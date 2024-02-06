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Новини Війна
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Повітряну тривогу оголошували у більшості областей через загрозу балістики (оновлено)

У більшості областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Мапа повітряної тривоги

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Станом на 11:26 оголошено про відбій небезпеки.

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Автор: 

повітряна тривога (912)


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Бог допомагає Україні.
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06.02.2024 11:07 Відповісти
В области тревога есть, а в Киеве нет? Это как?
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06.02.2024 11:22 Відповісти
 
 