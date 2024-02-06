Стеження за журналістами Bihus.Info було й останніми днями. Ми помічали шпигунів під офісом, - редакторка проєкту Юрченко
Під час підготовки сюжету про прослуховування команди Bihus.Info працівниками СБУ журналісти видання продовжували фіксувати невідомих осіб, що продовжували вести стеження за ними.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода заявила редакторка та журналістка проєкту Bihus.Info Аліса Юрченко.
"Ми продовжували помічати шпигунів під офісом. Тобто типові топтуни, які ходили навколо офісної будівлі. Коли ми їх запитували, що вони там роблять, вони не могли чітко відповісти на питання, чого вони заблукали і просто намотують круги навколо офісу. Знову ж таки, машини з фейковими номерними знаками, все це продовжувалось. Можливо, попередні пару днів менше, але до того, поки ще не було зрозуміло, що ми точно виходимо з цим матеріалом, то було активно, так", - розповіла Юрченко.
Коментуючи встановлені під час розслідування факти стеження за редакцією, вона каже, що це грандіозне порушення прав людини і втручання у приватне життя та тиск на редакцію. Утім, хто саме є замовником цієї справи, у команді поки сказати не можуть.
Стеження за Bihus.Info
Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.
"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.
Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.
СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.
Нещодавно журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів. Також повідомлялося, що Bihus.Info ідентифікували офіцерів СБУ, які незаконно стежили за журналістами: вони з Департаменту захисту національної державності.
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Навіть не знаю який Бігус це почав.
Їтіть колотіть! Таке враження що дописувачі замагаються хто тупіший)))
Правда, Бигус?))))
про паразитів СБУ та МВД нічого не сказано??
Конкуренція однако....
Ви динєголові чи що - це за журналістами слідкують, а коли що - то з простих пересічних (з вас, іронізатори) і сліду не залишиться, коли тому стрьомному департаменту зверху дадуть наказ.
Ви не розумієте, що то не просто зашквар "топтунів"? То тоталітарний режим зЕлені.
Що ж, в Україні знову є два СБУ. Одна проводить унікальні спецоперації, героїчно знищує ворога,звільняє полонених і честь знати цих офіцерів. Максимальна їм повага.
Друга - кошмарить бізнес , шпигує за опозицією і журналістами, запускають брудні інформаційні спецоперації через анонімні ТГ. Деяких з цих топтунів ми вже впізнаємо в обличчя, вони «супроводжують» поїздки Порошенка на фронт, тусуються біля нашого офісу, ми вже майже вітаємося, правда, вони ховають очі. На жаль, не сьогодні Україна почала перетворюватися на поліцейську державу.
Очевидно, спецслужба ніколи б не робила протиправного стеження без найвиших вказівок.
В часи Порошенка за все в країні відповідав Порошенко. За війну, кадрову політику, Свинарчуків, вбивство журналіста, невдалу фразу на пресконференції, полонених, безвіз, корупцію, склади, бізнес-клімат, свободу слова, демократію, за владу і опозицію.
Інша справа Зеленський. Він - тільки за все хароше. Правда, хорошого стає все менше. Й попри те, що президент своїм указом звільнив керівника відділу, який прослуховував журналістів, виникає питання- так спецслужба це робила за своєю ініціативою? Ловити наркоманів- це точно підслідність СБУ?
На що відволікається спецслужба воюючої країни. На агентів в рясах і пʼяту колону сил не вистачає, а 30 людей відрядити слідкувати за любителями травки-є. Чим тоді займається поліція? Чи їй на Банковій менше довіряють?
Й останнє, щодо наркотиків. СБУ всіх вживачів колес буде ловити, чи тільки з редакцій?
Я б на місці Бігусів провела ще одне розслідування, на контрасті, так би мовити. Про любителів екстазі , яких СБУ «не помічає». Серед завсігдатаїв вечірок, позитивних блогерів і позаштатних радників, наприклад.