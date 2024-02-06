Ердоган та Путін обговорять в Анкарі війну в Україні та "зерновий коридор", - МЗС Туреччини
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить війну в Україні та Чорноморську зернову ініціативу під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Анкари.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Він не назвав дату візиту Путіна до Туреччини. Однак минулого тижня турецький чиновник повідомив Reuters, що він відвідає Анкару 12 лютого.
Глава МЗС Туреччини заявив, що Стамбул працює з Україною і Росією над відновленням угоди щодо "зернового коридору".
За словами Фідана, Анкара цінує свій "постійний, регулярний" діалог із Москвою з цілої низки питань, від енергетики до політичних розбіжностей щодо регіональних конфліктів у Сирії, Лівії та на Південному Кавказі.
"Ми завжди підтримували та будемо підтримувати територіальну цілісність України, але руйнівний вплив війни теж має якось закінчитися", - додав Фідан.
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Так і *****-прутін…
Точніше- Стамбульский кінь.
Османи Вам ще й не таке збацають.
Окуповують он вже 50 років (!!) територію незалежної, суверенної країні -- і всім все ок.
17 бер. 2023 р. - Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордерина арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав…
Підставили Ердогана оті зернові ….
в районі срускага кройсера мацква…
Курортний сезон…. треба для дайверів, усіляке різноманіття та нові локації!
І що, ****, характерно, русня на цій пляшці сидить вже майже рік - і тиша.
Таке враження, що пляшки не існує.
От і така собі синхронізація подій:
в Україні йде кривава війна і захоплення рашистами нових територій, а на морі - повний штиль і поновлення курсування кораблів й допоміжних човнів ворога по всьому Чорному морю, щоби далі проводити так зване "патрулювання" українських територіальних вод та огляд суховантажів і балкерів, що прямують в українські порти Великої Одеси.
Твій "коридор" запхай собі в очко і пуйлу також
Коридор "Магури" вже самі зробили.