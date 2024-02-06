Стеження за журналістами Bihus.Info було й останніми днями. Ми помічали шпигунів під офісом, - редакторка проєкту Юрченко

Під час підготовки сюжету про прослуховування команди Bihus.Info працівниками СБУ журналісти видання продовжували фіксувати невідомих осіб, що продовжували вести стеження за ними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода заявила редакторка та журналістка проєкту Bihus.Info Аліса Юрченко.

"Ми продовжували помічати шпигунів під офісом. Тобто типові топтуни, які ходили навколо офісної будівлі. Коли ми їх запитували, що вони там роблять, вони не могли чітко відповісти на питання, чого вони заблукали і просто намотують круги навколо офісу. Знову ж таки, машини з фейковими номерними знаками, все це продовжувалось. Можливо, попередні пару днів менше, але до того, поки ще не було зрозуміло, що ми точно виходимо з цим матеріалом, то було активно, так", - розповіла Юрченко.

Коментуючи встановлені під час розслідування факти стеження за редакцією, вона каже, що це грандіозне порушення прав людини і втручання у приватне життя та тиск на редакцію. Утім, хто саме є замовником цієї справи, у команді поки сказати не можуть.

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Стеження за Bihus.Info

Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.

"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.

Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.

СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.

Нещодавно журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів. Також повідомлялося, що Bihus.Info ідентифікували офіцерів СБУ, які незаконно стежили за журналістами: вони з Департаменту захисту національної державності.