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Новини Мобілізація
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Законопроєкт про мобілізацію до Ради має вносити Зеленський, це його конституційний обов’язок, - Порошенко

порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко наголосив, що вносити законопроєкт про мобілізацію до Верховної Ради має президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Команда "Європейської Солідарності" вдев’яте одноголосно підтримує рішення про продовження воєнного стану і мобілізації як проєкти, які подані Верховним Головнокомандувачем відповідно до Конституції України. Бо саме Глава держави – це його конституційний обов’язок за статтею 106 – має подавати і вносити закони і поправки до мобілізаційного законодавства", - наголосив він.

За словами Порошенка, "ЄС" готова працювати зі змінами, які запропонує президент, а не "з тим мотлохом, який нашкрябала одіозна депутатка за завданням Офісу Президента".

Також читайте: Порошенко про тиск на журналістів та бізнес: Влада хоче заткнути рота критикам і не цурається найгірших практик часів Януковича

"Лише захист парламенту від подібного тиску, відновлення авторитету парламенту сьогодні може захистити демократію. І тому ми вимагаємо, по-перше, повернути журналістів у кулуари Верховної Ради. По-друге, відновити пряму трансляцію засідань – нема чого ховатися, у нас під небезпекою знаходиться весь народ і тільки депутати захищені відсутністю трансляції. Ніхто вже в це не вірить", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"По-третє, повернути годину запитань до уряду. Чому вони приходять сюди лише на демонстрацію замість того, щоб парламент реалізовував парламентський контроль? По-четверте, ухваліть законопроєкти про українську церкву, про захист суб’єктів господарювання – після величезного скандалу з бізнесом, про захист журналістів, про захист громадських діячів. І припиніть слідкування не лише за журналістами, а й за опозиційними депутатами. Вистачить", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію.

Також читайте: Законопроєкт про мобілізацію Рада може розглянути цього тижня, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: 

ВР (14961) Зеленський Володимир (23764) Порошенко Петро (15168) мобілізація (3044)


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Топ коментарі
+53
Конституційний обов'язок Зеленського - залишити пост президента після 5 років.
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06.02.2024 14:45
+27
Його розуміння конституційного обовʼязку обмежується біганиною з голою сракою по епіцентру та грою без рук на піаніно!
А більше він «нікому нічєво нє должєн»!
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06.02.2024 14:49
+18
Цікава пропозиція. Нехай кожний відповідає за свое
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06.02.2024 14:45
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Цікава пропозиція. Нехай кожний відповідає за свое
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06.02.2024 14:45 Відповісти
Ну так про то і мова, щоб ЗЕсрань за своє вілповідала! Що не так?
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06.02.2024 15:17 Відповісти
Троллям взагалі по гойдальці, нехай гойдаються та кричать ГОЙДА!
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06.02.2024 15:27 Відповісти
Я знаю ЩО СЛОВО ГОЙДА ВВЕЛИ У ПРАКТИКУ РОСІЯНЕ , тобто Ви працюете на них ?
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06.02.2024 15:29 Відповісти
Мене мати гойдала, вона теж на росіян працювала?
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06.02.2024 15:33 Відповісти
Не знаю що ваша мама робила, А СЛОВА ГОЙДА В УКРАЇНСЬКОМУ ЛЕКСИКОНІ НЕМА ‼️це російський наратив , типа букви Z,
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06.02.2024 15:39 Відповісти
Ну це брехня кацапського маштабу.
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06.02.2024 15:44 Відповісти
https://rayon.in.ua/news/546327-brekhnya-pro-te-shcho-klich-goyda-drevniy-rosiyskiy-yogo-nemae-u-zhodnomu-z-kanonichnikh-rosiyskikh-slovnikiv Лікуйся
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06.02.2024 15:46 Відповісти
Конституційний обов'язок Зеленського - залишити пост президента після 5 років.
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06.02.2024 14:45 Відповісти
56 ДІБ до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
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06.02.2024 15:26 Відповісти
Внього на передовій 2 роки за 4, тому давно вже вийшов термін
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06.02.2024 15:29 Відповісти
"Одразу хочу запевнити - іду на один термін» Зеленський

