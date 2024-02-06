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Новини
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У Росії заочно заарештували Арестовича. Його звинуватили у поширенні військових "фейків" та "закликах до тероризму"

арестович

Басманний районний суд Москви заочно заарештував на два місяці колишнього радника Офісу Президента України Олексія Арестовича.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Настоящее время" з посиланням на пресслужбу суду.

Арестовича звинувачують у поширенні військових "фейків" (пункт "д" ч. 2 ст. 207.3 КК РФ) та "закликах до тероризму" (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ).

У жовтні 2023 року Арестовича оголосили у розшук у Росії. До цього у травні Росфінмоніторинг вніс ексрадника Офісу Президента до реєстру "терористів та екстремістів" за підозрою у причетності до тероризму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗМІ повідомили, що Арестович виїхав за кордон завдяки листу з ГУР МО: У розвідці назвали це фейком (оновлено)

Кримінальна справа проти Арестовича

У листопаді минулого року Нацполіція порушила кримінальну справу проти Арестовича за фактом звернення групи народних депутатів щодо неправдивого повідомлення про злочин. Дії фігуранта були кваліфіковані як завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України).

У жовтні 2023 року, народні депутати звернулися до очільника Нацполіції України Івана Вигівського з проханням притягнути Арестовича до кримінальної відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про нібито вчинення кримінального правопорушення народним депутатом Наталією Піпою. Арестович звинуватив її в "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі" після того, як вона зробила зауваження виконавцю пісень Віктора Цоя у Львові.

Раніше проти Арестовича відкрили кримінальне провадження за сексистські висловлювання на адресу жінок.

Читайте також: Ексрадник ОП Арестович збирається балотуватися на наступних президентських виборах

Автор: 

росія (65052) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+37
Рейтинг набивають, не звертайте уваги.
Він на них працює.
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06.02.2024 11:30
+31
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06.02.2024 11:30
+27
ФСБ легалізує свого агента на заході.
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06.02.2024 11:33
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Ой Люська такая дура...
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06.02.2024 11:30 Відповісти
Та ні - типова для кацапів іпса по прикриттю агента.
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06.02.2024 11:53 Відповісти
Так і є
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06.02.2024 12:59 Відповісти
Може бути... Особливо, якщо згадати як Андрія Деркача рашка об'явила прсоною нон-грата. А Наливайченко посилаючись на це публічно виправдовув Деркача...
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06.02.2024 13:16 Відповісти
А люськє *****, воно омарів жере, як казала,),
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06.02.2024 12:02 Відповісти
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06.02.2024 11:30 Відповісти
Його на дурці лікувати треба... але за бабло, воно нормально працює.. і як справжній шльондрі, пох куди давати і куди брати..
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06.02.2024 11:30 Відповісти
Рейтинг набивають, не звертайте уваги.
Він на них працює.
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06.02.2024 11:30 Відповісти
Мабуть свого однодумця дугіна попросив, захвилювався що його забувають.
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06.02.2024 11:35 Відповісти
Витягне паспорт білоруса і буде чимчикувати до певних барах НьюЙорка.
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06.02.2024 12:27 Відповісти
Яка винагорода за інфу?
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06.02.2024 11:31 Відповісти
Та я вас благаю, за це фейковий арешт свого агента "Люся"!
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06.02.2024 11:31 Відповісти
Якии він популярнии - хоч не побиитесь
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06.02.2024 11:31 Відповісти
Краще б йому "новічка" відвезли,він його заслужив.
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06.02.2024 11:32 Відповісти
ФСБ легалізує свого агента на заході.
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06.02.2024 11:33 Відповісти
а коли у нас заарештують за хвейкі
цього "подполковніка-сов'єтніка" зіцЗЕдента??
Чи сбу зайнете Бігусом??
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06.02.2024 11:33 Відповісти
цікаво для чого цей клоун , ну якусь же роль він виконує для системи
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06.02.2024 11:34 Відповісти
о, новую Гадю савченко в герои лепят
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06.02.2024 11:34 Відповісти
травесті-палковнік!! 🤣🤣
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06.02.2024 11:35 Відповісти
Спіймать та відправить на паРашу
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06.02.2024 11:36 Відповісти
Арестуйте Арестовича!
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06.02.2024 11:40 Відповісти
Люську- тільки на пляшку, а потім на рашку.
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06.02.2024 11:37 Відповісти
Абдристовищ працює під прикриттям Це продукт якогось офісу препіздента
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06.02.2024 11:40 Відповісти
Арестович кожен день розповідає мантру по "один нарот" і принижує Україну, як колись в інтерв'ю стверджував молодий керівник "кварталу" , але всі паРашкінські і опівські ботоферми працюють тільки проти Пороха, а Люсю ніхто і не критикує, навіть від СН тиша...дивна ситуація...
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06.02.2024 11:38 Відповісти
Ну чув від нього про адіннарод аніразу. Хоча я його давно не дивився - що дійно до такого скотився, чи це ваші фантазії?
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06.02.2024 12:08 Відповісти
Він не скотився. Він такий і був. Просто ретельно це приховував, проте гівно вилазило з нього періодично ( "Сумам капєц, ваюем дальше", "******** Південь", "сколько той Авдєєвкі" і тп.)
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06.02.2024 15:21 Відповісти
То він це робить, чи це фантазії? Ви від нього особисто це чули?
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06.02.2024 16:04 Відповісти
Чула уся країна. Усі згадані фрази взяті з його відосиків
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06.02.2024 23:41 Відповісти
Не думав, що його прямо вся країна дивиться. Ви його фанатка?
Я просто його військові сводки слухав деякий час - десь до осені 2023, але жодного часу не чув про "одиннарот". Тому и дивуюся, невже він на стільки поїхав.
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07.02.2024 02:19 Відповісти
Не фанатка. Швидше навпаки. Він мені не заходив навіть на початку війни
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07.02.2024 08:44 Відповісти
Як дурень, який був безтолковим у військовому училищі часів розвалу СРСР, у КВНщика Зеленського став, як і литвин у ригоАНАЛОВ, развєднікам-палькофнікам, мильним СРАТЬєхам та ясновидцем з лайна…. Яка влада, такі й пройдисвіти на посадах її оточують!!!
Катлєта з безумною, можуть засвідчити, поки добровільно…


