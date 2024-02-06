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Новини
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Окупанти планували обміняти зрадників України на своїх полонених: отримано доступ до секретних даних, - Центр нацспротиву

Активісти "Кібер спротиву" отримали доступ до масиву даних російської пенітенціарної служби на окупованій території Луганщини, з якого відомо про плани росіян обміняти ув’язнених зрадників на своїх полонених.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як випливає із цих даних, прокуратура РФ зверталася до начальника служби на тимчасово окупованих територіях Олексія Череповського з приводу надання списків для можливого обміну в Україну ув’язнених зрадників.

Лист до Череповського

Також читайте: У межах 49 обмінів між Україною та РФ додому вже повернули 2681 захисника України, - Координаційний штаб

Цікавим є те, що в переліку серед тих, хто вже давно перебуває в закутках російських в’язниць через внутрішні розборки окупантів, є й ті, про арешт яких офіційно не повідомлялося, і до недавнього часу вони офіційно були на свободі.

Список на обмін
Список на обмін

Читайте: РФ може використати обмін військовополоненими, щоб показати "зацікавленість діяти в межах міжнародного права і норм", - ISW

"Пріоритетом України є наші полонені та їхнє якнайскоріше визволення. Тому російські плани міняти своїх громадян на зрадників не є прийнятними, і можуть реалізовуватися лише у хворих фантазіях Кремля", - наголосили в Центрі нацспротиву.

Автор: 

обмін (1150) полонені (2259) Центр національного спротиву (812)


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Топ коментарі
+3
Ітак підарів навезли нам за останні сто років декілька мілйонів ...
все тіж схеми нквс
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06.02.2024 14:07
+3
Взагалі то дивно чути про наміри рашистів вмовити Україну замість рашистів по обміну отримати назад тих хто Україну зрадив а потім ще й скоїв кримінальний злочин чи щось інше проти нових господарів. Вони реально сподівались отримати згоди обміну їх вошей на наших гнид?! І що потім із ними робити? Показово засудити за зраду Батьківщини при цьому наші хлопці так і залишаться у полоні рашистів?! Ці московськи нацисти та колаборанти точно несповна розуму!
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06.02.2024 14:19
+2
Так цим всим д'єрмак заправляє.
А він як захоче так і обміняє,і начхати йому на те що думають інші.
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06.02.2024 14:18
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обмін своїх полонених на свою ж агентуру
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06.02.2024 14:06 Відповісти
Не на свою. Це поповнення для п'ятої колони готують, втрати ж у зелені є, не бойові звичайно, а потихеньку линяють за кордон, а там резерв огого. Я думаю це не кацапи придумали, а в ОПі гігант мислі знайшовся, для абдристовичів заміну шукають.
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06.02.2024 16:46 Відповісти
Ітак підарів навезли нам за останні сто років декілька мілйонів ...
все тіж схеми нквс
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06.02.2024 14:07 Відповісти
Так цим всим д'єрмак заправляє.
А він як захоче так і обміняє,і начхати йому на те що думають інші.
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06.02.2024 14:18 Відповісти
Може йому особисто й чхати, але чхалку можуть й виправити якщо надто відкрито нею усюди тикати!
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06.02.2024 14:20 Відповісти
Взагалі то дивно чути про наміри рашистів вмовити Україну замість рашистів по обміну отримати назад тих хто Україну зрадив а потім ще й скоїв кримінальний злочин чи щось інше проти нових господарів. Вони реально сподівались отримати згоди обміну їх вошей на наших гнид?! І що потім із ними робити? Показово засудити за зраду Батьківщини при цьому наші хлопці так і залишаться у полоні рашистів?! Ці московськи нацисти та колаборанти точно несповна розуму!
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06.02.2024 14:19 Відповісти
Чому ж не спробувати,*попитка не питка* ,з їхньої точки зору,може там такий же бардак, як і тут.
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06.02.2024 15:36 Відповісти
іпать в нього підпис, як колючий дріт ))
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06.02.2024 15:37 Відповісти
Невже Зелю і ОПу в повному складі можна виміняти???
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06.02.2024 16:21 Відповісти
..еще один вариант,тварей с болот мацковии..ждем следующее заявление,кто в правительстве д*урак
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06.02.2024 18:42 Відповісти
 
 