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Малюк про стеження за Bihus.Info: Дії співробітників ДЗНД є "неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень"

василь,малюк

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував інформацію про стеження за журналістами проєкту Bihus.Info.

Про це йдеться у заяві голови СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Малюк нагадав, що бійці СБУ воюють у найгарячіших точках фронту.

"Вони знищили російської бронетехніки більш ніж на 1 млрд доларів і серед них – понад 500 танків. Ми активно працюємо і використовуємо БПЛА. Тож серед наших цілей системи ППО та військові об’єкти в окупованому Криму. Наші унікальні розробки морських дронів "Sea baby" та "Мамай" змінили розташування сил на Чорному морі. Зокрема, вразили 8 кораблів Чорноморського флоту Росії", - йдеться в повідомленні.

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"За таких обставин викликають справжнє обурення дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності. На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів.

Наголошую – такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень. Серед іншого, я направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ, а Президент України ще 31 січня підписав відповідний указ", - додав Малюк.

Голова СБУ наголосив, що його позиція однозначна - не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби: і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою свої життя заради України.

"За будь-які незаконні дії має бути покарання. ... Це і є справжнє обличчя дієвої і фахової Служби безпеки. І я, як керівник СБУ зроблю все можливе, аби кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно. Сьогодні ми не просто будуємо оновлену СБУ, а захищаємо демократичні цінності, серед яких – свобода слова і незалежність медіа. Для мене особисто віднині це надпріоритет!" - підсумував він.

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Стеження за Bihus.Info

Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.

"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.

Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.

СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.

Нещодавно журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів. Також повідомлялося, що Bihus.Info ідентифікували офіцерів СБУ, які незаконно стежили за журналістами: вони з Департаменту захисту національної державності.

Читайте: Стеження за журналістами Bihus.Info було й останніми днями. Ми помічали шпигунів під офісом, - редакторка проєкту Юрченко

Автор: 

СБУ (12797) Бігус Денис (195) Малюк Василь (98)


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Топ коментарі
+37
"За будь-які незаконні дії має бути покарання", - підсумував він Джерело:
Так отож! Визнаєте, що дії були незаконні?!
Але звільнення це не покарання...
І "має бути" не означає "буде".
До того ж, чи не сам Малюк наказав це робити?
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06.02.2024 14:38
+36
Малюк нагадав, що бійці СБУ воюють у найгарячіших точках фронту.

