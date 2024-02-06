1 455 7
Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 13 травня
Комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкти щодо продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.
Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Комітет з питань оборони підтримав затвердження парламентом Указів (10457 та 10456) про продовження дії воєнного стану. "За" 18 - рішення ухвалено одноголосно", - зазначив він.
За його словами, пропонується продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні з 14 лютого 2023 року, на 90 днів - відповідно до 13 травня 2024 року.
"Далі для продовження треба схвалення парламенту, де голосування заплановано вже сьогодні", - додав Железняк.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шо попало?? В випадку чого - "я ні при ділах.."
☝️🤔🤔😒