Україна розраховує, що ЄС у найкоротший термін збільшить постачання артилерійських снарядів, - Кулеба
Допоки триває війна, Україна потребуватиме нарощування обсягів допомоги та забезпечення регулярності поставок. Солдати на передовій чекають на рішення ЄС, і Україна сподівається, що якнайбільше артилерійських снарядів якнайшвидше потраплять до нашої країни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення МЗС, про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив на пресконференції з португальським колегою Жуау Гомешем Кравіньйо, який перебуває з візитом в Україні.
"Ми проговорили шляхи, яким чином Європейський Союз може збільшити постачання артилерійських снарядів до України в необхідній кількості. Є конкретне розуміння, що і як потрібно робити. Ми вітаємо активну позицію Євросоюзу в пошуку цих рішень і маємо щиру надію, що вони увінчаються успіхом. Одразу можу сказати, що українські солдати на передовій чекають на це рішення і будуть вдячні кожній європейській країні, яка посприяє тому, щоб якнайбільше артилерійських снарядів у найкоротший термін потрапили до України", - наголосив Кулеба.
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Де хоч кілька снарядів з надписом "Made in UA"?!!
У ЗЄ-влади всі розразунки на халяву, брехню та політичні інтриги. Нуль самостійних реальних справ - тільки заяви, заклики та відосики.
1. З чого їх робити (порох, вибухівка), сталь, латунь.
2. На чому і як їх робити (обладнання і технології)
3. Хто їх робитиме (навчений персонал).
Якось так...