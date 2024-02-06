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Новини Воєнний стан
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Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 13 травня

вр,парламент,рада,верховна

Комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкти щодо продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет з питань оборони підтримав затвердження парламентом Указів (10457 та 10456) про продовження дії воєнного стану. "За" 18 - рішення ухвалено одноголосно", - зазначив він.

За його словами, пропонується продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні з 14 лютого 2023 року, на 90 днів - відповідно до 13 травня 2024 року.

"Далі для продовження треба схвалення парламенту, де голосування заплановано вже сьогодні", - додав Железняк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Автор: 

ВР (14961) мобілізація (3044) воєнний стан (570) Железняк Ярослав (551)


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Ще й одноголосно!
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06.02.2024 11:07 Відповісти
Начебто "продовжувати" немає такого в законі, тільки "введення" або "припинення чи скасування"👈
Шо попало?? В випадку чого - "я ні при ділах.."
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06.02.2024 11:46 Відповісти
а що каже Конституція (яку вчора згадували дніпровські мусора) про легітимність верховного шапіто та тривалість / подовження воєнного стану???
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06.02.2024 11:50 Відповісти
На Паузііі
☝️🤔🤔😒
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06.02.2024 11:52 Відповісти
Якщо державні органи порушують закон,ці органи нелегітимні.
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06.02.2024 11:55 Відповісти
По конституції не положено продляти військовий стан
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06.02.2024 12:52 Відповісти
 
 