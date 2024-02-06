США і Європа підтримуватимуть Україну, ми повинні надіслати чіткий сигнал Путіну, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання, що Конгрес США ухвалить необхідну фінансову підтримку Україні. Він закликав західні країни продовжувати тиск на РФ та надіслати чіткий сигнал Володимиру Путіну, що в нього не вийде перечекати Захід.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він сказав після зустрічі з новим прем'єром Франції Габріелем Атталем у Берліні, повідомляє DPA.

За його словами, він "дуже впевнений", що США та Європі вдасться підтримувати Україну та зробити послання російському президенту Володимиру Путіну, що в нього не вийде перечекати Захід.

"Таке послання має бути чітко надіслане йому (Путіну - ред.) як з боку США, так і з боку Європи: цей розрахунок не спрацьовує. Ми будемо підтримувати Україну", - наголосив Шольц.

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