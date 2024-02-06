Ердоган та Путін обговорять в Анкарі війну в Україні та "зерновий коридор", - МЗС Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить війну в Україні та Чорноморську зернову ініціативу під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Анкари.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Він не назвав дату візиту Путіна до Туреччини. Однак минулого тижня турецький чиновник повідомив Reuters, що він відвідає Анкару 12 лютого.

Глава МЗС Туреччини заявив, що Стамбул працює з Україною і Росією над відновленням угоди щодо "зернового коридору".

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За словами Фідана, Анкара цінує свій "постійний, регулярний" діалог із Москвою з цілої низки питань, від енергетики до політичних розбіжностей щодо регіональних конфліктів у Сирії, Лівії та на Південному Кавказі.

"Ми завжди підтримували та будемо підтримувати територіальну цілісність України, але руйнівний вплив війни теж має якось закінчитися", - додав Фідан.

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