У Росії заочно заарештували Арестовича. Його звинуватили у поширенні військових "фейків" та "закликах до тероризму"
Басманний районний суд Москви заочно заарештував на два місяці колишнього радника Офісу Президента України Олексія Арестовича.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Настоящее время" з посиланням на пресслужбу суду.
Арестовича звинувачують у поширенні військових "фейків" (пункт "д" ч. 2 ст. 207.3 КК РФ) та "закликах до тероризму" (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ).
У жовтні 2023 року Арестовича оголосили у розшук у Росії. До цього у травні Росфінмоніторинг вніс ексрадника Офісу Президента до реєстру "терористів та екстремістів" за підозрою у причетності до тероризму.
Кримінальна справа проти Арестовича
У листопаді минулого року Нацполіція порушила кримінальну справу проти Арестовича за фактом звернення групи народних депутатів щодо неправдивого повідомлення про злочин. Дії фігуранта були кваліфіковані як завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України).
У жовтні 2023 року, народні депутати звернулися до очільника Нацполіції України Івана Вигівського з проханням притягнути Арестовича до кримінальної відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про нібито вчинення кримінального правопорушення народним депутатом Наталією Піпою. Арестович звинуватив її в "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі" після того, як вона зробила зауваження виконавцю пісень Віктора Цоя у Львові.
Раніше проти Арестовича відкрили кримінальне провадження за сексистські висловлювання на адресу жінок.
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Він на них працює.
цього "подполковніка-сов'єтніка" зіцЗЕдента??
Чи сбу зайнете Бігусом??
Я просто його військові сводки слухав деякий час - десь до осені 2023, але жодного часу не чув про "одиннарот". Тому и дивуюся, невже він на стільки поїхав.
Катлєта з безумною, можуть засвідчити, поки добровільно…
06.02.2024 713 доба війни
56 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
На фоні повного провалу зі стеженням за "ворогами внутрішніми" з журналістів і операторів, СБУ заявило про нейтралізовано "потужної агентурної мережі військової контррозвідки ФСБ", яка діяла в Україні. Серед 5 учасників ворожої групи - колишні посадовці ГУР МОУ та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ. Використання терміну-паразиту а ля Зеленський "потужний" видає, що текст писали десь в кабінетах єрмаковського ОПУ.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Зеленський став президентом 20 травня. Тобто до закінчення його максимально допустимого президентського терміну - 103 доби, а не 56. Чи як ви так рахуєте?
Як не як, а спільну проходили Альма матер… на московії під контролем ФСБшників!
А за заклики разом з росією виставити рахунок НАТО - похвалити?
Афєрістович ще буде на расії у президенти балотуватись.
А у нас судять полковника Червінського...
А у нас під слідством командир 128 бригади ТрО полковник Олександр Водолазький за наче б то порушення під час організації оборони Дніпра (міста) у лютому-березні 2022...
А у нас під слідством Рифмастер і Маруся Звіробій...
Це люди, які захищають Україну з 14 року.
А у нас викликають на допит Тетяну Чорновіл, але вона на передовій...
А у на прослуховують працівників Бугос.Інфо...
То яка мені справа до того, що десь на болотах заочно заарештували якогось підора? На@я мені ця інформація? У нас он яке беззаконня чиниться.
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По таким обвинениям кацапы уже давно должны были арестовать Соловьева, Скабееву и Симонян, а также выступающих у них ряд фашиствующих персон, призывающих уничтожить всех украинцев даже детей.
Но нет, им свое гамно сладко.
Агент засвітився аж надто явно!
А что, у него российское гражданство?
"..за распространение военных "фейков.." ))