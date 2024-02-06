Малюк про стеження за Bihus.Info: Дії співробітників ДЗНД є "неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень"

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував інформацію про стеження за журналістами проєкту Bihus.Info.

Про це йдеться у заяві голови СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Малюк нагадав, що бійці СБУ воюють у найгарячіших точках фронту.

"Вони знищили російської бронетехніки більш ніж на 1 млрд доларів і серед них – понад 500 танків. Ми активно працюємо і використовуємо БПЛА. Тож серед наших цілей системи ППО та військові об’єкти в окупованому Криму. Наші унікальні розробки морських дронів "Sea baby" та "Мамай" змінили розташування сил на Чорному морі. Зокрема, вразили 8 кораблів Чорноморського флоту Росії", - йдеться в повідомленні.

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"За таких обставин викликають справжнє обурення дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності. На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів.



Наголошую – такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень. Серед іншого, я направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ, а Президент України ще 31 січня підписав відповідний указ", - додав Малюк.

Голова СБУ наголосив, що його позиція однозначна - не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби: і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою свої життя заради України.

"За будь-які незаконні дії має бути покарання. ... Це і є справжнє обличчя дієвої і фахової Служби безпеки. І я, як керівник СБУ зроблю все можливе, аби кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно. Сьогодні ми не просто будуємо оновлену СБУ, а захищаємо демократичні цінності, серед яких – свобода слова і незалежність медіа. Для мене особисто віднині це надпріоритет!" - підсумував він.

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Стеження за Bihus.Info

Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.

"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.

Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.

СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.

Нещодавно журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів. Також повідомлялося, що Bihus.Info ідентифікували офіцерів СБУ, які незаконно стежили за журналістами: вони з Департаменту захисту національної державності.

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