Про це йдеться в його передвиборчій програмі.
Ви що не вірите найвеличнішому?!
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06.02.2024 15:30 Відповісти
Ще жоден "найвеличніший" не виконував свою передвиборчу програму.
Хіба щось змінилось?
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06.02.2024 16:50 Відповісти
По людськи вже давно мов би застрелитись.
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06.02.2024 15:29 Відповісти
я також цього не розумію. люди, що стали винуватцями загибелі інших людей, як мінімум, розкаюються, страждають, дехто може навіть вкорочує собі віку, бо не може жити з цією провиною. А цей виродок привів до смерті кілька сотень тисяч українців і ссить у вічі тим, хто залишився, ні краплі сорому.
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06.02.2024 17:17 Відповісти
А може д'єрмак? Хрінпіду там десь збоку.
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06.02.2024 14:46 Відповісти
Пропоную Васю Голоборотьку, посполиті його від Зе не відрізнять...
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06.02.2024 15:14 Відповісти
Нас тав час Хрінпіду змінити прізвище на Підунахєр!
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06.02.2024 15:15 Відповісти
Ха-ХА ( три рази)... шукай дурака за 4 сольдо!
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06.02.2024 14:47 Відповісти
Його розуміння конституційного обовʼязку обмежується біганиною з голою сракою по епіцентру та грою без рук на піаніно!
А більше він «нікому нічєво нє должєн»!
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06.02.2024 14:49 Відповісти
ну чогож, ще він чемпіон бункеру з тенісу
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06.02.2024 15:14 Відповісти
«Слуга народу» Кривошеєв запропонував українцям https://bastion.tv/sluga-narodu-krivosheyev-zaproponuvav-***********-pereplivati-tisu-ta-shukati-inshe-gromadyanstvo_n60628 перепливати Тису та шукати інше громадянство
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06.02.2024 14:50 Відповісти
Приготувався?
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06.02.2024 14:58 Відповісти
А сам уже інше громадянство вже взяв?
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06.02.2024 15:08 Відповісти
А чому воно ,кривошеєв явно московит, не на фронті??? " герой" ***!!!!
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06.02.2024 15:22 Відповісти
а шашлики коли??
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06.02.2024 14:51 Відповісти
Одразу піся виборів! З м'яса Зеленського!
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06.02.2024 14:58 Відповісти
Чия-чия піся?
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06.02.2024 15:09 Відповісти
Піся розучує нову мелодію на піаніно.
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06.02.2024 19:57 Відповісти
Очепятки не розумієш,чи просто не розуміючи тексту,як зеля знайомі букви вишкуєш у піся,сіся,зеля,буба,баба.
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06.02.2024 22:07 Відповісти
та просто смішна «очепятка»
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06.02.2024 22:11 Відповісти
Бувають і смішніші,як обраня зебіла в крісло президента! От - то поржали!
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06.02.2024 22:18 Відповісти
зелёний не зможе внести те, що на ударнику по клавішах піано вертить. в колінах слабий ))
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06.02.2024 14:56 Відповісти
Він би вніс,але регент не дозволить!
Воно рік+ не підписує правку по зменшеню віку з 27 до 25 - налякали що на концерти К95 не прийдуть.
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06.02.2024 14:57 Відповісти
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06.02.2024 15:00 Відповісти
А де ви тут бачите президента?
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06.02.2024 15:11 Відповісти
Це неподобство сидит в кріслі преза, але преза немає від слова зовсім!!!!
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06.02.2024 15:24 Відповісти
к сожалению вы правы. это клоун который играет роль президента.
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06.02.2024 15:31 Відповісти
Він напевне вважає, що то черговий концерт
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06.02.2024 15:49 Відповісти
Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам
ЗЄ
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06.02.2024 15:34 Відповісти
