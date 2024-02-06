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Новини Війна
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Ердоган та Путін обговорять в Анкарі війну в Україні та "зерновий коридор", - МЗС Туреччини

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить війну в Україні та Чорноморську зернову ініціативу під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Анкари.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Він не назвав дату візиту Путіна до Туреччини. Однак минулого тижня турецький чиновник повідомив Reuters, що він відвідає Анкару 12 лютого.

Глава МЗС Туреччини заявив, що Стамбул працює з Україною і Росією над відновленням угоди щодо "зернового коридору".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган планує обговорити з Путіним новий механізм експорту українського зерна під час його візиту до Туреччини, - МЗС

За словами Фідана, Анкара цінує свій "постійний, регулярний" діалог із Москвою з цілої низки питань, від енергетики до політичних розбіжностей щодо регіональних конфліктів у Сирії, Лівії та на Південному Кавказі.

"Ми завжди підтримували та будемо підтримувати територіальну цілісність України, але руйнівний вплив війни теж має якось закінчитися", - додав Фідан.

Читайте також: Ердоган і Зеленський обговорили зерновий коридор і війну

Автор: 

зерно (3119) путін володимир (23785) Туреччина (3499) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+17
Обережно- троянський кінь.

Точніше- Стамбульский кінь.
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06.02.2024 15:32
+12
Каліндор вже давно без них працює.
І що, ****, характерно, русня на цій пляшці сидить вже майже рік - і тиша.
Таке враження, що пляшки не існує.
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06.02.2024 15:38
+12
два кінчених п@дора так сильно хотіли держати весь світ в заручниках,що їхнє дітище, "зерновий тероризм",втратило актуальність,хотіли перехетрити всіх,а наїб@ли самих себе на десятки міліардів).
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06.02.2024 15:40
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Вот так плавно Путин с международного преступника превращается в уважаемого деятеля. Потому что власть это единственное что важно. Путин это уяснил на примере Сталина, который был геноцидным маньяком, но уважаемым человеком.
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06.02.2024 15:32 Відповісти
Плив, плив, а на березі- усрався…
Так і *****-прутін…
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06.02.2024 15:42 Відповісти
"уважаємий чєлавєк" не подихає, валяючись у калюжі своєї сечі та блювотиння, та його "подєльнікі" в цей час не стоять поряд, чекаючи поки він додохне та придумуючи, що збрехати про те, як подох "уважаємий чєлавєк".
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06.02.2024 17:18 Відповісти
Они его боялись все.
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06.02.2024 17:55 Відповісти
страх і повага - зовсім різні речі.
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07.02.2024 10:45 Відповісти
Уважения не бывает без страха.
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07.02.2024 14:07 Відповісти
що це за хєрь? повага і страх це як диктатура і демократія, взагалі ніяк не перетинаються. повага може бути тільки там, де немає страху.
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08.02.2024 10:44 Відповісти
Там где нет страха нет уважения.
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08.02.2024 10:54 Відповісти
Обережно- троянський кінь.

Точніше- Стамбульский кінь.
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06.02.2024 15:32 Відповісти
Ага... Орбаган наверное наобещает ХЛУ не пропускать корабли с украинской агропродукцией, без разрешения *****...
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06.02.2024 15:54 Відповісти
І не в облом Ердогану зустрічатись із якимось двійником *****?
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06.02.2024 15:33 Відповісти
Не треба забувати що Ердоган - це авторитарний правитель на кшталт самого )(уйла (він же путін), а чи то двійник, чи оригінал не має значення!!!
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06.02.2024 15:53 Відповісти
"Два с ларца - одінакови с ліца"
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06.02.2024 15:34 Відповісти
А чому КРАЇНА НАТО НЕ АРЕШТУЕ ХУТИНА ЗА ВИКРАДЕННЯ ДІТЕЙ згідно з постановою ГААГІ?
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06.02.2024 15:36 Відповісти
А тому, що вона ні біса не підписувала.
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06.02.2024 15:38 Відповісти
Як може лідер країни НАТО приймати у себе лідера країни , воюючей з НАТО ?
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06.02.2024 15:41 Відповісти
Та, легко!

