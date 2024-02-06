Україна переможе, а Європа підтримуватиме її на кожному кроці, - фон дер Ляєн

Європа підтримуватиме Україну на кожному кроці на шляху до перемоги у війні з РФ.

Про це заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, звертаючись у вівторок у Страсбурзі до депутатів Європейського парламенту в рамках пленарного засідання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Шановні члени (Європарламенту. - Ред.), сьогодні я так само переконана в одному простому факті, як і два роки тому, коли стояла перед вами, а саме в тому, що Україна переможе, і що Європа підтримуватиме Україну на кожному кроці цього шляху".

Перерахувавши вже надану "історично масивну підтримку" Україні, зокрема військову, фінансову, гуманітарну, а також санкційну політику щодо РФ, як і підтримку Києва на шляху до членства в ЄС, фон дер Ляєн висловила впевненість, що зараз "настав час глибше поглянути на те, як ми цього домоглися і куди ми маємо йти". "Відправною точкою є те, що Україна і Європа показали: ми готові боротися і платити найвищу ціну за те, у що ми віримо. І це був один із найбільших прорахунків Путіна в тому місяці лютого, коли він зосередив війська на кордоні та планував швидкий блискавичний удар по Києву", - пояснила вона.

Звертаючись до президента РФ Володимира Путіна, фон дер Ляєн сказала: "Містере Путін, ви зробили цю помилку, бо ви не можете зрозуміти, що рухає людським духом, коли він вільний думати, мріяти, творити та процвітати. Так само, як ви не можете зрозуміти, бо ви не можете це прийняти, що людське прагнення свободи завжди переможе. Шановні члени (Європарламенту), Путін не може зрозуміти, що якщо ви дасте людям вибір, вони оберуть свободу раз і назавжди". Ці слова були зустріті оплесками.

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Президент Єврокомісії також констатувала, що українці борються за звільнення.

"Він (Путін. - Ред.) не може зрозуміти, що боротьба українця відрізняється від боротьби російського солдата, чиє життя Путін безсердечно перемелює заради давнього минулого і майбутнього, якого ніколи не може бути. Українські жертви протилежні. Чому вони борються? Тому що вони борються за щось екзистенційне та притаманне людському існуванню. Ось чому воля України не просто сильніша, ніж у Росії, вона принципово відрізняється за своєю природою і характером, і це те, чого Путін ніколи не зрозуміє про нас. Ось чому його вторгнення було неправильним не тільки з моральної точки зори, а й стратегічно. Він не може зрозуміти свободу, і чому ми боремося за неї, тому що його єдиний інстинкт - знищити те, чого він боїться", - пояснила фон дер Ляєн.