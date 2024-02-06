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Новини
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Збій у "Дії" під час відбору на Євробачення стався через рекордне навантаження, - ЗМІ

дія

Причиною збою в роботі застосунку "Дія" під час національного відбору на Євробачення-2024 стало рекордне навантаження. Додаток за першу хвилину голосування отримав майже 19 мільйонів запитів.

Про це пише Forbes, передає Цензор.НЕТ.

Упродовж першої хвилини після оголошення старту глядацького голосування на нацвідборі до Євробачення-2024, застосунок "Дія" отримав 18 846 784 запити від українців. Про це розповів керівник команди мобільної розробки в "Дії" Євген Горбачов.

До усунення збою Мінцифри залучила фахівців monobank та однієї з найбільших ІТ-компаній, пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівник Мінцифри Федоров пояснив збій у "Дії" під час відбору на Євробачення: кількість запитів зросла у 20 разів

Як пояснив один зі співрозмовників серед залучених фахівців, збій стався на етапі взаємодії додатка з базами даних.

Причиною є непристосованість до великої кількості запитів алгоритму, за яким "Дія" звертається до баз даних для ідентифікації користувача, що намагається проголосувати.

"Пік одномоментної активності спричинив навантаження на інформаційні системи, які передають дані з реєстрів", - пояснив Горбачов.

"Коли людина натискала "Спробувати ще раз", то генерувала додаткові запити, що створювало до черги, які вже і так перевантажували нас", - додав він.

Читайте також: Хакери не причетні до збою у "Дії", - Мінцифри

Збій у "Дії"

У застосунку "Дія" стався збій у зв'язку з великим напливом охочих проголосувати за учасника від України у пісенному конкурсі "Євробачення-2024".

Автор: 

Євробачення (604) Дія (1123)


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Топ коментарі
+6
Та не ганьбіться ви же. Визнайте, що ви зробили лайно, гроші розікрали і забийте на цю дію. Мало хто, з тих йолопів, що її поставив, тепер залишить її)))
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06.02.2024 12:53
+4
це тіпа тренували голосування під вибори
та ми ж знаємо, що зелі в дії переможе з рейтингом 102 %
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06.02.2024 12:46
+4
Це бачення i дiю-накуй...
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06.02.2024 12:51
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це тіпа тренували голосування під вибори
та ми ж знаємо, що зелі в дії переможе з рейтингом 102 %
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06.02.2024 12:46 Відповісти
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06.02.2024 12:48 Відповісти
А ви туди ще більше всього запхайте, то вона і не запрацює.
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06.02.2024 12:49 Відповісти
школьнікі ***** ******))))))
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06.02.2024 12:50 Відповісти
...какая "неожиданная" ситуация оказалась для придворных айтишников дермака и его подружки
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06.02.2024 12:50 Відповісти
Це бачення i дiю-накуй...
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06.02.2024 12:51 Відповісти
Та не ганьбіться ви же. Визнайте, що ви зробили лайно, гроші розікрали і забийте на цю дію. Мало хто, з тих йолопів, що її поставив, тепер залишить її)))
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06.02.2024 12:53 Відповісти
брехня,збій стався бо написали програму рукожопі
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06.02.2024 12:53 Відповісти
це нагла, нічим неприкрита брехня !!! дію повалив Порошенко !!!

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06.02.2024 12:57 Відповісти
Скіко раз повідомляв-зносіть цю довбану "дію".Вона тіки приносить шкоду для усіх користувачів.Вона ничим незахищена не від взлому.А краще добийте цю кацапську шоблу разом з Фьодоровим і єрмаком.
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06.02.2024 12:58 Відповісти
її не потрібно ламати - це проект фірм наближених до кацапського фсб !!!
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06.02.2024 13:08 Відповісти
Як по мені, то "Дія" мені не надала ніяких переваг у використані держпослуг у порівнянні з іншими наявними способами. Пару раз використавши її як цікаву новинку після встановлення я потім не мав у ній потребу ЖОДНОГО РАЗУ бо на випадок поганого зв'язку з мобільною мережею, що не рідкість при пересуванні за межами міста, або під час тривог коли працює РЕБ, не кажучи вже про блекаути, завжди мав із собою паперові документи та картки. Тож видалить її та забудьте. Може якщо це зробить хоча б більшість нарешті дійде до влади що цей проект є нічим іншим як ДУЖЕ ДОРОГИМ піаром та однією з фінансових чорних дірок держструктур країни через котрі гроші замість того щоб йти на оборону України висмоктуються неробами від влади!!!
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06.02.2024 13:07 Відповісти
Нагадаю читачам Цензору і ще про один факт. Заради того щоб більшість населення поставила собі Дію Зеленській пішов на пусте витрачання державних коштів у розмірі млр гривень на "подарунки" по 1 тисячі гривень кожному, і не один раз, бо це можливо було використати лише через "Дію". Питання - а чому "слуги" так були у ній зацікавлені?! Для чого саме врешті решт вони її планували та планують використати?! Може саме для того, аби мати ще один інструмент аби залишитись при владі нав'язуючи електронне голосування що вже було визнано хибним у країнах де це спробували?! А може аби мати можливість відслідковувати вашу політичну позицію через ваш смартфон?! ХТО ЗНА! Але я знаю точно що нічого і ніколи просто так не робиться!!!
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06.02.2024 13:14 Відповісти
надо быть на 73% идиотом чтобы это увечное творение себе ставить...
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06.02.2024 13:22 Відповісти
А якщо так?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента .

04.02.2924

Атака на структуру віртуального додатку "ДІЯ" абсолютно тотожна схемі атаки на сервери "Київстару" - активація довгострокових "закладок" в системі. В принципі це була навіть не атака, а спроба з'ясування стану і об'єму контролю за системою сторонніх структур.
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06.02.2024 13:26 Відповісти
"Упродовж першої хвилини після оголошення старту глядацького голосування на нацвідборі до Євробачення-2024, застосунок "Дія" отримав 18 846 784 запити від українців."

Ні, ну я розумію, зелені завжди брешуть. Але на кого це розраховано? 19 мільйонів українців дивляться цю [censored] та ще рвуть дупу, щоб проголосувати у першу хвилину? Не соромно так брехати?
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06.02.2024 13:26 Відповісти
Вкотре про цей сратий "збій"!
Любасики наші! Ми з третього разу чуємо, з десятого - поступово починаємо розуміти!
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06.02.2024 13:54 Відповісти
І взагалі чому Дія зай....бувала цим Євробаченням неможливо було від нього відмахнутись. Мені це Євробачення до одногомісця у нас в країні війна іде.
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06.02.2024 13:56 Відповісти
Це понад 18 млн. українцям більше не було чим зайнятись?
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06.02.2024 14:03 Відповісти
репетиція зелених виборів в дії пройшла успішно.
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06.02.2024 14:39 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1754819643603112133 у Дії ще великий потенціал. Тим більше, що попереду ще друга частина каденції шапіто.
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06.02.2024 15:30 Відповісти
Задача зробити голосувалку перенавантажила баняки розробників.
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06.02.2024 14:47 Відповісти
насправді було десь так:
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06.02.2024 15:27 Відповісти
Бо фейкова "Дія" була створена не для такої аудиторії користувачів??? Та її DDoS атака нижчого рівня покладе на лопатки.
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06.02.2024 16:29 Відповісти
 
 