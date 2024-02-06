Оборонну промисловість України буде інтегровано в оборонну промисловість ЄС, - фон дер Ляєн

Це сприятиме зближенню спільному плануванню між збройною та оборонною промисловостями України та ЄС.

Про це заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн під час засідання Європарламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оскільки ми дивимося в майбутнє, то маємо думати про оборонні можливості України як про складову нашої обороноздатності, ми повинні думати про оборонну промисловість України, як про складову нашої власної оборонної промисловості, і саме тому ми залучили Україну до підготовки нашої власної оборонно-промислової стратегії. Це перший крок, який має сприяти інтеграції України в деякі з наших оборонних програм за згодою Європейського парламенту та Ради, де це необхідно", - зазначила вона.

За словами фон дер Ляєн, це не лише допоможе задовольнити потреби України в обороні, а і "сприятиме зближенню та спільному плануванню між нашими збройною та оборонною промисловостями".

Також читайте: Фон дер Ляєн поговорила з Байденом після рішення ЄС про 50 млрд євро для України: Будемо спільно підтримувати Київ

"Україна є майбутнім членом нашого Європейського Союзу, тому вона має стати набагато ближчою до нас також у галузі оборони", - наголосила президентка Єврокомісії.

Вона нагадала, що наразі в ЄС пройшли навчання понад 40 тис. осіб, а країни-члени мобілізували військову техніку для постачання в Україну на 28 млрд євро.

"Європейська оборонна промисловість збільшила свої потужності з виробництва боєприпасів на 40%, ми поставимо більше ніж пів мільйона артилерійських снарядів до наступного місяця, понад 1 млн до кінця року, але цього, звісно, недостатньо", - зазначила фон дер Ляєн.

Читайте: Шмигаль про створення фонду Ukraine Facility: ЄС підтверджує, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно