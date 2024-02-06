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Польський генерал запропонував депортувати усіх українських чоловіків з Європи: Влада Польщі відповіла

кордон,польща

Польський генерал Вальдемар Скшипчак запропонував уряду в рамках підтримки Києва депортувати українських чоловіків з Європи на Батьківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське видання Onet.

"Це має бути ініціатива для урядів у Варшаві, Парижі, Празі та де б вони не були. Ці уряди повинні допомогти Києву їх депортувати", - сказав генерал.

Журналісти звернулися до МЗС Польщі та отримали наступну відповідь: "Щодо питань призову українців, які перебувають за кордоном, зокрема на території Польщі, ми усвідомлюємо поточну ситуацію та проблеми, які вона створює для української сторони".

Наразі там розглядають питання, "як можуть підтримати українську сторону".

"Оптимальним рішенням було б врегулювати ці питання на європейському рівні", - додали в МЗС.

За даними видання, МВС Польщі жодних робіт у цьому напрямку не веде.

Раніше президент Зеленський заявив про бажання, щоб чоловіки мобілізаційного віку, які виїхали за кордон, були в Україні

Читайте: Потрібно бути готовими до кожного сценарію, - Польща про ймовірність нападу з боку Росії

Автор: 

депортація (723) Польща (8491)


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Топ коментарі
+43
ну так !!!
а взагаліто позиція зе-влади така: усі на фронт, наближені довлади на гастролі, в Куршавель, Монако і тд.тп.

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06.02.2024 15:53
+40
поверніть виборців чоловіків віслюка-він за ними сумує "хотьпоржем" чомусь не бажають "ржати" вдома
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06.02.2024 15:50
+30
У відповідь можу запропонувати депортувати всіх пшеків з Німеччини і Нідерландів. Ото буде весело . Населення Польщі подвоїться і буде кому працювати на їх всратих заводах.
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06.02.2024 15:52
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блін ... Через п*ять років війна може закінчитися. А громадяни вони зараз.
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06.02.2024 20:52 Відповісти
не зовсім частина вже отримує пмж хто раніше виїхав
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06.02.2024 23:02 Відповісти
Виїзджають вже 32 роки. Ми ж про тих, хто громадянин України. Військовозобов*язаний.
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06.02.2024 23:46 Відповісти
І я про них процедура отримання пмж в багатьох країнах зараз спрощується для наших уже мабуть колишніх громадян які легально працюють і виїхали на початку війни, тому що знаю багатьох які бачучи що у нас зараз відбувається з корупцією і та дотриманням законодавства.... уже не збираються сюди повертатись і ви їх ніяк не примусите,

наоборот чим більше зараз держава буде приміняти репресію проти громадян що залишились тим більший шанс у тих хто виїхав піти по програмі захисту від переслідувань а це щось середнє між громадянством і пмж
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07.02.2024 00:06 Відповісти
угу ... почалася війна ... вони швиденько виїхали, потім побачили, що тут корупція ... і вирішили не повертатися ...

Про це ж і мова, не хочете бути громадянами України - не повертайтесь.
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07.02.2024 14:05 Відповісти
Вони і не хочуть і не повернуться незалежно чи війна завершиться... я ж це і написав...

повернуться нажаль ліниві бездарі які не змогли знайти собі роботу закордоном... які нам нах... не потрібні в складний період відбудови, якщо війна завершиться
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07.02.2024 14:51 Відповісти
Які переслідування ?? Військовозобов*язані громадяни повинні захищати країну. Не з*явився у ТЦК - порушник Закону. Правопорушники вони.
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07.02.2024 14:17 Відповісти
На заході трохи по іншому написані закони, чим в посттоталітарних країнах...

по їх законах це переслідування... а військовозобовязані це ті хто підписував контракт в резерв і мобілізацію вони мотивують а не примушують... тому у них це переслідування
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07.02.2024 14:38 Відповісти
блін ... вони громадяни України !!
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07.02.2024 16:03 Відповісти
Між нами дівчатами ...😊 проголосували за 🤡 зеленського ...між миром Порошенко ...вибрали 🤡хочь поржом ...то їдіть робіть , хочь шось, рятуйте Україну ,яку про.бали в 19 році !
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06.02.2024 20:29 Відповісти
Згоден з польським генералом. І жінок і чоловіків, всіх підряд гнати країну захищати. Дістали вже всіх. Основна маса безкультурні і наглючі дармоїди.
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06.02.2024 18:13 Відповісти
І лише Пан Конотоп культурний та ненаглючий пахарь-трахарь.
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06.02.2024 21:13 Відповісти
.
Пані Іренко. Ви ж бачили житілєй бамбаса (і самців, і самиць). Навіть не питаю, як на них реагуєте. То чому поляки на цих істот мають реагувати якось інакше?
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07.02.2024 02:54 Відповісти
Немає за кордоном Українських чоловіків,то баби з яйцями!
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06.02.2024 18:46 Відповісти
Странная статья. В оригинале какой-то чувак что-то сказал, а в конце статьи МВД Польши указало, что никакими вопросами депортации Украинцев оно не занималось и не занимается.
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06.02.2024 19:01 Відповісти
Молодець польський генерал
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06.02.2024 19:26 Відповісти
Ну
"Вальдемар" таке собі поняття
Тупо просто "вальдемар"
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06.02.2024 20:15 Відповісти
Я б взагалі відкрив би всі кордони - хай українці йдуть куди хочуть - у всі боки.
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06.02.2024 20:21 Відповісти
От підарас. Сподівається українським м'ясом купити спокій Польщі та іншій Європі. Я б тоді на зло таким утиркам просто здався рашці.
Як ви завиєте, коли ці чоловіки направлять зброю на вас.
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06.02.2024 20:24 Відповісти
маячня, ********* на нас напала, а не на них
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06.02.2024 20:54 Відповісти
І шо тепер, вбитись всім разом об неї? Ти перший чи як?
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06.02.2024 20:56 Відповісти
Я не виїхав. Далі буде видно.

