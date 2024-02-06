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Забракло голосів: У Раді знову відклали розгляд звільнення Безуглої з посади заступниці голови комітету

безугла

У Верховній Раді не вистачило голосів для винесення в залу постанови про відкликання нардепки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови комітету національної безпеки і оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомила народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

Геращенко зазначила, що голосів забракло попри домовленості на погоджувальній раді.

За її словами, голосів не дали представники фракції "Слуга народу".

"Це підтримали тільки 190 депутатів, "ЄС", Голос, частина інших фракцій. Але не слуги", – сказала вона.

Також читайте: "ЄС" вимагає відкликати Безуглу з комітету нацбезпеки і оборони. У нас 70 загиблих партійців, вона сміє топтатися по їхній пам’яті, - Геращенко

Нагадаємо, сьогодні вранці нардепка "Слуги народу" Мар’яна Безугла опублікувала допис в телеграмі, в якому просить керівництво Ради зачитати заяву про її вихід із фракції.

Вихід Безуглої зі "Слуги народу"

Раніше у Верховну Раду внесли постанову про відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Постанову зареєстрували у парламенті у суботу, 6 січня. На засіданні ВР 10 січня не змогли внести на розгляд питання звільнення Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки та оборони.

11 січня Безугла написала заяву про вихід з партії та фракції "Слуга народу".

Безугла проти Залужного

Нардеп СН Мар’яна Безугла відома критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вона вимагала його відставки через відсутність "плану задуму на 2024 рік", звинувачувала його в "замовній" статті для The Economist, критикувала навіть фото генерала. Нещодавно депутатка заявила, що в рамках зміни стратегії у 2024 році посаду Головнокомандувача ЗСУ можуть обійняти очільник ГУР Кирило Буданов, генерал ДШВ Євген Мойсюк або командувач Сухопутних військ та східного фронту Олександр Сирський.

"Мар’яна і Валєра люблять лайки", - прокоментував в середині грудня критику Безуглої на адресу Залужного президент Володимир Зеленський.

Читайте: 17 нардепів від "Слуги народу" написали заяви про складання мандата, - Арахамія

Автор: 

ВР (14961) голосування (485) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+9
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06.02.2024 15:51
+7
Будь яка її фотка - це вже жорстке порно!
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06.02.2024 15:28
+7
Вміли голосувати за безмозглу маряню , зумійте виправити свою помилку , єпта цивилізовані виборці .
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06.02.2024 15:55
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В Помаранчеву революцію москалі викладали порно з Юлею і Міхо.Де порно з Безумною?)))
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06.02.2024 15:26 Відповісти
Будь яка її фотка - це вже жорстке порно!
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06.02.2024 15:28 Відповісти
Та ні, не порно - це вже садо-мазо!
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06.02.2024 15:36 Відповісти
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06.02.2024 15:51 Відповісти
Да рассматривать её фотки это БДСМ...
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06.02.2024 17:54 Відповісти
Порнохаб брєзгує
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06.02.2024 15:29 Відповісти
Не знайшли чоловіків на роль.Знайшли двох німецьких вівчарок,але в них також не встав на Мар'яну
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06.02.2024 15:31 Відповісти
Она и так всем вытрахала мозг.
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06.02.2024 15:31 Відповісти
Так голосування відбулось?

Де список хероів які її підтримали
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06.02.2024 15:36 Відповісти
таваріщі київські жінки і пенсіонери - йдіть на Банкову і стійте там, поки Єрмака не звільнять. Тихо і мирно стійте. Бо Україні піздєц буде досить швидко.
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06.02.2024 15:27 Відповісти
Вміли голосувати за безмозглу маряню , зумійте виправити свою помилку , єпта цивилізовані виборці .
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06.02.2024 15:55 Відповісти
Просто виженіть її і все. Потім бумажки підпишите.
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06.02.2024 15:27 Відповісти
просто найдіть машину часу і поверніться в 2019 рік - це ж так просто.

а якщо складно, то зверніться в Офіс простих рішень.

він є
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06.02.2024 20:37 Відповісти
Звісно не вистачило голосів: як країна виживе без безуглої ?

