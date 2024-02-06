Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 13 травня

Комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкти щодо продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет з питань оборони підтримав затвердження парламентом Указів (10457 та 10456) про продовження дії воєнного стану. "За" 18 - рішення ухвалено одноголосно", - зазначив він.

За його словами, пропонується продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні з 14 лютого 2023 року, на 90 днів - відповідно до 13 травня 2024 року.

"Далі для продовження треба схвалення парламенту, де голосування заплановано вже сьогодні", - додав Железняк.

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