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Україна вивела з ладу вже третину кораблів Чорноморського флоту РФ, - Стратком ЗСУ

корабель

24 російські кораблі та один підводний човен виведено з ладу українськими Силами оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив СтратКом ЗСУ.

"Близько 33% бойових кораблів чорноморського флоту рф Україна вивела з ладу за час широкомасштабного вторгнення. За даними Генерального штабу Збройних сил України, наші військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен.

За даними з відкритих джерел, станом на початок широкомасштабного вторгнення чорноморський флот рф налічував 74 бойові кораблі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів, ворог обирає нову тактику, - ВМС

СтратКом ЗСУ

Автор: 

корабель (1612) Чорноморський флот рф (624) ЗСУ (7528)


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Топ коментарі
+7
Ну если учесть что в основном удары наносятся в основном по боевым кораблям - а в составе любого флота всегда очень много условно боевых кораблей и кораблей обеспечения - то процент пораженных именно боевых судов куда выше чем общий. Тральщик или плавбаза все таки крылатые ракеты не запускают, потому пусть поплавают..пока.
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06.02.2024 13:06
+4
Треба решту на абордаж брати Ось так, наприклад:

https://www.youtube.com/watch?v=suHOLFhbwsM
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06.02.2024 12:55
+3
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06.02.2024 13:01
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Треба решту на абордаж брати Ось так, наприклад:

https://www.youtube.com/watch?v=suHOLFhbwsM
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06.02.2024 12:55 Відповісти
Таки да)...
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06.02.2024 13:02 Відповісти
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06.02.2024 13:01 Відповісти
Ну если учесть что в основном удары наносятся в основном по боевым кораблям - а в составе любого флота всегда очень много условно боевых кораблей и кораблей обеспечения - то процент пораженных именно боевых судов куда выше чем общий. Тральщик или плавбаза все таки крылатые ракеты не запускают, потому пусть поплавают..пока.
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06.02.2024 13:06 Відповісти
Таки, да, Бегемотович, сказанное Вами имеет смысл. Согласен на 100%.
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06.02.2024 15:27 Відповісти
Остаточно знищено лише 13 кораблів за два роки. Ще вчора була публікація що це складає рівно половину кацапського флоту. Тобто залишилось ще 13 суден включаючи три підводні човни. Але ж ні! - в цій статті "24 пошкоджених судна це третина кацапського флоту". Іншими словами автор стверджує що у кацапів лишилось ще 48 бойових суден в Чорному морі. Де? Де він взяв таку інформацію і з якою метою тут її розповсюджує?
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06.02.2024 13:09 Відповісти
Могу вас успокоить. Кацапы, даже при таких расскладах, судорожно прорабатывают вариант, как вывести из под удара весь ЧФ из Черного моря... Каароч, досвидос, ЧФ.
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06.02.2024 13:21 Відповісти
Нам потрібен не "досвідос" (а потім "здрасьтє"), а класичний вердикт "піздєц котьонку - больше срать нє будєт!"
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06.02.2024 13:30 Відповісти
Але ж бо, "піздєтсь каатьонку - больше сгать нє будєт!" i е ДОСВiДОС, ЧФ, ондого.
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06.02.2024 13:36 Відповісти
Фактично флот перестав існувати.
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06.02.2024 13:12 Відповісти
Флот все ще існує і продовжує бути військовою силою.
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06.02.2024 13:32 Відповісти
Хіба шо флотилія, яка десь никається по шхерах.
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06.02.2024 13:35 Відповісти
У нас навіть флотилії немає. Зовсім. Тому ні в якому разі не можна зупинятись і потрібно знищити все до останнього судна.
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06.02.2024 13:52 Відповісти
Тут слід добавити, що флот мокшів перестав виконувати будь-які операції, більше того покинув свої бази в Криму і забився в нори. Господство на Чорному морі втрачено.
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06.02.2024 13:16 Відповісти
Це вам "зелені чорти" сказали? І ви повірили?
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06.02.2024 13:34 Відповісти
Вчора була 1/5, сьогодні вже 1/3.Завтра буде 1/2?)
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06.02.2024 13:34 Відповісти
Без БЭ, как надо?
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06.02.2024 13:37 Відповісти
Молодці!!!
Хочеться щоб у найближчому майбутньому знищили ще пару корит, які є носіями калібрів.
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06.02.2024 14:05 Відповісти
 
 