Тут треба добре обміркувати, чи допоможе це потужному перезавантаженню країни .
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06.02.2024 15:28 Відповісти
безмозглая - на 73% ценный ресурс
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06.02.2024 15:32 Відповісти
не "на", а "для"
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06.02.2024 15:37 Відповісти
і хто її до Ради обрав.? Чи не "свідомі" кияни з Оболоні? То не дивно, під пивасик не роздивились
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06.02.2024 15:41 Відповісти
Акакаяразніца , при кловані і так зайдьот .😂
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06.02.2024 15:52 Відповісти
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06.02.2024 15:34 Відповісти
А найвеличніший нарцис ********** усвідомлює,що Безугла тяне його рейтинг на дно,чи він взагалі вже втратив зв'язок з реальністю?
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06.02.2024 15:35 Відповісти
А його вже не цікавить рейтинг - він же ж вже запустив данілова з посланням до всіх, що виборів під час війни не буде і їм потрібна тільки перемога. Але він не уточнював яка саме і чия. Так що, лохторату вже указали на його місце і тепер будуть вести войну "до побєдного конца!".
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06.02.2024 15:40 Відповісти
та буде кінец. Кучма , Бандюквич теж мріяли царювати до схочу. Щось зь=берегти для себе він може тільки став гауляйтером по Україні в складі расеї. Але там без нього претендентів вистачає
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06.02.2024 15:46 Відповісти
Так такий план і договорняк якраз і були! Ще з Ізраїлю перед виборами, коли мотався до *****, а потім вже в Омані "порєшалі" з патрушевим. Це ж вже очевидно.
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06.02.2024 15:52 Відповісти
А зечмоня мав хоть колись зв'язок з реальністю ?Недумаю.
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06.02.2024 15:50 Відповісти
Так тут і проблеми немає. Це те, що Іринка й хотіла. Вона ще тоді заявила, неважливо скільки буде голосів ЗА, важливий сам процес. Процес відбувся, за заявками глядачів.
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06.02.2024 15:38 Відповісти
На таку осліцу,геть і голосів не вистачило.Скинутись ,та докупити .
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06.02.2024 15:39 Відповісти
Ось такі вони, чесні з корочками «нардеп України», сидять у Верховній Раді… Немає передоплати, немає і голосів, по чесному! Стефанчук з корнієнком, аж захвилювалися … війна ж в Україні, а не у них
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06.02.2024 15:45 Відповісти
..та пристрельте вже, шоб не мучилась, дурепа
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06.02.2024 15:47 Відповісти
Як не прикро , але це вже не смішно .Ніхто з адекватних громадян не чекав чогось притомного від депутатів вр , але це вже переливання з пустого в порожнє , нах вр з хряком на чолі .Нах .
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06.02.2024 15:48 Відповісти
А може її москалям на когось обміняти?))
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06.02.2024 15:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=P165yvbVhCg https://www.youtube.com/watch?v=P165yvbVhCg

оце вам верховна рада
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06.02.2024 16:03 Відповісти
Цей цирк прогнозований. Тепер вже підтвердилось, що це дійсно була розпочата піар акція проти Залужного.
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06.02.2024 16:07 Відповісти
П*дарас на п*дарасі і п*дараскою поганяє...
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06.02.2024 16:09 Відповісти
Злякалися а то дермак їх накаже і доларів в конвертах не буде.
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06.02.2024 16:10 Відповісти
Непотопляєма
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06.02.2024 16:17 Відповісти
ЗСУ не віддадуть свого батька Залужного.
https://www.youtube.com/shorts/txGzzIvFH_8

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06.02.2024 16:34 Відповісти
ВЗЗ(У)-Верховна Зелена Зрада (України)
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06.02.2024 16:46 Відповісти
безмозгла вимагала відставки Залужного; буратінка її послухав.
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06.02.2024 16:48 Відповісти
Вот так и вырастает Майдан. Только в этот раз головой в бачок не будет, будет пуля в голову зелёной плесени
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06.02.2024 21:47 Відповісти
 
 