Польський генерал запропонував депортувати усіх українських чоловіків з Європи: Влада Польщі відповіла
Польський генерал Вальдемар Скшипчак запропонував уряду в рамках підтримки Києва депортувати українських чоловіків з Європи на Батьківщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Onet.
"Це має бути ініціатива для урядів у Варшаві, Парижі, Празі та де б вони не були. Ці уряди повинні допомогти Києву їх депортувати", - сказав генерал.
Журналісти звернулися до МЗС Польщі та отримали наступну відповідь: "Щодо питань призову українців, які перебувають за кордоном, зокрема на території Польщі, ми усвідомлюємо поточну ситуацію та проблеми, які вона створює для української сторони".
Наразі там розглядають питання, "як можуть підтримати українську сторону".
"Оптимальним рішенням було б врегулювати ці питання на європейському рівні", - додали в МЗС.
За даними видання, МВС Польщі жодних робіт у цьому напрямку не веде.
Раніше президент Зеленський заявив про бажання, щоб чоловіки мобілізаційного віку, які виїхали за кордон, були в Україні
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наоборот чим більше зараз держава буде приміняти репресію проти громадян що залишились тим більший шанс у тих хто виїхав піти по програмі захисту від переслідувань а це щось середнє між громадянством і пмж
Про це ж і мова, не хочете бути громадянами України - не повертайтесь.
повернуться нажаль ліниві бездарі які не змогли знайти собі роботу закордоном... які нам нах... не потрібні в складний період відбудови, якщо війна завершиться
по їх законах це переслідування... а військовозобовязані це ті хто підписував контракт в резерв і мобілізацію вони мотивують а не примушують... тому у них це переслідування
Пані Іренко. Ви ж бачили житілєй бамбаса (і самців, і самиць). Навіть не питаю, як на них реагуєте. То чому поляки на цих істот мають реагувати якось інакше?
"Вальдемар" таке собі поняття
Тупо просто "вальдемар"
Як ви завиєте, коли ці чоловіки направлять зброю на вас.
Від Києва ж відігнали. І далі теж.
Далі буде видно.
Ви думав буде ура-ура ... і ворога проженуть ??
Я думав, що саме так справи і будуть йти і не прогадав. Далі тільки гірше.
"Ще не вмерла України ..."
Ясно, що західна техніка не панацея. А от багато західної техніки, різної, то вже прогрес.
Перемоги не буде.
Вражено міст була 2 рази. Ремонтували по місяць-два.
Мости так і будують, щоб завалити, треба бахнути кг 200-300 мабуть, а не 50-80.
Це все мрії, міст вже два роки язиками знищують, так само як перемагають. А по факту лише несуться катастрофічні втрати і демографічне вимирання.
А попередні спроби були у 1994 та 2003 рр. ??
Але, здається мені, що "п*здець" нас всіх знайде.
Сподіваюсь поки черга дійде до мене, хоч дрони зі снарядими в Европі вже будуть робити в огромних обсягах. І Трампа в тюрму посодють.
Сьодні у Києві був прильот, попало у житлові будинки. Загиблих наче немає, є постраждалі.
Співробітниці осколком дерево зрубило на приватному подвір*ї. Пронесло. Зібралася, поїхала на роботу.
Отак і живемо.
Джерело:
Тут Наумова з бриліками після звільнення з буцигарні в Україну не відправили, бо в Україні небезпечно, а цей про сотні тисяч.