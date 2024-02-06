Україна вивела з ладу вже третину кораблів Чорноморського флоту РФ, - Стратком ЗСУ

24 російські кораблі та один підводний човен виведено з ладу українськими Силами оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив СтратКом ЗСУ.

"Близько 33% бойових кораблів чорноморського флоту рф Україна вивела з ладу за час широкомасштабного вторгнення. За даними Генерального штабу Збройних сил України, наші військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен.



За даними з відкритих джерел, станом на початок широкомасштабного вторгнення чорноморський флот рф налічував 74 бойові кораблі", - йдеться в повідомленні.

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