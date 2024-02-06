Повітряну тривогу оголошували у більшості областей через загрозу балістики (оновлено)
У більшості областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Станом на 11:26 оголошено про відбій небезпеки.
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YU ST
показати весь коментар06.02.2024 11:07 Відповісти Мені подобається 0
Alexey Poltorak
показати весь коментар06.02.2024 11:22 Відповісти Мені подобається 0
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