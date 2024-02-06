Удари українських дронів зупинили роботу двох нафтопереробних заводів у РФ, показники нафтопереробки впали, - Bloomberg

Тижневі показники переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня за майже 2 місяці. Причиною цього є зупинка двох великих російських нафтопереробних заводів ПАТ "Новатек" та ПАТ "Роснефть" після ударів українських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Bloomberg.

Згідно з розрахунками видання, за сім днів, що минули 31 січня, Росія переробляла 5,41 млн барелів на день - це на 135 000 барелів на день нижче середнього показника за більшу частину грудня.

Удари по нафтопереробних і експортних об'єктах останніми тижнями стають дедалі руйнівнішими, що ставить під загрозу здатність Росії постачати пальне на зовнішній і внутрішній ринки, пише Bloomberg.

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Джерела видання зазначають, що два великі нафтопереробні заводи, орієнтовані на експорт, завод із переробки конденсату ПАТ "Новатек" на Балтійському узбережжі та НПЗ у Туапсе ПАТ "Роснефть" - повністю зупинили первинну переробку нафти в останній тиждень січня після атак українських дронів 21 і 25 січня відповідно.

У сукупності на ці два підприємства припадало майже 5% середньодобової переробки нафти у РФ в грудні.

Також значну частину нафтопереробних потужностей на заводі у Волгограді, ймовірно, буде відключено після пожежі, спричиненою атакою безпілотника 3 лютого. Це один із найбільших нафтопереробних заводів країни, що постачає паливо як на внутрішній, так і на зовнішній ринки. Атака була спрямована на скорочення виробничих потужностей, заявив виданню обізнаний у цьому питанні чиновник у Києві.

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