Дуже зручно, негатив прикрили позитивом, знайшли якогось цапа-відбувайла, а на вечір традиційний відосик про неприпустимість тиску на журналістів.
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06.02.2024 14:39
+30
Виходить що Малюк не знвє що діється у його відомстві і дізнається про це зі ЗМІ. Тоді повинен піти у відставку. А другий варіант усе знав і давав команду особисто. Але як це підтвердити? Дєрмак рулить.
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06.02.2024 14:41
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Малюк, не мели дурниць, бо з твоїх слів виходить, що ліва рука не знає що робить права ! І ми прекрасно знаємо, що "конторські" своїх не здають. Про все ти прекрасно знав. І усі дії есбеушників профінансовуються нашими, народними грішми ! І нам це дуже не подобається ! Крім того твої педики пошкодили будівлі і майно готельного комплексу без дозволу і відому власників ! Хто за це відповість і відремонтує ? За чий кошт ? Окрім того готель зазнав іміджевих втрат -- хто захоче там поселятись, підозруючи що їх пишуть на відео якісь придурки ?!!! І ти нам "втираєш", що хтось там звільнений ? Та тебе першого треба звільнити і віддати під суд ! Рік твої гандони займалися незаконним слідством, а ти не знав ? Який тоді з тебе шеф СБУ ?!!!!!!!!!!!
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06.02.2024 18:09 Відповісти
Особливо "кадрові рішення". З одного крісла в інше, більш високе. А судити за перевищення повноважень ні? Не на часі?
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06.02.2024 18:29 Відповісти
Вопрос пану Малюку:Вы можете гарантировать,что в рядах нету агентов болот мацковии..Вопрос:откуда взяли наркоту!!!
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06.02.2024 18:38 Відповісти
Ничего удивительного нету в том что за "Bihus.Info" посет СБУ. Это вам привет от рядового Татарова, который при Януковиче шил дела на активистов майдана, а сейчас курирует правоохранительную систему от ОП. "Bihus.Info" показали как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука, Кушнира (Киевгорстрой), а также как некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева, так же они показали как региАнал Кушнир с женой разворовали коммунальный холдинг Киевгорстрой и умножили на ноль инвесторов перекрёстным инвестированием, а также показали усадьбу Кушнира за 20 млн евро, также вспомнили о бизнес центрах в Европе Кушнира и завхоза Януковича Кравца сын которого распоряжается столичной землей, благодаря Ермаку 2 самолета Медведчука и 1 Столара Кушнира спасли от санкций, а за этими людьми стоит Левочкин который в самых шоколадных отношениях с ОП. Все должны понимать что схемы свыше десятков миллионов долларов проходят не без крышевания ОП и подконтрольного ему СБУ. Вот например судебные дела СБУ по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах семьей Кушниров в коммунальном холдинге Киевгорстрой. Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает региАналов как президент с ВР и всей властью в руках
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06.02.2024 18:45 Відповісти
Малюк - шістка ОП тому нікого не покарають. Зараз звільнили, завтра втиху влаштують на іншу посаду. Для нинішньої влади покидьки - це кадровий ресурс, бо вони самі такі ж самі.
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06.02.2024 18:56 Відповісти
Будут искать тех кто не спалится. А ответсвености все раано никакой. Крутая работа: делаешь противозаконные действия, если спалили уволили если нет то дальше работайте. Вообще мечта работа
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06.02.2024 19:03 Відповісти
Соромно, що існують такі українці. Честь і совість продасть за шматок пирога зі столу Зеленського.
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06.02.2024 19:08 Відповісти
Дядя Вася ! тут не кадровые , а судебные решения обязаны быть!
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06.02.2024 19:27 Відповісти
Знаєте як це виглядає, управдом Людвиг Аристархович прийшов.. ну і все далі за зеленським. Але це зовсім не смішно,коли така ситуація повсюди.
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06.02.2024 19:38 Відповісти
В Штатах садили,штрафували,а тут "переведуть на інше місце роботи"(
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06.02.2024 21:09 Відповісти
Малюк - це таке ж зе-бидло, як і баканов, татарін та ін. посіпаки тупорилого ішака. Не має чого дивуватись.
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06.02.2024 21:16 Відповісти
Ну тепер зрозуміло, відбувалася операція по документуванню цілого наркосиндикату, тому й такий маштаб залучення оперативних співробітників органу... про виконання жодного замовлення проти журналістів не йдеться, звичайні в такому випадку заходи НРСД, все за встановленою підслідністю. Просто звільнили керівника відділу, за те, що несанкціоновано розповсюдили матеріали НРСД, а так все в порядку
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06.02.2024 21:28 Відповісти
Ой та да,знайдуть стрілочника і переведуть у бригадири.
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06.02.2024 21:44 Відповісти
Це якийсь *******. Зовсім недавно була заява пресцентру СБУ, що служба не пречетна до стеження за наркоманами Бігуса і тут БАЦ, визнають.
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06.02.2024 22:10 Відповісти
Малюк, а ти де був? Часом не памʼятаєш як називають керівника який не знає що роблять його підлеглі і на гада такий керівник потрібний? Зєля, ти там якісь кадрові перестановки та перезавантаження зібрався робити? Ось тобі неоране поле діяльності
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06.02.2024 23:25 Відповісти
А Малюк, звичайно, ні сном, ні духом...
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07.02.2024 00:23 Відповісти
Угу. Він колишній мент, технологію "контори" він погано знає. Там все документується. Як у ментовці фокуси з "розвідниками" (наружка) не катять.
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07.02.2024 04:04 Відповісти
Дивився я кіно від того бігуса в ютубі. і у деяких коментаторів як і в мене виникло справедливе здивування: як бігус так пробиває номери авто та дані з чужих смартфонів. Тобто можливо він не сам взламує захист операторів, а йому допомагає якась служба. І найбільш оснащеною, ще й на законному рівні є СБУ. Хтось припускав, що це окремі відділи цієї контори руками таких бігусів воюють один з одним. хтось підозрював руку москви через своїх агентів. і ця підозра не така вже й безпідставна. Ось лише нещодавно викрили групу московських агентів, що зливали інфу кацапам.
бігусеня дуже дивувалося дуже дешевій і не *********** техніці стеження за ним. але у нього не вистачає розуму, що він - пішак у великій грі спецслужб. і якщо операцію виконано невдало і результат її нікчемний, то може так десь і було задумано? опа з свого великого розуму озвучила результат, як те що частина команди бігуса курить траву у бані. І з цим вилізла до громадськості. Клоунада така, що розумна людина не може побачити "зраду". Бо про моральність журнашлюх може розповідати абсолютно наївна людина ( кілька секунд шукав коректне визначення подібним персонам).
У мене є нерозуміння тієї обставини, що жодна правоохоронна структура не зацікавилася - звідки у бігуса та в йому подібних засекречена інформація державної ваги? Як то було з клістронами. адже йому її злили явно ті, що були в курсі. і оскільки там звучали записи телефонних розмов, то прослуховуванням таких розмов займається СБУ. Або кроти, що сидять в сбу. Я ж не знаю - як там все організовано. А те, що пишу - це як робота з чорною скринькою. Там щось заходить, щось виходить і по зміні сигналу догадуєшся про її (чорної скриньки) устрій. Всі схиляються на законний дозвіл журналістам не називати своїх інформаторів. Але коли це стосується справи надзвичайної ваги як то було з клістронами, то всі оті правила не можуть бути на шкоду державі. Як на мене - сбу мусить цікавитися всіма інфопомийками і зливними бачками. Бо вони являються проплаченими корисними ідіотами ворога. Принаймні інколи.
І ще виникло питання при обговоренні отого спостереження - у команди бігуса не відчувається дефіцита коштів. На противагу багатьом технарям із сбу, які ходили і на роботу і на стеження під прикриттям в одному і тому самому одязі. Я розумію, що перегляди в ютубі дають якийсь прибуток. Але сумніваюсь що сальдо буде позитивним. Хтось же йому доплачує, як свого часу доплачували серлещу. Та й зараз серлещ отримує немало за свої минулі послуги тепер бачимо кому. і це скоріше всього тим, хто взятий радниками до опи.
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07.02.2024 01:16 Відповісти
"Т"шніки, як завжди обісралися. Як вчили при совку попів вербувати та за довгими язиками антикомуністів стежити, так нічому і не навчилися. Тим паче у Київі (пеше прописка - потім підбор в органи).
Я вже писав про цю муйню. Інфа-гудок-орс-завдання підпис НВ-підпис НУ.
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07.02.2024 03:49 Відповісти
кадрові рішення: сховай своїх щоб чужі не знали
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07.02.2024 04:49 Відповісти
Великий віслюк закосив під окуня
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07.02.2024 05:28 Відповісти
А за кокаїновим блазнем СБУ не стежить?
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07.02.2024 06:14 Відповісти
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