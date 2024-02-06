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Єврокомісар Джентілоні про використання заморожених активів РФ: Ми дотримуємося дуже поступового підходу

євросоюз

Європейський Союз у питанні використання заморожених активів Росії дотримується поступового підходу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна про це заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, повідомляє Financial Times.

Україна, США та інші союзники наполягають на використанні заморожених російських державних активів на суму близько 300 млрд доларів для допомоги Києву в його захисті від вторгнення Москви. Більша частина активів заморожена в Європі, і члени "Великої сімки" ЄС - Франція, Італія та Німеччина - побоюються фінансових і юридичних наслідків такого безпрецедентного кроку.

Одна з ідей, висунута прем'єр-міністром Бельгії Александром де Кроо, яка здобула підтримку в США, пропонує створити компанію спеціального призначення, яка випускатиме боргові зобов'язання від імені РФ, використовуючи ці активи як заставу в разі, якщо Кремль відмовиться платити за шкоду, заподіяну в Україні.

Також читайте: У ЄС побоюються відплати та кібератак з боку РФ після конфіскації її заморожених активів, - Politico

G7 оцінює юридичну здійсненність цього варіанта. Однак він не отримав схвалення з боку ЄС.

"Ми дотримуємося дуже поступового підходу. Ми йдемо крок за кроком... наразі ми ухвалили одне єдине рішення", - заявив єврокомісар, кажучи про те, що ЄС має намір відокремити прибуток, отриманий від російських активів, з тим щоб згодом конфіскувати їх на користь України.

"У рамках G7 ми обговорюємо різні сценарії, думки. Нам потрібні спільні рішення і солідарність на рівні G7, але водночас це особливо європейське питання, тому що активи здебільшого перебувають тут", - наголосив він.

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Автор: 

Євросоюз (13381) заморожені активи (557)


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Які-такі «юридичні наслідки»? В Московії срати хотіли на рішенні ваших судів, а ви переживаєте за «юридичні наслідки»?
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06.02.2024 15:29 Відповісти
Параша як агрессор повинна платити за всі руйнування в Україні- це раз.

Якщо Захід не хоче примушувати рф платити, то він мае право компенсуватиме ці збитки сам- це два.
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06.02.2024 15:30 Відповісти
Д-д-д-дуже по-по-по-по-ступового під-д-д-д-д-ходу.
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06.02.2024 15:31 Відповісти
дотримуємося дуже поступового підходу

Як до баб.
)))
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06.02.2024 15:40 Відповісти
на пол-шишечки
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06.02.2024 15:54 Відповісти
Пункт 1 поступового підходу - прибуток з активів передається Україні.
Пункт 2 - після завершення війни раші нараховуються репарації.
Пункт 3 - ці активи передаються Україні як частина репарацій.
Якщо у результаті війни раша зникає з мап - пункт 2 обєднується з пунктом 3.

Всьо чьотко - як співали Гадюкіни .
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06.02.2024 15:55 Відповісти
 
 