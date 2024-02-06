Україна вивела з ладу вже третину кораблів Чорноморського флоту РФ, - Стратком ЗСУ
24 російські кораблі та один підводний човен виведено з ладу українськими Силами оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив СтратКом ЗСУ.
"Близько 33% бойових кораблів чорноморського флоту рф Україна вивела з ладу за час широкомасштабного вторгнення. За даними Генерального штабу Збройних сил України, наші військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен.
За даними з відкритих джерел, станом на початок широкомасштабного вторгнення чорноморський флот рф налічував 74 бойові кораблі", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Dmitry Begemotovich
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+4 Randall Flag #387882
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+3 ZoV KobZona
показати весь коментар06.02.2024 13:01
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Хочеться щоб у найближчому майбутньому знищили ще пару корит, які є носіями калібрів.