06.‎02.‎2024 713 доба війни

56 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського



На фоні повного провалу зі стеженням за "ворогами внутрішніми" з журналістів і операторів, СБУ заявило про нейтралізовано "потужної агентурної мережі військової контррозвідки ФСБ", яка діяла в Україні. Серед 5 учасників ворожої групи - колишні посадовці ГУР МОУ та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ. Використання терміну-паразиту а ля Зеленський "потужний" видає, що текст писали десь в кабінетах єрмаковського ОПУ.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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06.02.2024 11:38 Відповісти
Чому 56? Президентський строк в Україні - 5 років.
Зеленський став президентом 20 травня. Тобто до закінчення його максимально допустимого президентського терміну - 103 доби, а не 56. Чи як ви так рахуєте?
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07.02.2024 02:21 Відповісти
А про Ермака на рашке ни слова!
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06.02.2024 11:39 Відповісти
Прикривають свого агента. От аби грохнули...
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06.02.2024 11:39 Відповісти
Дугіну і Корчинському, мабуть, соромно за їхнього однодумця…
Як не як, а спільну проходили Альма матер… на московії під контролем ФСБшників!
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06.02.2024 11:42 Відповісти
Ti smatri kak Liusiu atmazivaiet....😂😂
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06.02.2024 11:47 Відповісти
Ну то угостить його чаєм з полонієм, або новічком.
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06.02.2024 11:47 Відповісти
Тяжела судьба русского либерала
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06.02.2024 11:54 Відповісти
Русского?
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06.02.2024 13:37 Відповісти
послушайте его последние заявления, это явно слова не украинца
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06.02.2024 15:14 Відповісти
кацапи готують алібі своєму агенту?
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06.02.2024 11:57 Відповісти
Люська у бігах 👀
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06.02.2024 11:58 Відповісти
Арештовича арештувати за якусь піпу?
А за заклики разом з росією виставити рахунок НАТО - похвалити?
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06.02.2024 11:59 Відповісти
Тупая копия надюши савченко! Только вот задница- зеленая!
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06.02.2024 12:01 Відповісти
За што?! Він же так совок вихваляє та сумує за ним.

