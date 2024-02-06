Польський генерал запропонував депортувати усіх українських чоловіків з Європи: Влада Польщі відповіла

Польський генерал Вальдемар Скшипчак запропонував уряду в рамках підтримки Києва депортувати українських чоловіків з Європи на Батьківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Onet.

"Це має бути ініціатива для урядів у Варшаві, Парижі, Празі та де б вони не були. Ці уряди повинні допомогти Києву їх депортувати", - сказав генерал.

Журналісти звернулися до МЗС Польщі та отримали наступну відповідь: "Щодо питань призову українців, які перебувають за кордоном, зокрема на території Польщі, ми усвідомлюємо поточну ситуацію та проблеми, які вона створює для української сторони".

Наразі там розглядають питання, "як можуть підтримати українську сторону".

"Оптимальним рішенням було б врегулювати ці питання на європейському рівні", - додали в МЗС.

За даними видання, МВС Польщі жодних робіт у цьому напрямку не веде.

Раніше президент Зеленський заявив про бажання, щоб чоловіки мобілізаційного віку, які виїхали за кордон, були в Україні

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