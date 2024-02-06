Законопроєкт про мобілізацію до Ради має вносити Зеленський, це його конституційний обов’язок, - Порошенко
Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко наголосив, що вносити законопроєкт про мобілізацію до Верховної Ради має президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Команда "Європейської Солідарності" вдев’яте одноголосно підтримує рішення про продовження воєнного стану і мобілізації як проєкти, які подані Верховним Головнокомандувачем відповідно до Конституції України. Бо саме Глава держави – це його конституційний обов’язок за статтею 106 – має подавати і вносити закони і поправки до мобілізаційного законодавства", - наголосив він.
За словами Порошенка, "ЄС" готова працювати зі змінами, які запропонує президент, а не "з тим мотлохом, який нашкрябала одіозна депутатка за завданням Офісу Президента".
"Лише захист парламенту від подібного тиску, відновлення авторитету парламенту сьогодні може захистити демократію. І тому ми вимагаємо, по-перше, повернути журналістів у кулуари Верховної Ради. По-друге, відновити пряму трансляцію засідань – нема чого ховатися, у нас під небезпекою знаходиться весь народ і тільки депутати захищені відсутністю трансляції. Ніхто вже в це не вірить", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".
"По-третє, повернути годину запитань до уряду. Чому вони приходять сюди лише на демонстрацію замість того, щоб парламент реалізовував парламентський контроль? По-четверте, ухваліть законопроєкти про українську церкву, про захист суб’єктів господарювання – після величезного скандалу з бізнесом, про захист журналістів, про захист громадських діячів. І припиніть слідкування не лише за журналістами, а й за опозиційними депутатами. Вистачить", - підсумував Порошенко.
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Про це йдеться в його передвиборчій програмі.
Ви що не вірите найвеличнішому?!
Хіба щось змінилось?
А більше він «нікому нічєво нє должєн»!
Воно рік+ не підписує правку по зменшеню віку з 27 до 25 - налякали що на концерти К95 не прийдуть.
ЗЄ
Після ознайомлення ДБР повинно скерувати обвинувальний акт стосовно Петра Порошенка до суду. Але чому слідство вважає, що лише після цього ознайомлення (а не після оголошення підозри) в Порошенка змінюється статус і він з свідка стає обвинуваченим - не зрозуміло з огляду на чинні Кримінальний та Процесуальний Кодекси. Порошенко за ці два роки, поки тривало слідство, неодноразово покидав межі України, наприклад, лише вчора повернувся з відрядження до штаб-квартир НАТО+Євросоюзу в Брюсселі; а також побував в Лондоні "в особистих справах".
Крім цього, ДБР повідомило: під арештом, https://glavcom.ua/country/politics/pid-aresht-aktiviv-poroshenka-potrapili-dva-telekanali--812645.html накладеного Печерським райсудом у січні 2022 року , продовжує перебувати низка активів та майна експрезидента.
https://glavcom.ua/img/forall/u/78/85/422015226_7217855451675878_3451484544686990226_n.jpg
https://glavcom.ua/country/criminal/dbr-hotuje-status-obvinuvachenoho-poroshenku-984412.html Детальніше підозру Петру Порошенку від 20 грудня 2021 року, яку підписав виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко, та іншу деталі "вугільної справи" читайте за цією ссиллю .
Ну все за розкладом: щоб медійно прикрити звільнення Залужного, Банкова запускає стару справу проти Порошенка.
Тут ДБР типу закінчило досудове розслідування у справі про купівлю вугілля. І змінило статус Порошенка зі свідка на підозрюваного. Саме на це й натякали помийки ОП, бо вони дізнаються про такі штуки від Татарова швидше, ніж суд чи самі слідчі ДБР🤢
Хочуть скористатись воєнним станом, щоб спробувати попресувати Пороха - хай спробують. Але ж бляха, тоді й Порох може більше не дотримуватись єдності, якщо її порушує влада. І йому за ці два роки повномасштабки точно є що сказати і показати про кротів на Банковій.
Тим паче починати битву відразу і проти лідера опозиції, і проти найпопулярнішого державного діяча - виглядає як прикре самогубство. І точно, як операція російської агентури. Бо влада здорової людини робила б усе для протидії агресії зовнішній, а вже потім вирішувала внутряки
"...вугільна справа в цілому така, що з нею слідство дуже не хоче йти до суду, бо всі їхні косяки і свавілля, що там наростали з початку цей справи, вилізуть наззовні (наразі воно поки що як би на паузі, ну і добре, тим більше що подіям як раз в грудні буде десять років). В т.ч. і через те, що цю справу починали з гучного спільного брифінгу в 2020 шеф СБУ Баканов (де він зараз?) і генпрокурор Венедіктова (вона посол в Швейцарії). Як Венедіктова йшла в відпустку на день в грудні 2021, щоб не підписувати підозру Порошенку, а потім ще раз в січні 2022, щоб не підписувати клопотання про арешт. Як в лютому за два тижні до вторгнення пробували протиснути апеляційний суд і все ж таки арештувати. Як в першу добу вторгнення таємні матеріали справи вивезли разом з керівництвом ДБР до Хмельницького і вже там спалили, щоб вони точно не дісталися ворогу (тільки матеріали, не керівництво). Як маючи під вартою Медведчука пʼять місяців після його спроби втекти і до обміну не спробували засудити його за реальну державну зраду, бо весь цей час торгувалися з ним, щоб він дав покази на Порошенка по вигаданій історії про африканське вугілля, і врешті довелось відпустити його без вироку в статусі "учасника обміну військовополонених". Як Татаров і Смірнов світились в координації слідства вже під час повномасштабної війни, коли в нас тут начебто була єдність перед обличчям ворога. А перед вторгненням вони світилися просто як новорічна ялинка на Майдані. І ми маємо про це зафіксовані свідчення ще з золотих часів Портнова, що почалися в травні 2019. Тому відповідь ДБР "Главкому" насправді означає "в нас зараз нічого не відбувається, відстаньте від нас будь ласочка".
👍🙏🙏🙏