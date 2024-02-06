У Росії заочно заарештували Арестовича. Його звинуватили у поширенні військових "фейків" та "закликах до тероризму"

Басманний районний суд Москви заочно заарештував на два місяці колишнього радника Офісу Президента України Олексія Арестовича.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Настоящее время" з посиланням на пресслужбу суду.

Арестовича звинувачують у поширенні військових "фейків" (пункт "д" ч. 2 ст. 207.3 КК РФ) та "закликах до тероризму" (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ).

У жовтні 2023 року Арестовича оголосили у розшук у Росії. До цього у травні Росфінмоніторинг вніс ексрадника Офісу Президента до реєстру "терористів та екстремістів" за підозрою у причетності до тероризму.

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Кримінальна справа проти Арестовича

У листопаді минулого року Нацполіція порушила кримінальну справу проти Арестовича за фактом звернення групи народних депутатів щодо неправдивого повідомлення про злочин. Дії фігуранта були кваліфіковані як завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України).

У жовтні 2023 року, народні депутати звернулися до очільника Нацполіції України Івана Вигівського з проханням притягнути Арестовича до кримінальної відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про нібито вчинення кримінального правопорушення народним депутатом Наталією Піпою. Арестович звинуватив її в "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі" після того, як вона зробила зауваження виконавцю пісень Віктора Цоя у Львові.

Раніше проти Арестовича відкрили кримінальне провадження за сексистські висловлювання на адресу жінок.

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