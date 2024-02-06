Посольство України відреагувало на заяву спецслужб Грузії про транзит вибухівки з Одеси до РФ

Посольство України в Грузії прокоментувало заяву грузинських спецслужб про виявлення вантажу з вибухівкою, який везли нібито з України до Росії. Українська сторона перевіряє інформацію та закликає Грузію утриматися від політизації питання.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", інформує Цензор.НЕТ.

Посольство України повідомило, що перевіряє інформацію, озвучену Службою держбезпеки Грузії про нібито транзит через країну вибухових пристроїв за участі громадян України, та з’ясовує усі обставини.

"Посольство розраховує, що грузинська сторона буде утримуватися від політизації цієї справи. Висловлюємо зацікавленість і готовність до конструктивної взаємодії з правоохоронними та іншими компетентними органами Грузії задля об’єктивного, неупередженого та всестороннього з’ясування усіх обставин справи, а також встановлення реальних організаторів", - йдеться у заяві.

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Грузинські правоохоронці стверджують, що до перевезення вантажу начебто причетний кандидат у депутати в Одеську райраду від "Слуги народу" Андрій Шарашидзе, який родом з міста Батумі.

Слідство вважає, що про закладену вибухівку знав тільки Шарашидзе. За даними спецслужб Грузії, він активно відстежував переміщення вибухових пристроїв з-за меж Грузії.

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