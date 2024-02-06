Збій у "Дії" під час відбору на Євробачення стався через рекордне навантаження, - ЗМІ

Причиною збою в роботі застосунку "Дія" під час національного відбору на Євробачення-2024 стало рекордне навантаження. Додаток за першу хвилину голосування отримав майже 19 мільйонів запитів.

Про це пише Forbes, передає Цензор.НЕТ.

Упродовж першої хвилини після оголошення старту глядацького голосування на нацвідборі до Євробачення-2024, застосунок "Дія" отримав 18 846 784 запити від українців. Про це розповів керівник команди мобільної розробки в "Дії" Євген Горбачов.

До усунення збою Мінцифри залучила фахівців monobank та однієї з найбільших ІТ-компаній, пише видання.

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Як пояснив один зі співрозмовників серед залучених фахівців, збій стався на етапі взаємодії додатка з базами даних.

Причиною є непристосованість до великої кількості запитів алгоритму, за яким "Дія" звертається до баз даних для ідентифікації користувача, що намагається проголосувати.

"Пік одномоментної активності спричинив навантаження на інформаційні системи, які передають дані з реєстрів", - пояснив Горбачов.

"Коли людина натискала "Спробувати ще раз", то генерувала додаткові запити, що створювало до черги, які вже і так перевантажували нас", - додав він.

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Збій у "Дії"

У застосунку "Дія" стався збій у зв'язку з великим напливом охочих проголосувати за учасника від України у пісенному конкурсі "Євробачення-2024".