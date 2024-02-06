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Новини
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Стеження за журналістами Bihus.Info було й останніми днями. Ми помічали шпигунів під офісом, - редакторка проєкту Юрченко

юрченко,бігус

Під час підготовки сюжету про прослуховування команди Bihus.Info працівниками СБУ журналісти видання продовжували фіксувати невідомих осіб, що продовжували вести стеження за ними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода заявила редакторка та журналістка проєкту Bihus.Info Аліса Юрченко.

"Ми продовжували помічати шпигунів під офісом. Тобто типові топтуни, які ходили навколо офісної будівлі. Коли ми їх запитували, що вони там роблять, вони не могли чітко відповісти на питання, чого вони заблукали і просто намотують круги навколо офісу. Знову ж таки, машини з фейковими номерними знаками, все це продовжувалось. Можливо, попередні пару днів менше, але до того, поки ще не було зрозуміло, що ми точно виходимо з цим матеріалом, то було активно, так", - розповіла Юрченко.

Коментуючи встановлені під час розслідування факти стеження за редакцією, вона каже, що це грандіозне порушення прав людини і втручання у приватне життя та тиск на редакцію. Утім, хто саме є замовником цієї справи, у команді поки сказати не можуть.

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Стеження за Bihus.Info

Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.

"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.

Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.

СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.

Нещодавно журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів. Також повідомлялося, що Bihus.Info ідентифікували офіцерів СБУ, які незаконно стежили за журналістами: вони з Департаменту захисту національної державності.

Автор: 

журналістика (1754) стеження (123) Бігус Денис (195)


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Топ коментарі
+14
Именно так. Даже повторюсь. Прикольно наблюдать как сливной бачок "праведно" возмущается что его слили. Награда нашла хероя. Хотя это никак не отменяет сам факт незаконных действий тех, кто должен стоять на страже законности в стране. Отличный жабогадюкинг. Требуем продолжения банкета и новый серий этого шоу
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06.02.2024 12:56
+13
Эх, Бигус...Бигус... совсем измельчал... "Утім, хто саме є замовником цієї справи, у команді поки сказати не можуть. " Я подскажу: ну, как было раньше - во всем виноват Парашенка!!!

Правда, Бигус?))))
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06.02.2024 12:59
+11
Бігус фактично привів до влади Зе. Що ж йому тепер не подобається?
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06.02.2024 12:58
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Сами привели их к власти..теперь не жалуйтесь
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06.02.2024 12:54 Відповісти
Именно так. Даже повторюсь. Прикольно наблюдать как сливной бачок "праведно" возмущается что его слили. Награда нашла хероя. Хотя это никак не отменяет сам факт незаконных действий тех, кто должен стоять на страже законности в стране. Отличный жабогадюкинг. Требуем продолжения банкета и новый серий этого шоу
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06.02.2024 12:56 Відповісти
Ми добре пам'ятаємо "мародер на крові", "Свинарчуки".
Навіть не знаю який Бігус це почав.
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06.02.2024 13:09 Відповісти
То вас зебилов 1+1 довел, даже сейчас не попустило.
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06.02.2024 13:56 Відповісти
О мені естетично приємно дивитися на перелякану пику Бігуса зараз. Хоть щось, щоб підняти настрій. Гарних тобі свинарчуків, пане Бігус!
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06.02.2024 13:29 Відповісти
Шикарный жабогадюкинг. Закупаем попкорн. А нынешнее СБУ показало себя полными профанами. Намеренно или случайно - это уже вторично.
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06.02.2024 12:54 Відповісти
Бігус фактично привів до влади Зе. Що ж йому тепер не подобається?
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06.02.2024 12:58 Відповісти
О, майн гот! Який всесильний Бігус!))) Нещодавно таке про Коломойшу казали))))
Їтіть колотіть! Таке враження що дописувачі замагаються хто тупіший)))
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06.02.2024 17:32 Відповісти
Ти переміг.
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08.02.2024 18:46 Відповісти
Эх, Бигус...Бигус... совсем измельчал... "Утім, хто саме є замовником цієї справи, у команді поки сказати не можуть. " Я подскажу: ну, как было раньше - во всем виноват Парашенка!!!

