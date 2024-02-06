Забракло голосів: У Раді знову відклали розгляд звільнення Безуглої з посади заступниці голови комітету

У Верховній Раді не вистачило голосів для винесення в залу постанови про відкликання нардепки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови комітету національної безпеки і оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

Геращенко зазначила, що голосів забракло попри домовленості на погоджувальній раді.

За її словами, голосів не дали представники фракції "Слуга народу".

"Це підтримали тільки 190 депутатів, "ЄС", Голос, частина інших фракцій. Але не слуги", – сказала вона.

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Нагадаємо, сьогодні вранці нардепка "Слуги народу" Мар’яна Безугла опублікувала допис в телеграмі, в якому просить керівництво Ради зачитати заяву про її вихід із фракції.

Вихід Безуглої зі "Слуги народу"

Раніше у Верховну Раду внесли постанову про відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Постанову зареєстрували у парламенті у суботу, 6 січня. На засіданні ВР 10 січня не змогли внести на розгляд питання звільнення Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки та оборони.

11 січня Безугла написала заяву про вихід з партії та фракції "Слуга народу".

Безугла проти Залужного

Нардеп СН Мар’яна Безугла відома критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вона вимагала його відставки через відсутність "плану задуму на 2024 рік", звинувачувала його в "замовній" статті для The Economist, критикувала навіть фото генерала. Нещодавно депутатка заявила, що в рамках зміни стратегії у 2024 році посаду Головнокомандувача ЗСУ можуть обійняти очільник ГУР Кирило Буданов, генерал ДШВ Євген Мойсюк або командувач Сухопутних військ та східного фронту Олександр Сирський.

"Мар’яна і Валєра люблять лайки", - прокоментував в середині грудня критику Безуглої на адресу Залужного президент Володимир Зеленський.

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