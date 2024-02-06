Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 днів - до 13 травня (оновлено)
Верховна Рада підтримала указ Зеленського про продовження дії воєнного стану в Україні на 90 днів. Також було продовжено мобілізацію.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Парламент затвердив Указ Президента (#10456) про продовження дії воєнного стану. ЗА - 335
З 14 лютого 2023 року на 90 днів. Відповідно до 13 травня 2024 року. Це було вже десяте голосування Ради за воєнний стан", - йдеться в повідомленні.
Також Рада затвердила Указ Президента (#10457) про продовження мобілізації.
Рішення підтримали - 323 нардепи.
Топ коментарі
+9 18c49ed2
показати весь коментар06.02.2024 13:26
+8 Александр Заболотный #579038
показати весь коментар06.02.2024 13:36
+8 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар06.02.2024 13:39
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Пильнуймо Україну! 56 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського!!
тому питаю.
це конституційно???
зішліться на норму конституції!!!