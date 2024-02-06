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Новини Допомога Україні
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Україна розраховує, що ЄС у найкоротший термін збільшить постачання артилерійських снарядів, - Кулеба

сша,снаряд

Допоки триває війна, Україна потребуватиме нарощування обсягів допомоги та забезпечення регулярності поставок. Солдати на передовій чекають на рішення ЄС, і Україна сподівається, що якнайбільше артилерійських снарядів якнайшвидше потраплять до нашої країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення МЗС, про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив на пресконференції з португальським колегою Жуау Гомешем Кравіньйо, який перебуває з візитом в Україні.

"Ми проговорили шляхи, яким чином Європейський Союз може збільшити постачання артилерійських снарядів до України в необхідній кількості. Є конкретне розуміння, що і як потрібно робити. Ми вітаємо активну позицію Євросоюзу в пошуку цих рішень і маємо щиру надію, що вони увінчаються успіхом. Одразу можу сказати, що українські солдати на передовій чекають на це рішення і будуть вдячні кожній європейській країні, яка посприяє тому, щоб якнайбільше артилерійських снарядів у найкоротший термін потрапили до України", - наголосив Кулеба.

Читайте: Для виконання плану постачання боєприпасів Україні потрібне політичне рішення країн ЄС, - Боррель

Автор: 

боєприпаси (2266) Євросоюз (13381) Кулеба Дмитро (3604)


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А Кулеба не хочет задать Зеленскому и Умерову вопрос "Где наши обещанные снаряды, гниды?" Два года как мы только и слушаем потужные обещания про "стало больше в десять, в сто, в тысячу раз". Так где же наши снаряды, гранаты и мины?
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06.02.2024 13:30 Відповісти
Перед тим як "на сусіда кивати" не хочуть "власний город" перевірити?
Де хоч кілька снарядів з надписом "Made in UA"?!!
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06.02.2024 13:38 Відповісти
Що там з планом Б? І досі не потрібен? Чі якщо що, то потужно з лопатами на танки?
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06.02.2024 13:44 Відповісти
Я тоже щас у соседа спрошу:"Где мои деньги и почему он так мало зарабатывает?"
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06.02.2024 13:46 Відповісти
Але плану-Б нема взагалі.

У ЗЄ-влади всі розразунки на халяву, брехню та політичні інтриги. Нуль самостійних реальних справ - тільки заяви, заклики та відосики.
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06.02.2024 14:03 Відповісти
Які снаряди,про що ви?Країни на порядок багатші відмовилися від участі в євробаченні,Україна не відмовилась!На.розваги гроші є,на снаряди немає!
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06.02.2024 14:35 Відповісти
а це вічкасте чмо тут до чого? їдь а краще в Африку, створюй широку коаліцію підтримки там)) Снаряди - питання МО та великого гундосика
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06.02.2024 14:52 Відповісти
Виробляти снаряди - дуже просто. Потрібно мати три складові.
1. З чого їх робити (порох, вибухівка), сталь, латунь.
2. На чому і як їх робити (обладнання і технології)
3. Хто їх робитиме (навчений персонал).
Якось так...
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06.02.2024 14:53 Відповісти
 
 