УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11846 відвідувачів онлайн
Новини
8 559 9

Посольство України відреагувало на заяву спецслужб Грузії про транзит вибухівки з Одеси до РФ

вибухівка

Посольство України в Грузії прокоментувало заяву грузинських спецслужб про виявлення вантажу з вибухівкою, який везли нібито з України до Росії. Українська сторона перевіряє інформацію та закликає Грузію утриматися від політизації питання.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", інформує Цензор.НЕТ.

Посольство України повідомило, що перевіряє інформацію, озвучену Службою держбезпеки Грузії про нібито транзит через країну вибухових пристроїв за участі громадян України, та з’ясовує усі обставини.

"Посольство розраховує, що грузинська сторона буде утримуватися від політизації цієї справи. Висловлюємо зацікавленість і готовність до конструктивної взаємодії з правоохоронними та іншими компетентними органами Грузії задля об’єктивного, неупередженого та всестороннього з’ясування усіх обставин справи, а також встановлення реальних організаторів", - йдеться у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Грузії заявили про виявлення 14 кг вибухівки, яку нібито везли з України до РФ. ФОТО

Грузинські правоохоронці стверджують, що до перевезення вантажу начебто причетний кандидат у депутати в Одеську райраду від "Слуги народу" Андрій Шарашидзе, який родом з міста Батумі.

Слідство вважає, що про закладену вибухівку знав тільки Шарашидзе. За даними спецслужб Грузії, він активно відстежував переміщення вибухових пристроїв з-за меж Грузії.

Читайте також: Прем’єр Грузії Гарібашвілі йде у відставку

Автор: 

вибухівка (470) Грузія (1844) посольство (944) Україна (5882)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Грузини , цуки . Працюють на росіян . Вибухівку везли точно до раши
показати весь коментар
06.02.2024 14:43 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2024 16:20 Відповісти
пошліть їх *****...
показати весь коментар
06.02.2024 14:46 Відповісти
Ех, не дійшло до чергових татарських...
показати весь коментар
06.02.2024 14:51 Відповісти
Швидко прийміть Грузію в ЕС та НАТО!
Бо вона так допомогае Україні. Що з такими друзями в ворогів не треба…
показати весь коментар
06.02.2024 15:49 Відповісти
А як грузинською мовою буде "Прогнулися й стали раком"?
показати весь коментар
06.02.2024 16:22 Відповісти
ისინი დაიმორჩილეს და გახდნენ კიბო
показати весь коментар
06.02.2024 17:08 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2024 17:40 Відповісти
в гугл-транслейт і буде
показати весь коментар
06.02.2024 20:00 Відповісти
 
 