Окупанти планували обміняти зрадників України на своїх полонених: отримано доступ до секретних даних, - Центр нацспротиву
Активісти "Кібер спротиву" отримали доступ до масиву даних російської пенітенціарної служби на окупованій території Луганщини, з якого відомо про плани росіян обміняти ув’язнених зрадників на своїх полонених.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Як випливає із цих даних, прокуратура РФ зверталася до начальника служби на тимчасово окупованих територіях Олексія Череповського з приводу надання списків для можливого обміну в Україну ув’язнених зрадників.
Цікавим є те, що в переліку серед тих, хто вже давно перебуває в закутках російських в’язниць через внутрішні розборки окупантів, є й ті, про арешт яких офіційно не повідомлялося, і до недавнього часу вони офіційно були на свободі.
"Пріоритетом України є наші полонені та їхнє якнайскоріше визволення. Тому російські плани міняти своїх громадян на зрадників не є прийнятними, і можуть реалізовуватися лише у хворих фантазіях Кремля", - наголосили в Центрі нацспротиву.
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все тіж схеми нквс
А він як захоче так і обміняє,і начхати йому на те що думають інші.