..а Зєльда сцить, бо - принцеса лише добрих новин для свого лохторату
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06.02.2024 15:02 Відповісти
тоді його рейтинг буде 0,6 % !
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06.02.2024 15:13 Відповісти
ЗЕсрань і обов`язок поняття несумісні. Слова Обов`язок його ні мама Саша ні папа Ріма не навчили. Ну і само воно того слова не осягнуло.
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06.02.2024 15:16 Відповісти
ВО як. Сказав би одразу, ми підтриматимемо лише ту альтернативу, яку вніс наш піарник-Гончаренко. Навіщо тягнути кота за ... хвіст
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06.02.2024 15:18 Відповісти
Читати вмієте, пане? Цитую : ЄС готовий розглядати проект Закону про мобілізацію, внесений Президентом, а не той мотлох, який нашкрябала одіозна депутатка. Вимога з діючого законодавства України. А зелена поросль ригоналів все викручується, хоче підмінити вимоги законів художнім свистом від самодіяльності.
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06.02.2024 15:49 Відповісти
Читати вмієте, пане? Цитую : За словами Порошенка, "ЄС" готова працювати зі змінами, які запропонує президент.... Джерело:
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06.02.2024 15:58 Відповісти
Ну і ... ? Прізвище президента Гончаренко?
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06.02.2024 16:01 Відповісти
Закон про мобілізацію повинен вносити... 4-х разовий ухилянт. В мене таке відчуття, що про Україну хтось знімає якийсь божевільний крінж-серіал, бо насправді таке відбуватися не може.
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06.02.2024 15:29 Відповісти
Нажаль Зеленського не посадили тоді за ухиляня,бо воно переховувалось на московщині від мобілізації. Мабуть доі і підписало згоду на співпрацю з ФСБ
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06.02.2024 22:22 Відповісти
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06.02.2024 15:39 Відповісти
А другий праворуч це Швондер?
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06.02.2024 15:44 Відповісти
Вони всі швондери.
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06.02.2024 15:59 Відповісти
все в раде швондеры - для них главное личное обогащение
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06.02.2024 18:56 Відповісти
Як органічно виглядають дійові особи. Можна вважати, що кастинг на ролі в "Собачому серці 2.0" актори пройшли бездоганно.
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06.02.2024 15:53 Відповісти
Та він може лише видатити указ "Як ухилятись від служби", скориставшись своїм великим досвідом у цьому питанні!
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06.02.2024 15:42 Відповісти
сцикло сцить - і це рейтингу не добавить, а йому нада всеобщу любоф....
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06.02.2024 15:47 Відповісти
Ой, пан Порошенко, юрЫсту виднее.....
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06.02.2024 16:00 Відповісти
Згоден з Порошенко.
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06.02.2024 16:23 Відповісти
Як повідомляє видання «https://glavcom.ua/ Главком », Державне бюро розслідувань потай від громадськості відновило та вже завершило досудове розслідування щодо підозр у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації ДНР/ЛНР п'ятим президентом України Петром Порошенком. Про це на відповідний запит ЗМІ повідомила начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів управління забезпечення діяльності ДБР Оксана Згіблова. Наразі слідство відкрило стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування.
Після ознайомлення ДБР повинно скерувати обвинувальний акт стосовно Петра Порошенка до суду. Але чому слідство вважає, що лише після цього ознайомлення (а не після оголошення підозри) в Порошенка змінюється статус і він з свідка стає обвинуваченим - не зрозуміло з огляду на чинні Кримінальний та Процесуальний Кодекси. Порошенко за ці два роки, поки тривало слідство, неодноразово покидав межі України, наприклад, лише вчора повернувся з відрядження до штаб-квартир НАТО+Євросоюзу в Брюсселі; а також побував в Лондоні "в особистих справах".
Крім цього, ДБР повідомило: під арештом, https://glavcom.ua/country/politics/pid-aresht-aktiviv-poroshenka-potrapili-dva-telekanali--812645.html накладеного Печерським райсудом у січні 2022 року , продовжує перебувати низка активів та майна експрезидента.