Афєрістович ще буде на расії у президенти балотуватись.
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06.02.2024 12:04 Відповісти
Для "просто думаючих". Виїхав по листу ГУР. Чому??? Бо Арестович є вузлом зв'язку між Пентагоном, ГУР, Залужним в ЗСУ менуючи кабінети Зе АП. Бо в Зе АП до сих пір куча стукачів сидить. Просто так в Америці, в його стані, знаходитися неможливо. Чому прокуратура УА ще не написала звернення про видачу Арестовича в Україну з Америки??? Був би винний, вже би привезли!!!
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06.02.2024 12:05 Відповісти
Операция ПРИКРЫТИЕ для Арестовича началась?
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06.02.2024 12:05 Відповісти
Забирайте!!!
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06.02.2024 12:06 Відповісти
операція по прикриттю агента ФСБ "Люсі Творожок",це як з гебнявиньким Фейгіном,повісили ярлик і він з ним носиться по всьому світу з криками: "меня преследуют",а паралельно займається збором розвід. даних і розповсюдженням кремлівських наративів,під соусом "проукраїнської" позиції.
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06.02.2024 12:10 Відповісти
Так і гірькіна вони заарештували - і навіть не заочно…
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06.02.2024 12:14 Відповісти
Дуже примітивно, та ж фігня була з санкціями щодо Медведчука, але свій процент дебілів такі дії точно наберуть
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06.02.2024 12:18 Відповісти
Американец Арестович. Пиарят как могут. Но его хоть интересно послушать, в отличие от 99% которые толкают одинаковый как две ляжки комсомольский агитпроп.
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06.02.2024 12:18 Відповісти
люся теперь у вас там в разведку ходит! наслаждайся!
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06.02.2024 12:58 Відповісти
Женщина которая не любит Арестовича. Быть такого не может.
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06.02.2024 13:00 Відповісти
З Джавеліном за занавіскою на кацапів пильнує!!!😂😂😂😂🤣🤣🤣
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06.02.2024 13:02 Відповісти
кремль рятуєт свого засланця Люсю... ну, як вже може
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06.02.2024 12:20 Відповісти
Не допоможе. Цю смердючу кацапську шкуру вже усі розкусили.
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06.02.2024 12:27 Відповісти
Навіть мені зрозуміло, що це операція прикриття агента ФСБ.
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06.02.2024 12:21 Відповісти
"Нєт прарока в свайом атєчєствє!" - сумно подумав Аферистович.
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06.02.2024 12:26 Відповісти
А у нас тихенько очно заарештували командира батальйону "Дике Поле" Андрія Малахова, а батальйон розформували...
А у нас судять полковника Червінського...
А у нас під слідством командир 128 бригади ТрО полковник Олександр Водолазький за наче б то порушення під час організації оборони Дніпра (міста) у лютому-березні 2022...
А у нас під слідством Рифмастер і Маруся Звіробій...
Це люди, які захищають Україну з 14 року.
А у нас викликають на допит Тетяну Чорновіл, але вона на передовій...
А у на прослуховують працівників Бугос.Інфо...
То яка мені справа до того, що десь на болотах заочно заарештували якогось підора? На@я мені ця інформація? У нас он яке беззаконня чиниться.
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06.02.2024 12:27 Відповісти
Коцапи спочатку купили йому хату в Амєрікє,а тепер ось заарештовують заочно.Старік Станіславський однозначно би сказав:"Нє вєрю"!!!
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06.02.2024 12:33 Відповісти
У Зеленського дві клавіші,на які можна тиснути - боягузливість і марнославство - сказав Арестович ще коли той балотувався у президенти.І натиснув на котрусь з тих клавіш,став приближеним,радником і довіреним.Потім як опірився,став знаковим і цікавим відкинув оті всі посади і заодно президента.Сидить в Штатах,дає інтерв"ю і тамто і срамто,мільйони переглядів - це вже грубий і наглий факт.Його цікаво дивитись так десь з запізненням на три-п"ять місяців,а потім аналізувати з теперішнім.Пацан надто часто виявляється правим,от рік тому він казав не треба наступу,тільки оборона,"лініі суровікіна",мінування,окопи,бетонні дзоти тощо,накопичити сили і тільки тоді...Всі репетували "тіки вперьод",наступ і всьо,добйом москалів в їх логовє...і що?Зрештою,це справа кожного,думати самому чи бігти в стаді,викрикуючи те,що кричать сусіди...
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06.02.2024 12:51 Відповісти
шапітобл*ть...
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06.02.2024 12:53 Відповісти
....невдалий трюк * ацапів, аферистовича це не врятує від суду.
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06.02.2024 12:57 Відповісти
Теперь ему не устроится на работу в гей-клуб, а работать как индивидуалке
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06.02.2024 13:14 Відповісти
...у поширенні військових "фейків" та "закликах до тероризму"
--------------------------------------------------------------------------------
По таким обвинениям кацапы уже давно должны были арестовать Соловьева, Скабееву и Симонян, а также выступающих у них ряд фашиствующих персон, призывающих уничтожить всех украинцев даже детей.
Но нет, им свое гамно сладко.
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06.02.2024 13:19 Відповісти
А Zеля його повисить у званні до надполковника!
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06.02.2024 13:24 Відповісти
Спасають агента.
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06.02.2024 14:15 Відповісти
Операція прикриття спізнилася! Кращим прикриттям може стати хіба що усунення! Та й то навряд
Агент засвітився аж надто явно!
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06.02.2024 14:26 Відповісти
інвалід напевно?
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06.02.2024 14:40 Відповісти
"В России заочно арестовали Арестовича."
А что, у него российское гражданство?
"..за распространение военных "фейков.." ))
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06.02.2024 14:51 Відповісти
расчеловечили ))
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06.02.2024 15:04 Відповісти
..не удивляюсь,способностям быдлонасекомышей болот мацковии. Вот почему НЛО не прилетают,боятся
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06.02.2024 18:51 Відповісти
 
 