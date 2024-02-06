УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11760 відвідувачів онлайн
Новини
1 749 16

Оборонну промисловість України буде інтегровано в оборонну промисловість ЄС, - фон дер Ляєн

фон,дер,ляйен

Це сприятиме зближенню спільному плануванню між збройною та оборонною промисловостями України та ЄС.

Про це заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн під час засідання Європарламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оскільки ми дивимося в майбутнє, то маємо думати про оборонні можливості України як про складову нашої обороноздатності, ми повинні думати про оборонну промисловість України, як про складову нашої власної оборонної промисловості, і саме тому ми залучили Україну до підготовки нашої власної оборонно-промислової стратегії. Це перший крок, який має сприяти інтеграції України в деякі з наших оборонних програм за згодою Європейського парламенту та Ради, де це необхідно", - зазначила вона.

За словами фон дер Ляєн, це не лише допоможе задовольнити потреби України в обороні, а і "сприятиме зближенню та спільному плануванню між нашими збройною та оборонною промисловостями".

Також читайте: Фон дер Ляєн поговорила з Байденом після рішення ЄС про 50 млрд євро для України: Будемо спільно підтримувати Київ

"Україна є майбутнім членом нашого Європейського Союзу, тому вона має стати набагато ближчою до нас також у галузі оборони", - наголосила президентка Єврокомісії.

Вона нагадала, що наразі в ЄС пройшли навчання понад 40 тис. осіб, а країни-члени мобілізували військову техніку для постачання в Україну на 28 млрд євро.

"Європейська оборонна промисловість збільшила свої потужності з виробництва боєприпасів на 40%, ми поставимо більше ніж пів мільйона артилерійських снарядів до наступного місяця, понад 1 млн до кінця року, але цього, звісно, недостатньо", - зазначила фон дер Ляєн.

Читайте: Шмигаль про створення фонду Ukraine Facility: ЄС підтверджує, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно

Автор: 

оборона (4777) Євросоюз (13381) фон дер Ляєн Урсула (765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Ще не погано би було зробити ЕДИНУ ПОДАТКОВУ СИСТЕМУ , як у східноєвропейських країнах . І податківців з тих країн надіслати.

і коррупціі буде кінець
показати весь коментар
06.02.2024 13:29
+4
А де ж лєщенки та маєми харчуватися будуть?
показати весь коментар
06.02.2024 13:22
+3
Якщо США не роздупляться, то не буде чого інтегрувати. Нажаль, усе до того і йде. Кулебівськими лопатами Україна довго не навоює.
показати весь коментар
06.02.2024 13:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де ж лєщенки та маєми харчуватися будуть?
показати весь коментар
06.02.2024 13:22 Відповісти
Они будут руководить процессом))
показати весь коментар
06.02.2024 14:18 Відповісти
Якщо США не роздупляться, то не буде чого інтегрувати. Нажаль, усе до того і йде. Кулебівськими лопатами Україна довго не навоює.
показати весь коментар
06.02.2024 13:22 Відповісти
лопатами з моторчиками
показати весь коментар
06.02.2024 13:25 Відповісти
Про яку оборонну промисловість вона каже, має 95 квартал ?!
показати весь коментар
06.02.2024 13:24 Відповісти
Ще не погано би було зробити ЕДИНУ ПОДАТКОВУ СИСТЕМУ , як у східноєвропейських країнах . І податківців з тих країн надіслати.

і коррупціі буде кінець
показати весь коментар
06.02.2024 13:29 Відповісти
наші суди та прокуратура нікуди не зникнуть
показати весь коментар
06.02.2024 13:50 Відповісти
Добре шо нагадали про суди і прокуратуру. треба їм зарплату зменшити ‼️‼️‼️ тоді сами розбігуться
показати весь коментар
06.02.2024 14:13 Відповісти
Піпець тоді оборонній промисловості ЄС . Укроборонпром навчить як правильно гроші заробляти
показати весь коментар
06.02.2024 13:29 Відповісти
"Укроборонпром навчить як правильно гроші заробляти" в тєсних народнохазяйствєних связях і в каапєрациі с расєйскай **********.
показати весь коментар
06.02.2024 13:33 Відповісти
?!! С чего бы это вдруг? Он попробует научить их надувать щеки и говорить, что мы производители аналоговнетного уникального оборудования. Чем вызовет бурный ржач.
показати весь коментар
06.02.2024 14:22 Відповісти
...роса очи выест.
показати весь коментар
06.02.2024 13:57 Відповісти
буде, класно.
а када?
показати весь коментар
06.02.2024 14:12 Відповісти
....ещё дермаки-татаровы-гнидьманцевы и ихняЯ Зельда не сказали своего последнего слова..
показати весь коментар
06.02.2024 14:19 Відповісти
років за 100? дякуємо, дуже дякуємо! коли не можеш виконати обіцянку про мільйон снарядів, починаєш вішати на вуха нову локшину
показати весь коментар
06.02.2024 14:53 Відповісти
Україна намагається компенсувати нестачу *********** виробництвом мільйона безпілотників на невеликих розосереджених підприємствах, пише The Wall Street Journal.

За даними видання, виробники БПЛА змушені робити свої підприємства малими через загрозу російських ударів. Максимум кілька десятків співробітників в одній будівлі, щоб зберегти виробництво в таємниці. Велика частина деталей виготовляється на 3D-принтерах.

Одне таке підприємство виробляє 3 000 FPV-дронів на місяць.
показати весь коментар
06.02.2024 15:57 Відповісти
 
 