США і Європа підтримуватимуть Україну, ми повинні надіслати чіткий сигнал Путіну, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання, що Конгрес США ухвалить необхідну фінансову підтримку Україні. Він закликав західні країни продовжувати тиск на РФ та надіслати чіткий сигнал Володимиру Путіну, що в нього не вийде перечекати Захід.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він сказав після зустрічі з новим прем'єром Франції Габріелем Атталем у Берліні, повідомляє DPA.
За його словами, він "дуже впевнений", що США та Європі вдасться підтримувати Україну та зробити послання російському президенту Володимиру Путіну, що в нього не вийде перечекати Захід.
"Таке послання має бути чітко надіслане йому (Путіну - ред.) як з боку США, так і з боку Європи: цей розрахунок не спрацьовує. Ми будемо підтримувати Україну", - наголосив Шольц.
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немає права на життя , бо він несе війну , розруху , сльози та біль людей !!
Знищити його потрібно , як знищили відомого терориста ,
Усаму Бін Ладена 😡
По «не четним» Шольц розповідае що ніколи не дасть Тауруси та Леопарди 2.
Діло муттер Меркель живе- « Путин ферштейн» та подвійні стандарти « влади» Неметчини.
Так підтримуйте Україну, але не ЗЄ з єрмаками
Щоб сигнали луччє надсилалися...
Спробуйте кричати голосніше, може він не чує...
Або рота відкривайте ширше, бо він їб*в у нього ваші "сигнали"...
і згодуйте лимон, шоб пика не така довольна була