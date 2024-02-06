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Новини Війна
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Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 днів - до 13 травня (оновлено)

зсу,київ

Верховна Рада підтримала указ Зеленського про продовження дії воєнного стану в Україні на 90 днів. Також було продовжено мобілізацію.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламент затвердив Указ Президента (#10456) про продовження дії воєнного стану. ЗА - 335

З 14 лютого 2023 року на 90 днів. Відповідно до 13 травня 2024 року. Це було вже десяте голосування Ради за воєнний стан", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила закон про електронний реєстр військовозобов’язаних в цілому (оновлено)

Продовження воєнного стану

Також Рада затвердила Указ Президента (#10457) про продовження мобілізації.

Рішення підтримали - 323 нардепи.

Продовження воєнного стану

Також читайте: Рада ухвалила закон про електронний реєстр військовозобов’язаних в цілому (оновлено)

Автор: 

ВР (14961) воєнний стан (570) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+9
А там через неделю Херпидун получит приставку И.О. Вот цирк начнется
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06.02.2024 13:26
+8
не вводьте в оману - немає такого в конституції - 5 років і іде НХ
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06.02.2024 13:36
+8
подовжили вдесяте!!!
тому питаю.
це конституційно???
зішліться на норму конституції!!!
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06.02.2024 13:39
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А там через неделю Херпидун получит приставку И.О. Вот цирк начнется
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06.02.2024 13:26 Відповісти
На дембель...
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06.02.2024 13:30 Відповісти
нічо не почнеться і ніяких В.О. не буде. Я можу помилятися, але поки нового преза не обрали, то працює старий. А нового не оберуть через війну.
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06.02.2024 13:33 Відповісти
не вводьте в оману - немає такого в конституції - 5 років і іде НХ
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06.02.2024 13:36 Відповісти
Якщо не Зе, то повноваження у Стефанчука
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06.02.2024 13:39 Відповісти
Рада не легитимна.
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06.02.2024 13:56 Відповісти
Цікаво. А чому ?
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06.02.2024 14:09 Відповісти
73% смоктачок клоуна жидобені
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06.02.2024 14:51 Відповісти
А з юридичної точки зору?
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06.02.2024 14:53 Відповісти
вазелін кладе на конституцію
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06.02.2024 15:18 Відповісти
Ні, Ви мені пояснить чому Рада не легитимна ? З точки зору математики
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06.02.2024 15:23 Відповісти
Ну от подивимось хто піде НХ, а хто ні
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06.02.2024 14:42 Відповісти
Автоподовження президенства не працює. Це ж не караоке. Але якщо він не піде, підемо ми. С лопатами кулєби.
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06.02.2024 13:39 Відповісти
На самом деле И.О. 5-ти летний срок прописан абсолютно четко. Дальше он исполняет обязанности до вступления нового. А вот по нюансам этого - у нас в законах это четко не прописано, куча белых пятен. Многое будет зависеть от решений КС и от его председателя Головатого. Поэтому и говорю - будет цирк.
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06.02.2024 13:45 Відповісти
Просто они узурпировали власть вместо передачи её военным. Еще в 22 году.
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06.02.2024 13:54 Відповісти
голубуватого
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06.02.2024 13:58 Відповісти
Та нехай собі як знають, божеволіють, конають - нам своє робить!

Пильнуймо Україну! 56 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського!!
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06.02.2024 13:30 Відповісти
13 травня кава в Ялті і перемога? ЧИ в чому прикол? Поясніть, хто розуміє.
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06.02.2024 13:31 Відповісти
А покажіть хоча б фото залу Ради під час голосування? 355? Ха.
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06.02.2024 13:37 Відповісти
Законом визначені три ступеня секретності: «особливої важливості», «цілком таємно», "таємно"... Фото і відеозйомка заборонені, щоб не було з кого спитати, тобто "колективна відповідальність".
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06.02.2024 14:34 Відповісти
Тобто, "омерта"?
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06.02.2024 14:48 Відповісти
кругова порука - це сильно!
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06.02.2024 15:57 Відповісти
подовжили вдесяте!!!
тому питаю.
це конституційно???
зішліться на норму конституції!!!
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06.02.2024 13:39 Відповісти
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06.02.2024 13:51 Відповісти
ОО да он "нарезался" уже...
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06.02.2024 14:45 Відповісти
 
 