Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 днів - до 13 травня (оновлено)

Верховна Рада підтримала указ Зеленського про продовження дії воєнного стану в Україні на 90 днів. Також було продовжено мобілізацію.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламент затвердив Указ Президента (#10456) про продовження дії воєнного стану. ЗА - 335



З 14 лютого 2023 року на 90 днів. Відповідно до 13 травня 2024 року. Це було вже десяте голосування Ради за воєнний стан", - йдеться в повідомленні.

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Також Рада затвердила Указ Президента (#10457) про продовження мобілізації.

Рішення підтримали - 323 нардепи.

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