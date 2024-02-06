Знищення катера "Ивановец" свідчить про вразливість російських військових кораблів і призведе до зниження можливостей Чорноморського флоту РФ, - британська розвідка

Знищення російського ракетного катера "Ивановец" призведе до зниження можливостей Чорноморського флоту РФ, який однак все ще здатний виконувати свої основні завдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначалося, 1 лютого Головне управління розвідки України заявило, що потопило російський ракетний катер "Ивановец" класу Tarantul-3. На відео з відкритих джерел з різних ракурсів видно, як кілька надводних дронів використовують тактику роїння для успішного удару по кораблю, що призводить до сильного вибуху, який майже напевно спричинив затоплення корабля.

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За даними британської розвідки, "Ивановец" патрулював західне узбережжя Криму на підтримку окупації Росією України. Його складна лінія зв'язку дозволяла йому відправляти та отримувати дані про цілі на інші кораблі, вертольоти й патрульні літаки дальньої дії та назад.

"Цей успіх України підкреслює вразливість російських військових кораблів, які діють у Чорному морі. Цілком імовірно, що це вплине на органи управління Чорноморським флотом, можливо, змусивши їх переоцінити свою маневреність у районі західного Криму. Однак російський ВМФ майже напевно все ще здатний виконувати три основні завдання на Чорному морі: дальні удари, патрулювання та підтримку", - зазначають у Міноборони Британії.

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Знищення російського катера "Ивановец"

Вночі 1 лютого воїни спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер "Ивановец" Чорноморського флоту РФ.

Пізніше у ВМС України повідомили, що на борту ракетного катера "Ивановец" могло перебувати до 40 російських моряків.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував матеріал: "Знищення ракетного катера РФ "Ивановец": Тактика атаки заслуговує на вивчення як зразок".