санкції ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання The New York Times.

Видання посилається на джерела у розвідках країн-союзниць США.

Домовленості Росії та КНДР

Зазначається, що Росія дозволила розблокувати 9 мільйонів доларів із 30 мільйонів заморожених активів Північної Кореї, що зберігаються у російській фінансовій установі.

Ці гроші, за словами розвідки, КНДР збирається використати для придбання сирої нафти.

Як стверджують у розвідці, також північнокорейська компанія відкрила рахунок в іншому російському банку - у невизнаній Південній Осетії. Це може свідчити про те, що Росія допомагає КНДР обійти санкції ООН, які забороняють фінансові операції з цією країною.

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Водночас американські чиновники заявили виданню, що не можуть підтвердити деталі банківських домовленостей між Росією і КНДР.

За словами одного з високопосадовців, ці домовленості відповідають очікуванням США щодо того, чого Північна Корея вимагатиме від Росії в обмін на постачання зброї.  Доступ до світової фінансової системи, вважає він, справді міг бути серед умов збройової угоди.

Вимоги Північної Кореї

На думку експертів, доступ до фінансових мереж - лише один пункт у списку бажань Північної Кореї. За їхніми словами, КНДР найбільше хоче від Росії військової техніки, такої як супутникові технології та атомні підводні човни.

Тісніші зв'язки вже принесли дипломатичні плоди. Після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрівся Володимиром Путіним на сході Росії минулої осені, Путін зустрівся в січні з міністром закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі в Москві.

За даними державних ЗМІ Північної Кореї, під час цієї зустрічі Путін дав зрозуміти, що він незабаром може відвідати Пхеньян, що стане його першою поїздкою до столиці Північної Кореї майже за 25 років.

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Через Росію для КНДР відкриваються можливості для опосередкованої торгівлі з такими країнами, як Туреччина і Південна Африка.

Колишній помічник міністра фінансів США по боротьбі з фінансуванням тероризму Хуан Сарате вважає, що влада Кремля "перейшла Рубікон", якщо справді дозволила КНДР використовувати банки або розморозила активи. А також, що Росія готова "бути фінансовим та комерційним шахраєм".

Автор: 

КНДР (1212) росія (65052)


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Топ коментарі
+5
Який гарний приклад для Європи і США...?Та плювати вони хотіли на ваші санкції, заморожені ООН рахунки, треба значить треба, розморозили і дали гроші поки ви там моняєтесь з російськими вкладами...?! Війна людей вбивають!
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06.02.2024 11:27
+4
Один из последних шагов отчаяния подыхающей империи зла.
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06.02.2024 10:41
+3
Активи на цілий мільон долларів?? Сьогодні севкорейці нарешті трохи поїдять? Хоча про шо це я.. нє! Вони запиляють ще пару т-34.
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06.02.2024 10:56
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Один из последних шагов отчаяния подыхающей империи зла.
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06.02.2024 10:41 Відповісти
Який гарний приклад для Європи і США...?Та плювати вони хотіли на ваші санкції, заморожені ООН рахунки, треба значить треба, розморозили і дали гроші поки ви там моняєтесь з російськими вкладами...?! Війна людей вбивають!
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06.02.2024 11:27 Відповісти
Нагуглите хотя бы доходы подыхающей империи зла за 23 год. Они собирают по всему миру обиженных на США и мутят парарельную финансовую систему. Для того, что бы она работала им нужны активные живые души. Как только там будет 30% населения шара то считай, что справились. Брикс лишь как ширма. Бреттон-Вудская систему они считают удавкой и пытаются всеми силами создать аналог, что бы можно было ее с себя снять. Но вам все хиханьки да хахоньки, как я посмотрю. В башке лишь лозунги.
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06.02.2024 13:27 Відповісти
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06.02.2024 10:41 Відповісти
Активи на цілий мільон долларів?? Сьогодні севкорейці нарешті трохи поїдять? Хоча про шо це я.. нє! Вони запиляють ще пару т-34.
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06.02.2024 10:56 Відповісти
Корейці поїдять траву та корінці як завжди. А от свинтусу Ину на тиждень розваг саме те.
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06.02.2024 11:23 Відповісти
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06.02.2024 11:50 Відповісти
Мне просто интересно, как скоро русские дойдут до того, то их министр иностранных дел во время заседания Совета Безопасности ООН залезет на стол, снимет штаны и начнёт публично испражняться на рабочее место председательствующего на заседании ?

Почему-то думаю, что ждать осталось недолго . . .
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06.02.2024 11:58 Відповісти
фотка гарна = два всесвітних підара!
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06.02.2024 14:29 Відповісти
чому ще живі? і *********? чи в нас без них проблем замало?
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06.02.2024 14:34 Відповісти
 
 