https://glavcom.ua/img/forall/u/78/85/422015226_7217855451675878_3451484544686990226_n.jpg

https://glavcom.ua/country/criminal/dbr-hotuje-status-obvinuvachenoho-poroshenku-984412.html Детальніше підозру Петру Порошенку від 20 грудня 2021 року, яку підписав виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко, та іншу деталі "вугільної справи" читайте за цією ссиллю .
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06.02.2024 16:59 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky/9426 Прозріваю :
Ну все за розкладом: щоб медійно прикрити звільнення Залужного, Банкова запускає стару справу проти Порошенка.
 Тут ДБР типу закінчило досудове розслідування у справі про купівлю вугілля. І змінило статус Порошенка зі свідка на підозрюваного. Саме на це й натякали помийки ОП, бо вони дізнаються про такі штуки від Татарова швидше, ніж суд чи самі слідчі ДБР🤢



Хочуть скористатись воєнним станом, щоб спробувати попресувати Пороха - хай спробують. Але ж бляха, тоді й Порох може більше не дотримуватись єдності, якщо її порушує влада. І йому за ці два роки повномасштабки точно є що сказати і показати про кротів на Банковій.
Тим паче починати битву відразу і проти лідера опозиції, і проти найпопулярнішого державного діяча - виглядає як прикре самогубство. І точно, як операція російської агентури. Бо влада здорової людини робила б усе для протидії агресії зовнішній, а вже потім вирішувала внутряки
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06.02.2024 17:22 Відповісти
:
"...вугільна справа в цілому така, що з нею слідство дуже не хоче йти до суду, бо всі їхні косяки і свавілля, що там наростали з початку цей справи, вилізуть наззовні (наразі воно поки що як би на паузі, ну і добре, тим більше що подіям як раз в грудні буде десять років). В т.ч. і через те, що цю справу починали з гучного спільного брифінгу в 2020 шеф СБУ Баканов (де він зараз?) і генпрокурор Венедіктова (вона посол в Швейцарії). Як Венедіктова йшла в відпустку на день в грудні 2021, щоб не підписувати підозру Порошенку, а потім ще раз в січні 2022, щоб не підписувати клопотання про арешт. Як в лютому за два тижні до вторгнення пробували протиснути апеляційний суд і все ж таки арештувати. Як в першу добу вторгнення таємні матеріали справи вивезли разом з керівництвом ДБР до Хмельницького і вже там спалили, щоб вони точно не дісталися ворогу (тільки матеріали, не керівництво). Як маючи під вартою Медведчука пʼять місяців після його спроби втекти і до обміну не спробували засудити його за реальну державну зраду, бо весь цей час торгувалися з ним, щоб він дав покази на Порошенка по вигаданій історії про африканське вугілля, і врешті довелось відпустити його без вироку в статусі "учасника обміну військовополонених". Як Татаров і Смірнов світились в координації слідства вже під час повномасштабної війни, коли в нас тут начебто була єдність перед обличчям ворога. А перед вторгненням вони світилися просто як новорічна ялинка на Майдані. І ми маємо про це зафіксовані свідчення ще з золотих часів Портнова, що почалися в травні 2019. Тому відповідь ДБР "Главкому" насправді означає "в нас зараз нічого не відбувається, відстаньте від нас будь ласочка".
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07.02.2024 00:06 Відповісти
Пєтя, дави цю зелену гниду!
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06.02.2024 17:38 Відповісти
До апреля затянуть, а там оно уже не легитимный 2
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06.02.2024 18:22 Відповісти
В Україні немає президента!
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06.02.2024 18:55 Відповісти
ЄС" готова працювати зі змінами, які запропонує президент, а не "з тим мотлохом, який нашкрябала одіозна депутатка за завданням Офісу Президента".


👍🙏🙏🙏
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06.02.2024 19:29 Відповісти
Про мобилизацию и военное положение в Украине , должен был быть 2022 году в апреле месяце , а не теперь еще "тягатся "как ненужная тряпка.
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06.02.2024 19:30 Відповісти
 
 