Османи Вам ще й не таке збацають.

Окуповують он вже 50 років (!!) територію незалежної, суверенної країні -- і всім все ок.
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06.02.2024 15:46 Відповісти
А сповістить но мені хлопці коли саме Московія (т.з. "роССія") розпочала "воювати" з НАТО?! Це по перше. По друге - оцей кремлівський окурок багато що називає не тим чим воно є: війну - "СВО", захоплення - "звільненням", вбивства та руйнування - "захистом", крадіжку - "націоналізацією", чужі території - "історично власними", або "подарованими", тому не варто повторювати маразми цього покидька навіть у гумористичній формі шукаючи "пояснення" його дій, або дій тих хто у ньому зацікавлений!
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06.02.2024 16:00 Відповісти
Я не про окурка, я про турків, які вже 50 років є окупантами.
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06.02.2024 16:07 Відповісти
Для повії це--нормальна поведінка.
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06.02.2024 16:43 Відповісти
Зустріч, з воєнним злочинцем прутіним…
17 бер. 2023 р. - Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордерина арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав…
Підставили Ердогана оті зернові ….
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06.02.2024 15:40 Відповісти
Нагадаю, що той же міжнародний суд закликав Ізраїль на вимогу ЮАР припинити "геноцид" палестинців хоча жодна країна у світі, не кажучи вже про ООН, жодним чином не визнала дії Ізраїлю проти ХАМАС "геноцидом" місцевого населення!!! Тож хоч ми і задоволені рішенням про арешт )(уйла (він же путін), але деякі рішення цього суду є дуже і дуже дивними і саме через це відношення до нього є неоднозначним!!!
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06.02.2024 16:04 Відповісти
Мабуть, вони договоряться про проведення днипоглиблювальних робіт…
в районі срускага кройсера мацква…
Курортний сезон…. треба для дайверів, усіляке різноманіття та нові локації!
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06.02.2024 15:38 Відповісти
ні, скоро сезон помідорів у турції, вони "не пахнуть"
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06.02.2024 20:31 Відповісти
Каліндор вже давно без них працює.
І що, ****, характерно, русня на цій пляшці сидить вже майже рік - і тиша.
Таке враження, що пляшки не існує.
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06.02.2024 15:38 Відповісти
Я так розумію, що все, що туди припливає чи прилітає, поповнює музей ім. крейсера мацква.
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06.02.2024 15:41 Відповісти
Тут інше цікаве. "Владичіцу Чорного моря" конкретно прокотили на прутні, але цього ніхто наче не помічає.
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06.02.2024 15:42 Відповісти
Нормальні мужики обговорюють риболовлю, хвутбола або баб, а ці двоє якусь гуйню.
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06.02.2024 15:39 Відповісти
Футбол після 40 стає дурацькою дитячою біготнею, після 65 всі баби стають курвами, рибалити заважає поганий зір та тремор рук.
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06.02.2024 16:02 Відповісти
лови на мормишку , тремор допоможе .
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06.02.2024 16:04 Відповісти
цікавий досвід у тебе "на дрочмишку"
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06.02.2024 20:33 Відповісти
який є . в багатьох людей є вади здоровья .
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06.02.2024 21:52 Відповісти
два кінчених п@дора так сильно хотіли держати весь світ в заручниках,що їхнє дітище, "зерновий тероризм",втратило актуальність,хотіли перехетрити всіх,а наїб@ли самих себе на десятки міліардів).
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06.02.2024 15:40 Відповісти
Ердоган ничем не лучше Ху@ла
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06.02.2024 15:49 Відповісти
Огли-йдіть на йух.
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06.02.2024 15:50 Відповісти
