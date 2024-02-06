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Новини
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Удари українських дронів зупинили роботу двох нафтопереробних заводів у РФ, показники нафтопереробки впали, - Bloomberg

рф,нпз,росія

Тижневі показники переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня за майже 2 місяці. Причиною цього є зупинка двох великих російських нафтопереробних заводів ПАТ "Новатек" та ПАТ "Роснефть" після ударів українських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Bloomberg.

Згідно з розрахунками видання, за сім днів, що минули 31 січня, Росія переробляла 5,41 млн барелів на день - це на 135 000 барелів на день нижче середнього показника за більшу частину грудня.

Удари по нафтопереробних і експортних об'єктах останніми тижнями стають дедалі руйнівнішими, що ставить під загрозу здатність Росії постачати пальне на зовнішній і внутрішній ринки, пише Bloomberg.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нафтопереробний завод у Туапсе припинив роботу після ударів безпілотників СБУ - Reuters

Джерела видання зазначають, що два великі нафтопереробні заводи, орієнтовані на експорт, завод із переробки конденсату ПАТ "Новатек" на Балтійському узбережжі та НПЗ у Туапсе ПАТ "Роснефть" - повністю зупинили первинну переробку нафти в останній тиждень січня після атак українських дронів 21 і 25 січня відповідно.

У сукупності на ці два підприємства припадало майже 5% середньодобової переробки нафти у РФ в грудні.

Також значну частину нафтопереробних потужностей на заводі у Волгограді, ймовірно, буде відключено після пожежі, спричиненою атакою безпілотника 3 лютого. Це один із найбільших нафтопереробних заводів країни, що постачає паливо як на внутрішній, так і на зовнішній ринки. Атака була спрямована на скорочення виробничих потужностей, заявив виданню обізнаний у цьому питанні чиновник у Києві.

Читайте також: Атакований безпілотниками СБУ російський нафтовий термінал зупинив роботу. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4133) нафта (5499) росія (65052) Bloomberg (235) нафтопродукти (609)


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Топ коментарі
+12
Мало.Треба повністю знищити,нехай імпортують!!!
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06.02.2024 13:24
+7
Если хитросделанный Запад не в состоянии обеспечить выполнение санкций, то Украине ничего другого не остаётся как показать мастер-класс эффективности работы санкций.
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06.02.2024 13:30
+2
Потрясающе работают украинские спецслужбы
Одни - творят чудеса на территории врага
Другие следят за журналистами
Как такое возможно в одной и той же структуре?
Подвиг и подлость - в одном флаконе ?
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06.02.2024 13:25
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Мало.Треба повністю знищити,нехай імпортують!!!
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06.02.2024 13:24 Відповісти
Байден нервує. Ріст цін на газолін перед виборами - не не к добру для діючого.
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06.02.2024 13:32 Відповісти
Знищення російських НПЗ призводить до ЗМЕНШЕННЯ світових цін на нафту. Тому що росія вимушена всю сиру нафту відправляти на експорт. Тож Байдену вигідно, щоб Україна продовжувала нищити НПЗ в росії.
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06.02.2024 13:42 Відповісти
Це у випадку, якщо термінали відгрузки будуть працювати. Зрозуміло, чому Байден так переймався терміналом в новососсійську.
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06.02.2024 13:52 Відповісти
Дико извиняюсь, а пруфы у вас есть?
Я посмотрел котировки на нефтяніе фьючерсі и сказать такого не могу. Наоборот просматривается небольшое желание цен двинуться вверх.
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06.02.2024 14:17 Відповісти
Потрясающе работают украинские спецслужбы
Одни - творят чудеса на территории врага
Другие следят за журналистами
Как такое возможно в одной и той же структуре?
Подвиг и подлость - в одном флаконе ?
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06.02.2024 13:25 Відповісти
Галя, журналісти є теж різні. Є журналісти, а є ще і журнашлюхи.
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06.02.2024 13:33 Відповісти
Якщо 2 із 3х , це добре! Якщо 2 із 300т ,то це як ?!
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06.02.2024 13:28 Відповісти
Ну треба ж з чогось починати? Розбити НПЗ близько до лінії фронту - це додаткове навантаження на логістику.
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06.02.2024 13:31 Відповісти
Так само, как и на трехсотый раз жена вам изменила 2 раза. ЗЫ... ИДИТЕ СОПЕЛЬКИ ВЫТИРАЙТЕ.
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06.02.2024 13:46 Відповісти
Если хитросделанный Запад не в состоянии обеспечить выполнение санкций, то Украине ничего другого не остаётся как показать мастер-класс эффективности работы санкций.
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06.02.2024 13:30 Відповісти
Пане Бортсун, не пробовали тихо, сам с обою, ОБСАСЫВАТЬ КАЦАПСКИЙ НАРАТИВ.
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06.02.2024 13:43 Відповісти
р
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06.02.2024 13:49 Відповісти
Выглядит немного притянутым за уши. Как сказал один западный журналист, когда дело касается рашки, хотят "хороших новостей для народа".
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06.02.2024 14:32 Відповісти
 
 