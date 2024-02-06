Законопроєкт про мобілізацію до Ради має вносити Зеленський, це його конституційний обов’язок, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко наголосив, що вносити законопроєкт про мобілізацію до Верховної Ради має президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Команда "Європейської Солідарності" вдев’яте одноголосно підтримує рішення про продовження воєнного стану і мобілізації як проєкти, які подані Верховним Головнокомандувачем відповідно до Конституції України. Бо саме Глава держави – це його конституційний обов’язок за статтею 106 – має подавати і вносити закони і поправки до мобілізаційного законодавства", - наголосив він.

За словами Порошенка, "ЄС" готова працювати зі змінами, які запропонує президент, а не "з тим мотлохом, який нашкрябала одіозна депутатка за завданням Офісу Президента".

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"Лише захист парламенту від подібного тиску, відновлення авторитету парламенту сьогодні може захистити демократію. І тому ми вимагаємо, по-перше, повернути журналістів у кулуари Верховної Ради. По-друге, відновити пряму трансляцію засідань – нема чого ховатися, у нас під небезпекою знаходиться весь народ і тільки депутати захищені відсутністю трансляції. Ніхто вже в це не вірить", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"По-третє, повернути годину запитань до уряду. Чому вони приходять сюди лише на демонстрацію замість того, щоб парламент реалізовував парламентський контроль? По-четверте, ухваліть законопроєкти про українську церкву, про захист суб’єктів господарювання – після величезного скандалу з бізнесом, про захист журналістів, про захист громадських діячів. І припиніть слідкування не лише за журналістами, а й за опозиційними депутатами. Вистачить", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію.

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