Від Києва ж відігнали. І далі теж.
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06.02.2024 21:39 Відповісти
Від Києва "відігнали" 2 роки тому, може досить цим хизуватись?
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06.02.2024 21:47 Відповісти
Тобто хизуватися ? Війна це процес. Німці під час усієї ІІ СВ примудрялися робити массові оточення рад. військ.
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06.02.2024 23:56 Відповісти
Навіщо цей ексурс у другу світову? Зараз інша війна, інша тактика і інші результати, точніше їх відсутність за більше ніж рік і відсутність перспектив на інший рік.
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07.02.2024 00:29 Відповісти
Яка інша тактика ? На початку була маневрова війна, потім перейшла в значній мірі у позиційну.
Далі буде видно.

Ви думав буде ура-ура ... і ворога проженуть ??
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07.02.2024 14:09 Відповісти
Шо там буде видно? Вже видно прекрасно, що бажаючих воювати немає, особливо у війні яка не приносить жодних результатів.

Я думав, що саме так справи і будуть йти і не прогадав. Далі тільки гірше.
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07.02.2024 16:21 Відповісти
Тут Ф-16 з ракетами на підході, а Ви паніку розганяєш. Керченський міст післязавтра бити обіцяють.
"Ще не вмерла України ..."
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08.02.2024 09:19 Відповісти
Нічого Ф16 не змінять і кримському мосту як завжди нічого не буде. Вже дрочили так само на Леопарди.
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08.02.2024 19:38 Відповісти
Міст вже 2 рази атакували, результативно. Нє ?

Ясно, що західна техніка не панацея. А от багато західної техніки, різної, то вже прогрес.
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09.02.2024 21:48 Відповісти
Атакували, результат нульовий. Під "міст знищено" напевно мається наувазі те, що він знищений остаточно чи хоча б на дуже довгий строк, а не на кілька днів. Нє?

Перемоги не буде.
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10.02.2024 23:07 Відповісти
Перемога буде.

Вражено міст була 2 рази. Ремонтували по місяць-два.
Мости так і будують, щоб завалити, треба бахнути кг 200-300 мабуть, а не 50-80.
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11.02.2024 13:47 Відповісти
Не буде, жодних натяків на неї.

Це все мрії, міст вже два роки язиками знищують, так само як перемагають. А по факту лише несуться катастрофічні втрати і демографічне вимирання.
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11.02.2024 14:01 Відповісти
Це погані новини для таких як я , тому шо я не голосувала за вашего занюханого наркомана 🤡, дітей готувала до війни за 20 років по тому ,як українці привели до влади це квартальне уйоб..ще, онуків вивезла, але бачу шо чим блище до каденції херпіду , тим меньше можливості для миру ...
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06.02.2024 20:25 Відповісти
Ви в курсі, що ********* напала на Україну вже у 2014 році ??

А попередні спроби були у 1994 та 2003 рр. ??
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06.02.2024 20:55 Відповісти
Я думаю шо в курсі... бо до війни готувала своїх дітей ще 90 роки... ********* напала , але їй дали по яйцях, а друге дихання у федерастів відкрилося в19 р, за два роки 🤡 було зруйновано і зупинено все шо напрацювалося за час передиху, 14 -19 включно до 21р. і це вже , не було шо ловити, для таких як я
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06.02.2024 22:20 Відповісти
Я не приводив до влади Зе* - мені що ловити ??
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06.02.2024 23:51 Відповісти
Ловити нічого хорошего, як і всім іншим. Просто хтось вже попав "сильно" і на нулю, хтось в тилу в арміі і теж попав але не так як на нулі. Дехто в теплішому місті в тилу десь у Києві, або Дніпрі але ще не попав "сильно". Хтось ще подалі за кордоном і теж ще не попав.

Але, здається мені, що "п*здець" нас всіх знайде.

Сподіваюсь поки черга дійде до мене, хоч дрони зі снарядими в Европі вже будуть робити в огромних обсягах. І Трампа в тюрму посодють.
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07.02.2024 13:56 Відповісти
В усі часи було таке - "війна обійшла стороною". Особливо у великих країнах.

Сьодні у Києві був прильот, попало у житлові будинки. Загиблих наче немає, є постраждалі.

Співробітниці осколком дерево зрубило на приватному подвір*ї. Пронесло. Зібралася, поїхала на роботу.

Отак і живемо.
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07.02.2024 14:13 Відповісти
Кількість загиблих у Києві зросла до чотирьох, 38 осіб дістали поранення (оновлено)

Джерело:

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07.02.2024 14:32 Відповісти
А може б треба було відкрити Парашці вузенький коридорчик до Пшекії? Дивись би і зброя натівська в нас з'явилася б.
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06.02.2024 21:15 Відповісти
біжав би ти по тому коридорчику в атаку з лопатою з орківськім прапором на плечі
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07.02.2024 13:57 Відповісти
Десь в одній смузі тексту невідомий генерал ( в скільки їх в Польщі до речі?) Якось Сільскої газети може і виразив власну думку. І що?
Тут Наумова з бриліками після звільнення з буцигарні в Україну не відправили, бо в Україні небезпечно, а цей про сотні тисяч.
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06.02.2024 22:38 Відповісти
Потрібно повернути тільки тих 73%
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07.02.2024 08:42 Відповісти
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