Як я розумію )(уйло (він же путін) бажає чимось зацікавити Ердогана аби той якимось чином натиснув на Зеленського через наявний у Кремлі компромат з використанням Єрмака аби змусити погодитись на щось без чого Україна ВЛАСНИМИ СИЛАМИ робить все необхідне вже більше ніж сім місяців!!! Подивимось на те як будуть розвиватися події і чи не почуємо ми з ОПи про "цікаву пропозицію" від Стамбулу. Якщо буде так, то це буде дуже тривожний дзвіночок!!!
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06.02.2024 15:51 Відповісти
пуйлу й одного дєрьмака вистачає, аби гарно тиснути на буратінку.
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06.02.2024 16:34 Відповісти
Василич- не забудь ввернуть, что твой отец погиб во 2МВ или на колчаковских фронтах.
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06.02.2024 15:57 Відповісти
Потрусят один перед одним старческим диктаторскім пісочком, поміряються в кого дупа хитріша, та й розбігуться
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06.02.2024 15:59 Відповісти
українське зерно іде мимо турецького бариги . треба щось вирішувати .
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06.02.2024 16:06 Відповісти
Десь тут на новинарній гілці пройшла інформація, що начебто в Кропивницькому гарант анонсував "Формулу миру" у Чорному морі".
От і така собі синхронізація подій:
в Україні йде кривава війна і захоплення рашистами нових територій, а на морі - повний штиль і поновлення курсування кораблів й допоміжних човнів ворога по всьому Чорному морю, щоби далі проводити так зване "патрулювання" українських територіальних вод та огляд суховантажів і балкерів, що прямують в українські порти Великої Одеси.
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06.02.2024 16:07 Відповісти
Т.з. гарант може анонсувати усе, що йому спаде на думку, але його слова нічого не варті.
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06.02.2024 16:31 Відповісти
Ердоган останнім часом зник із світових радарів,лоханувся з С-4000 які купив.По суті це металолом.Ось із зустріч з путлером щоб привернути уваг.Говорять про зерно яке пливе без їхньоє угоди.
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06.02.2024 16:09 Відповісти
Який там зерновий коридор, пора вже інвестувати в поминальний обід по руцькій чорноморській флотилії ...
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06.02.2024 16:11 Відповісти
12 лютого "васіліч" перевірить ердоганчикові яйця на міцність. Гадаю, що вони у нього відсутні.
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06.02.2024 16:28 Відповісти
Що треба знати???Рашистська окупація українського Криму в 2014 році і кровопролитна війна в Україні зараз, без обговорення і згоди на це турецького "пердогана" не відбулися б взагалі.За два роки війни, практично ніякої війскової допомоги ,Україна, від цього турецького посібника рашистського вбивці, і співучасника вбивства українців не було
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06.02.2024 16:44 Відповісти
не спрощуй східну політику
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06.02.2024 20:36 Відповісти
істина- завжди проста
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06.02.2024 20:49 Відповісти
Нафіг ти нам здався зі своїм коридором. Пока ти соплі жував ЗСУ самі собі створили коридор. Ти поїхав, щоб домовлятись з ху&лом як красти разом з ним наше зерно з окупованих територій
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06.02.2024 17:30 Відповісти
Чого б не збити літак з Пуйлом? Прекрасна ж нагода!
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06.02.2024 17:51 Відповісти
********
Твій "коридор" запхай собі в очко і пуйлу також
Коридор "Магури" вже самі зробили.
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06.02.2024 20:19 Відповісти
Позорище!!!удалить Турков дыбилов с ЕС и НАТО!!!!это просто писздецкий ******* натовцам!!!!Эрдоган хуже самого *************!!!
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06.02.2024 21:46 Відповісти
Тиранам всегда, что есть обсудить, как двух воронам на соседних ветках!
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07.02.2024 07:24 Відповісти
 
 