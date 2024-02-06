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Новини Допомога Україні
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США і Європа підтримуватимуть Україну, ми повинні надіслати чіткий сигнал Путіну, - Шольц

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання, що Конгрес США ухвалить необхідну фінансову підтримку Україні. Він закликав західні країни продовжувати тиск на РФ та надіслати чіткий сигнал Володимиру Путіну, що в нього не вийде перечекати Захід.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він сказав після зустрічі з новим прем'єром Франції Габріелем Атталем у Берліні, повідомляє DPA.

За його словами, він "дуже впевнений", що США та Європі вдасться підтримувати Україну та зробити послання російському президенту Володимиру Путіну, що в нього не вийде перечекати Захід.

"Таке послання має бути чітко надіслане йому (Путіну - ред.) як з боку США, так і з боку Європи: цей розрахунок не спрацьовує. Ми будемо підтримувати Україну", - наголосив Шольц.

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Автор: 

Німеччина (7344) США (22685) допомога і підтримка (1159) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+8
чіткий сигнал це Таурасами в кремль !
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06.02.2024 15:09
+8
Де Тауруси? Де Леопарди 2 А6?
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06.02.2024 15:10
+6
Ага, США останнім часом надсилає ''чіткий посигнал''.
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06.02.2024 15:15
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чіткий сигнал це Таурасами в кремль !
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06.02.2024 15:09 Відповісти
с обосранными трусами в постЭль
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06.02.2024 18:21 Відповісти
Де Тауруси? Де Леопарди 2 А6?
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06.02.2024 15:10 Відповісти
Коли ж до вас дійде,що болт він на ваші сигнали давно ложив?криса розуміє тільки силу,ваші "сигнали" підвищуть в бункерної криси "потенцію".
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06.02.2024 15:15 Відповісти
Ага, США останнім часом надсилає ''чіткий посигнал''.
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06.02.2024 15:15 Відповісти
Воєнний злочинець путлєр ,
немає права на життя , бо він несе війну , розруху , сльози та біль людей !!
Знищити його потрібно , як знищили відомого терориста ,
Усаму Бін Ладена 😡
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06.02.2024 15:16 Відповісти
Беня Ладан не управлял огромным государством.
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06.02.2024 15:18 Відповісти
Сратий сьогоднішній політичний воляпюк: "послати сигнал", "озвучити" (наче губами на екрані хтось інший ляпає)
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06.02.2024 15:16 Відповісти
Сигнальники...
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06.02.2024 15:17 Відповісти
А пук - це чіткий сигнал чи ще ні?
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06.02.2024 15:17 Відповісти
кращий сигнал -1000 томогавк ..але це казка
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06.02.2024 15:20 Відповісти
По « четним числам» Шольц робить заяви на підтримку України.

По «не четним» Шольц розповідае що ніколи не дасть Тауруси та Леопарди 2.

Діло муттер Меркель живе- « Путин ферштейн» та подвійні стандарти « влади» Неметчини.
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06.02.2024 15:20 Відповісти
США і Європа підтримуватимуть Україну
Так підтримуйте Україну, але не ЗЄ з єрмаками
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06.02.2024 15:22 Відповісти
Тільки про сигнали й думаєте(Таке враження ,що поголовно всі там...забув як слово звучить,ну ті що ******* показувати (
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06.02.2024 15:23 Відповісти
Той хто блокує передачу ТАУРУСІВ Україні та під кремлядську дутку розповідає про неможливість виробляти більше зброї для передачі Україні, що заперечують самі втробники зброї Німетчини, почав дрищати в сторону США...!!!
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06.02.2024 15:23 Відповісти
Де тауруси? прям як якась антенна ретранслятор вже два рокі надсилають читкі сигнали в бік Альфа-центаври
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06.02.2024 15:25 Відповісти
Та скільки можна про це *******? Кожен день - потужний словесний понос, а віз і нині там і ***** знищує Україну. Або робіть щось, або позатикайте свої потужні *******, бо в нас є свій ******!
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06.02.2024 15:27 Відповісти
Обісцяні трампом республіканці вже надіслали чіткий сигнал про відсутність допомоги США.
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06.02.2024 15:33 Відповісти
ГУ-50 вислати кілька штук поштою?

Щоб сигнали луччє надсилалися...
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06.02.2024 15:43 Відповісти
З 2014 року одні "чіткі сигнали" й трохи "занепокоїності"...
Спробуйте кричати голосніше, може він не чує...
Або рота відкривайте ширше, бо він їб*в у нього ваші "сигнали"...
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06.02.2024 16:13 Відповісти
Чіткий сігнал буде надіслано Томагавком по кремлю. Оце точно дойде до адресата
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06.02.2024 16:13 Відповісти
Північна Корея більше сигналів Московії посилає ніж увесь демократичний світ Україні.
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06.02.2024 16:25 Відповісти
Найкращий сигнал путлеру - 100 Taurus по кремлю
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06.02.2024 16:43 Відповісти
дайте цьому пану хтось сигнальний ліхтар - нехай шле свої сигнали
і згодуйте лимон, шоб пика не така довольна була
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06.02.2024 16:43 Відповісти
Шольц і всі інші брехливі американо-західноєвропейські аферисти -вистарчить брехати українському народові і самим собі.Від цієї брехні Україна вмивається кровю і хоронить дуже багато українців...
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06.02.2024 16:49 Відповісти
сигналів вже вище даху, снарядів би...
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06.02.2024 17:21 Відповісти
Обіцянка -- цяцянка , а українцю радість !....
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06.02.2024 17:44 Відповісти
 
 