Правда, Бигус?))))
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06.02.2024 12:59 Відповісти
Ну, ви й даєте! Так особи з ОПУ ж, не арештовані, тому і далі гадять з відти Українцям та Україні! Малюк, у курсі деталей..
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06.02.2024 13:03 Відповісти
Той випадок коли твої ж хазяйни і роботодавці в минулому відкривають на тебе травлю. Неловко вийшло...
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06.02.2024 13:07 Відповісти
а в новому законі про мобілізацію
про паразитів СБУ та МВД нічого не сказано??
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06.02.2024 13:08 Відповісти
Що вони вчепились до тих жрурналістів???Який з них толк?Може не хочуть щоб перейшли на сторону опозиції???
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06.02.2024 13:14 Відповісти
Наркомани слідкують за наркоманами, щоб вони не перебили їм наркоманський бізнес...
Конкуренція однако....
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06.02.2024 13:34 Відповісти
НЕ розумію іронії "самі прівєлі к власті". Тобто, з боку пересічних лише злорадство з носа бульками видувається?
Ви динєголові чи що - це за журналістами слідкують, а коли що - то з простих пересічних (з вас, іронізатори) і сліду не залишиться, коли тому стрьомному департаменту зверху дадуть наказ.
Ви не розумієте, що то не просто зашквар "топтунів"? То тоталітарний режим зЕлені.
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06.02.2024 14:06 Відповісти
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06.02.2024 14:07 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/12998 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА :
Що ж, в Україні знову є два СБУ. Одна проводить унікальні спецоперації, героїчно знищує ворога,звільняє полонених і честь знати цих офіцерів. Максимальна їм повага.
Друга - кошмарить бізнес , шпигує за опозицією і журналістами, запускають брудні інформаційні спецоперації через анонімні ТГ. Деяких з цих топтунів ми вже впізнаємо в обличчя, вони «супроводжують» поїздки Порошенка на фронт, тусуються біля нашого офісу, ми вже майже вітаємося, правда, вони ховають очі. На жаль, не сьогодні Україна почала перетворюватися на поліцейську державу.
Очевидно, спецслужба ніколи б не робила протиправного стеження без найвиших вказівок.

В часи Порошенка за все в країні відповідав Порошенко. За війну, кадрову політику, Свинарчуків, вбивство журналіста, невдалу фразу на пресконференції, полонених, безвіз, корупцію, склади, бізнес-клімат, свободу слова, демократію, за владу і опозицію.
Інша справа Зеленський. Він - тільки за все хароше. Правда, хорошого стає все менше. Й попри те, що президент своїм указом звільнив керівника відділу, який прослуховував журналістів, виникає питання- так спецслужба це робила за своєю ініціативою? Ловити наркоманів- це точно підслідність СБУ?
На що відволікається спецслужба воюючої країни. На агентів в рясах і пʼяту колону сил не вистачає, а 30 людей відрядити слідкувати за любителями травки-є. Чим тоді займається поліція? Чи їй на Банковій менше довіряють?
Й останнє, щодо наркотиків. СБУ всіх вживачів колес буде ловити, чи тільки з редакцій?
Я б на місці Бігусів провела ще одне розслідування, на контрасті, так би мовити. Про любителів екстазі , яких СБУ «не помічає». Серед завсігдатаїв вечірок, позитивних блогерів і позаштатних радників, наприклад.
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06.02.2024 14:10 Відповісти
Таваріщ Зєлєнскій, праізашла чудовіщная ашибка!
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06.02.2024 14:45 Відповісти
За ними ходили дивні триметрові постаті схожі на котів і крокодилів одночасно, і часто, щоб стати непомітними голосно кричали і перелітали від одного дерева до другого.
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06.02.2024 16:25 Відповісти
 
 